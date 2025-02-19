Хищные птицы подробный гайд по квесту в Kingdom Come Deliverance 2

Хищные птицы — одно из самых длинных заданий в Kingdom Come Deliverance 2. Это продолжительный квест, в котором вам предстоит охотиться на браконьеров и других охотников на животных по просьбе Егерей. Начать его можно, поговорив с Егерем Востатеком, который находится на холме рядом с озером Видлак, к западу от Тахова.

Подготовка к квесту

Если вы еще не завершили побочные квесты «Трубадуры» или «Лакей», вам нужно выполнить хотя бы один из них, чтобы вернуть Востатека домой. После этого подождите день и поговорите с ним, когда он почувствует себя лучше. Он расскажет вам о браконьерах, которые доставляют неприятности.

Первый браконьер

Первого браконьера можно найти на пересечении троп на холме, к северо-западу от озера Видлак. Поговорите с ним, и он расскажет, что охотится, чтобы прокормить свою семью. Вы можете задать ему вопросы о его семье и о том, почему он занялся браконьерством. Он также расскажет о засаде, в которую вы попали в начале игры.

Решение судьбы браконьера

После того как вы исчерпаете все варианты диалога, вы можете спросить браконьера, что с ним делать, или сразу арестовать его. Востатек хочет, чтобы браконьеры были наказаны, а не просто перемещены. Если вы арестуете его, он будет казнен, и его семья пострадает (если вы верите, что у него есть семья).

Альтернативный исход Kingdom Come Deliverance 2

Если вы попросите браконьера, он отметит на вашей карте места охоты на оленей рядом с Семине. Вы можете использовать навык Красноречия, чтобы убедить его прекратить браконьерство, но потеряете немного репутации перед Востатеком.

Разобравшись с этим браконьером, возвращайтесь к Vostatek и скажите ему, что браконьер больше не будет проблемой. Если вы убили браконьера или арестовали его, Vostatek будет счастлив, и вы получите повышение репутации. Если вы скажете браконьеру убираться, вы потеряете немного репутации у Востатека.

Второй браконьер

Востатек расскажет вам о другом браконьере, который прячется к северу от пруда Видлак. Вы также можете поговорить с женой рыбака и дубильщиком, которые живут к западу от дома Востатека, у моста через воду.

Поиск второго браконьера Kingdom Come Deliverance 2

Дубильщик расскажет вам о поляне рядом с оленями, где может находиться браконьер. Жена рыбака и рыбак укажут на тропу за их домом, ведущую в лес и отмеченную языческими идолами. Эта тропа приведет вас к Ведьминой Роще, где можно найти лагерь браконьера. в Kingdom Come Deliverance 2

Продолжайте идти вдоль идолов на север, и прямо посреди леса вы найдете лагерь браконьеров и самого браконьера.

Схватка с браконьером

Этот браконьер будет менее дружелюбен. Вы можете попытаться успокоить его с помощью навыков Речи или Устрашения, но если ваши характеристики ниже 15, он нападет на вас. Вы можете убить его или нокаутировать и затем разбудить.

Как только он проснется, вы можете поговорить с ним и немедленно отправить его к приставу, где его повесят. Если вам удастся успешно пройти проверку навыков красноречия, вы сможете решить эту проблему ненасильственным путем.

Возвращение к Востатеку

Вернувшись к Востатеку, он будет рад, что вы разобрались с браконьером. Он предложит вам навестить Варела, который может дать вам больше работы. Варел находится на юге карты, за Желейовом, у мельницы Небаков.

Новые задания от Варела. Kingdom Come Deliverance 2

Варел расскажет вам о нескольких браконьерах и упомянет историю о привидении в лесу. Первого браконьера можно найти к востоку от Тросковица, где вы можете поговорить с Могильщиком для дополнительной информации.

Возвращайтесь в Тросковиц и поговорите с могильщиком, который находится на востоке деревни.

