Как варить зелья в Kingdom Come: Deliverance 2

Покупка зелий в Kingdom Come: Deliverance 2 может влететь в копеечку. Почему бы не варить зелья самостоятельно? Однако будьте осторожны: важно не только собрать правильные ингредиенты, но и следовать процессу приготовления. Вот наше руководство по алхимии в Kingdom Come: Deliverance 2.

Алхимия в Kingdom Come Deliverance 2

Алхимия в Kingdom Come: Deliverance 2 — это один из самых увлекательных и погружающих процессов в игре. Вам нужно собрать множество ингредиентов и вручную варить, измельчать или перегонять их. Вот несколько советов:

Многие поселения имеют алхимические верстаки, которые можно использовать бесплатно.

Большинство зелий имеют стандартное качество, а также «сильное» и «слабое» качество. Первое получается при точном следовании процессу, второе — при допущении ошибок.

Сварив зелье исключительного качества, можно получить более сильный эффект.

Перк «Алхимия: Секрет материи» позволяет получить дополнительное зелье того же качества.

Критические ошибки, такие как использование неправильной основы или ингредиентов, приводят к провалу и потере материалов.

Сбор трав на природе

Можно собрать различные травы для алхимии в Kingdom Come: Deliverance 2. Полезные перки:

«Выживание: Сила цветов» — +2 харизмы, если у вас больше 30 свежих или сушеных трав.

«Выживание: День ног» — дополнительный опыт силы при сборе трав.

«Выживание: Удачная находка» — шанс найти дополнительное сокровище или траву.

Покупка трав и рецептов у торговцев

Если не хотите тратить время на сбор трав, купите их у торговцев. Лучшие продавцы — аптекари. Они продают различные рецепты, которые можно изучить в разделе «Книги» инвентаря.

Чтение и понимание рецепта

Перед началом алхимии всегда смотрите рецепт. Он показывает необходимые реагенты, их количество и точные шаги. Если ингредиенты в инвентаре, нажмите «Подготовить» — реагенты автоматически появятся в баночках.

Основа, добавление реагентов и их измельчение

В рецепте важны термины:

Налейте основу (вода, вино, спирт или масло) слева от стола.

«X горстей» — сколько раз нужно взять реагент из мешка.

«Добавить X ингредиент в котел» — возьмите нужное количество и бросьте в котел.

«Измельчить X ингредиент» — положите материалы в ступку и разотрите пестиком перед добавлением в котел.

Котел, песочные часы и мехи

Все ингредиенты нужно кипятить в котле. Время кипячения указано в рецепте:

«Кипятить один оборот» — опустите котел к огню и переверните песочные часы.

«Кипятить два оборота» — переверните часы дважды.

«Кипятить один оборот с мехами» — после опускания котла и переворота часов используйте мехи один раз.

Разлив и перегонка

Заключительный этап — разлив или перегонка:

«Разлить» — возьмите флакон слева от стола и наполните его из котла.

«Перегнать» — наполните флакон из перегонного куба.

«Разлить в ступку и измельчить» — для создания пороха для оружия продолжайте измельчать в ступке.

Заключение

Теперь вы знаете, как варить зелья в Kingdom Come: Deliverance 2. Не забудьте проверить наши гайды по другим полезным предметам, таким как:

Удачи в ваших алхимических экспериментах!