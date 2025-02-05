Как варить зелья в Kingdom Come: Deliverance 2

Покупка зелий в Kingdom Come: Deliverance 2 может влететь в копеечку. Почему бы не варить зелья самостоятельно? Однако будьте осторожны: важно не только собрать правильные ингредиенты, но и следовать процессу приготовления. Вот наше руководство по алхимии в Kingdom Come: Deliverance 2.
Алхимия в Kingdom Come Deliverance 2
Алхимия в Kingdom Come: Deliverance 2 — это один из самых увлекательных и погружающих процессов в игре. Вам нужно собрать множество ингредиентов и вручную варить, измельчать или перегонять их. Вот несколько советов:
- Многие поселения имеют алхимические верстаки, которые можно использовать бесплатно.
- Большинство зелий имеют стандартное качество, а также «сильное» и «слабое» качество. Первое получается при точном следовании процессу, второе — при допущении ошибок.
- Сварив зелье исключительного качества, можно получить более сильный эффект.
- Перк «Алхимия: Секрет материи» позволяет получить дополнительное зелье того же качества.
- Критические ошибки, такие как использование неправильной основы или ингредиентов, приводят к провалу и потере материалов.
Сбор трав на природе
Можно собрать различные травы для алхимии в Kingdom Come: Deliverance 2. Полезные перки:
- «Выживание: Сила цветов» — +2 харизмы, если у вас больше 30 свежих или сушеных трав.
- «Выживание: День ног» — дополнительный опыт силы при сборе трав.
- «Выживание: Удачная находка» — шанс найти дополнительное сокровище или траву.
Покупка трав и рецептов у торговцев
Если не хотите тратить время на сбор трав, купите их у торговцев. Лучшие продавцы — аптекари. Они продают различные рецепты, которые можно изучить в разделе «Книги» инвентаря.
Чтение и понимание рецепта
Перед началом алхимии всегда смотрите рецепт. Он показывает необходимые реагенты, их количество и точные шаги. Если ингредиенты в инвентаре, нажмите «Подготовить» — реагенты автоматически появятся в баночках.
Основа, добавление реагентов и их измельчение
В рецепте важны термины:
- Налейте основу (вода, вино, спирт или масло) слева от стола.
- «X горстей» — сколько раз нужно взять реагент из мешка.
- «Добавить X ингредиент в котел» — возьмите нужное количество и бросьте в котел.
- «Измельчить X ингредиент» — положите материалы в ступку и разотрите пестиком перед добавлением в котел.
Котел, песочные часы и мехи
Все ингредиенты нужно кипятить в котле. Время кипячения указано в рецепте:
- «Кипятить один оборот» — опустите котел к огню и переверните песочные часы.
- «Кипятить два оборота» — переверните часы дважды.
- «Кипятить один оборот с мехами» — после опускания котла и переворота часов используйте мехи один раз.
Разлив и перегонка
Заключительный этап — разлив или перегонка:
- «Разлить» — возьмите флакон слева от стола и наполните его из котла.
- «Перегнать» — наполните флакон из перегонного куба.
- «Разлить в ступку и измельчить» — для создания пороха для оружия продолжайте измельчать в ступке.
Заключение
Теперь вы знаете, как варить зелья в Kingdom Come: Deliverance 2. Не забудьте проверить наши гайды по другим полезным предметам, таким как:
- Спасительный шнапс — позволяет сохранять игру вручную.
- Отвар календулы — лечит вашего персонажа.
- Летейская вода — сбрасывает ваши навыки и способности.
Удачи в ваших алхимических экспериментах!