Разговор с Грободержателем не принесет вам особой помощи, но вы сможете узнать больше о его роли в деревне. В конце концов, у вас появится возможность спросить его о браконьерах, и он укажет вам на Слейтго на востоке, не предоставив никаких надежных зацепок.

Поиск браконьеров в Слейтго

Исследуя лес Слейтго, вы найдете заброшенную полуразрушенную хижину и лагерь на юго-западе. В сумке в этом лагере можно найти «Нож браконьера из Слейтго». Если вы завершили квест с Матом, он может отследить браконьеров по этому предмету.

Следствие по кровавым следам

Если у вас нет Матта, вы можете найти браконьеров, следуя кровавым следам.

Оказавшись на месте, вы узнаете, что браконьер был убит волками. Заберите у него все ценное и вернитесь к Варелу.

Последний браконьер. Kingdom Come Deliverance 2

Варел даст вам последнее задание — найти браконьера к юго-востоку от Нижней мельницы Семине. Этот браконьер находится к юго-востоку от мельницы Lower Semine в юго-западном углу карты. Отправляйтесь на мельницу и поговорите с Крейцлом о браконьерах.

Крейзл скажет вам, что они должны быть где-то в середине леса к югу от озера. Кроме того, вы также можете получить здесь квест Бойня у мельницы (Melee At The Mill) , к которому вы сможете вернуться позже.

Бой с браконьерами

В лагере вы найдете четырех браконьеров. Лучше всего убить одного или двух из них скрытно, прежде чем вступить в бой с остальными. После боя обыщите их сумки и ящики для хранения.

Когда все они будут мертвы, обязательно осмотрите их сумки и ящики для хранения, чтобы продать или оставить себе найденные предметы. С ними Вы сможете убедить Варела, что браконьеры действительно были так близко к деревне. Закончив грабеж, возвращайтесь к Варелу и сообщите о местоположении лагеря.

Возвращение к Варелу. Kingdom Come Deliverance 2

Затем он расскажет вам полную историю о призраке, который, по-видимому, скрывается около замка Троски. Варел хочет, чтобы вы немедленно отправили его на виселицу. По всей зоне поиска на северо-востоке у замка Троски вы можете найти разнообразные вещи и предметы, от небольших лагерей до ведер и материалов. Вы можете исследовать их, но трудно найти браконьера, поскольку они разбросаны.

На дальнем северо-востоке вы можете найти тропу, которая идет вокруг замка Троски. Идите на север, и сразу с тропы, когда вы начнете поворачивать на запад, вы увидите ряд скал. Спуститесь в защищенную зону под ними, чтобы найти «призрака».

Встреча с Гансом

Удивительно, но оказывается, что этот «призрак» — Ганс. Именно этим он и занимается с конца введения в игру. Ганс объяснит, что браконьерство — самый быстрый способ заработать немного денег. Теперь перед вами дилемма: что делать и что сказать Варелу?

Решение судьбы Ганса

Вы можете спросить Ганса, почему он занимается браконьерством, но он не видит в этом большой проблемы. Вы можете потребовать, чтобы он прекратил, или придумать оправдание для Варела. Ганс предложит сказать, что браконьер напал на вас, но если у вас будут синяки или кровь на одежде, Варел вряд ли поверит. Вы можете использовать здесь свой навык красноречия, чтобы придумать более сильное оправдание и план. Но, если у вас нет высокого навыка красноречия, вы потерпите неудачу на раннем этапе игры.

Завершение квеста Kingdom Come Deliverance 2

Если вы решите сказать правду, Варел будет недоволен, и квест закончится на плохой ноте. Но если вы соврете и покажете вещи Ганса, Варел поверит вам. Вы получите награду: 80 грошей, сильный эзоп, сильное зелье лучника, 3 сушеных оленьих ребра, набор стрелка и набор сапожника. Вы также сможете оставить вещи Ганса себе, продать их или вернуть ему.

Квест Birds of Prey предлагает множество вариантов прохождения. Каждое решение влияет на развитие событий и отношения с NPC. Рекомендуется сохраняться перед важными диалогами для экспериментов с разными вариантами.

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