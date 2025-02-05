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Как варить зелья в Kingdom Come: Deliverance 2

Владислав Ильин Владислав Ильин
05.02.2025
2 Просмотра 0
Kingdom Come Deliverance 2

Покупка зелий в Kingdom Come: Deliverance 2 может влететь в копеечку. Почему бы не варить зелья самостоятельно? Однако будьте осторожны: важно не только собрать правильные ингредиенты, но и следовать процессу приготовления. Вот наше руководство по алхимии в Kingdom Come: Deliverance 2.

Алхимия в Kingdom Come Deliverance 2

Алхимия в Kingdom Come: Deliverance 2 — это один из самых увлекательных и погружающих процессов в игре. Вам нужно собрать множество ингредиентов и вручную варить, измельчать или перегонять их. Вот несколько советов:

  • Многие поселения имеют алхимические верстаки, которые можно использовать бесплатно.
  • Большинство зелий имеют стандартное качество, а также «сильное» и «слабое» качество. Первое получается при точном следовании процессу, второе — при допущении ошибок.
  • Сварив зелье исключительного качества, можно получить более сильный эффект.
  • Перк «Алхимия: Секрет материи» позволяет получить дополнительное зелье того же качества.
  • Критические ошибки, такие как использование неправильной основы или ингредиентов, приводят к провалу и потере материалов.

Сбор трав на природе

Сбор трав в дикой природе

Можно собрать различные травы для алхимии в Kingdom Come: Deliverance 2. Полезные перки:

  • «Выживание: Сила цветов» — +2 харизмы, если у вас больше 30 свежих или сушеных трав.
  • «Выживание: День ног» — дополнительный опыт силы при сборе трав.
  • «Выживание: Удачная находка» — шанс найти дополнительное сокровище или траву.

Покупка трав и рецептов у торговцев

Покупка трав и рецептов

Если не хотите тратить время на сбор трав, купите их у торговцев. Лучшие продавцы — аптекари. Они продают различные рецепты, которые можно изучить в разделе «Книги» инвентаря.

Чтение и понимание рецепта

Чтение и понимание рецепта

Перед началом алхимии всегда смотрите рецепт. Он показывает необходимые реагенты, их количество и точные шаги. Если ингредиенты в инвентаре, нажмите «Подготовить» — реагенты автоматически появятся в баночках.

Основа, добавление реагентов и их измельчение

Основа, добавление реагентов

В рецепте важны термины:

  • Налейте основу (вода, вино, спирт или масло) слева от стола.
  • «X горстей» — сколько раз нужно взять реагент из мешка.
  • «Добавить X ингредиент в котел» — возьмите нужное количество и бросьте в котел.
  • «Измельчить X ингредиент» — положите материалы в ступку и разотрите пестиком перед добавлением в котел.

Котел, песочные часы и мехи

Котел, песочные часы и мехи

Все ингредиенты нужно кипятить в котле. Время кипячения указано в рецепте:

  • «Кипятить один оборот» — опустите котел к огню и переверните песочные часы.
  • «Кипятить два оборота» — переверните часы дважды.
  • «Кипятить один оборот с мехами» — после опускания котла и переворота часов используйте мехи один раз.

Разлив и перегонка

разлив и перегонка

Заключительный этап — разлив или перегонка:

  • «Разлить» — возьмите флакон слева от стола и наполните его из котла.
  • «Перегнать» — наполните флакон из перегонного куба.
  • «Разлить в ступку и измельчить» — для создания пороха для оружия продолжайте измельчать в ступке.

Заключение

Теперь вы знаете, как варить зелья в Kingdom Come: Deliverance 2. Не забудьте проверить наши гайды по другим полезным предметам, таким как:

Удачи в ваших алхимических экспериментах!

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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