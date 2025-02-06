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Игры для ПК, консолей и смартфонов

Kingdom Come: Deliverance 2 полное руководство для победы

Владислав Ильин Владислав Ильин
06.02.2025
4 Просмотра 0
Kingdom Come Deliverance 2

Погружение в средневековую Чехию вместе с Генри из Скалицы продолжается! В этой статье мы собрали все необходимые гайды и советы по Kingdom Come Deliverance 2, которые помогут вам освоиться в игре.

Kingdom Come Deliverance 2 — это продолжение популярной игры 2018 года от Warhorse Studios. В этом сиквеле вы продолжаете путешествие Генри из Скалица по разрушенной войной Богемии. Вас ждут встречи с новыми и старыми друзьями и врагами в незабываемом приключении, полном увлекательных, запоминающихся и порой раздражающих моментов.

Наш центр руководств Kingdom Come Deliverance 2 организован в несколько категорий в зависимости от связанных механик и тем. Мы занимаемся всем: от базовых концепций до обширных цепочек заданий.

Общая игровая механика

От одного уголка Богемии до другого, Генриху из Скалицы предстоит выполнить множество захватывающих заданий. В сиквеле сохранены многие системы из оригинальной игры, но также добавлены значительные улучшения. Мы расскажем о базовых концепциях, с которыми вы столкнетесь в первые часы игры.

Персонажи и спутники

Ваше путешествие полно опасностей, но вам не обязательно идти в одиночку. Многие союзники готовы протянуть руку помощи, включая животных-компаньонов, к которым вы, вероятно, со временем привяжетесь. И, конечно, вы можете превратить людей — женщин и парней — в новых возлюбленных или собутыльников.

Руководства по навыкам

По мере продвижения в кампании Вы максимально используете ассортимент игровых систем. Многие из них привязаны к навыкам и атрибутам, будь то использование вашего дара убеждения, чтобы выпутаться из сложных ситуаций (или оказаться в одной из них), или крадучись по ночам и грабить людей, чтобы разбогатеть.

Квесты и прогресс

Kingdom Come: Deliverance 2 предлагает обширные цепочки заданий, которые предлагают игрокам много свободы. Есть множество дополнительных целей для выполнения, а также проверки навыков, которые определяют, как вы подходите к каждой задаче. Некоторые из этих моментов очень напряженные и захватывающие, где ошибка в решающий момент может иметь катастрофические последствия. Изучите наши гайды, чтобы избежать ошибок и быть на высоте!

Мы продолжим добавлять новые статьи в наш гайд- центр по Kingdom Come: Deliverance 2, так что следите за обновлениями.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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