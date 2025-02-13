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Kingdom Come: Deliverance II

Прохождение квеста «Сын кузнеца» Kingdom Come Deliverance 2

Владислав Ильин Владислав Ильин
13.02.2025
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Kingdom come deliverance 2 сын кузнеца квест

Kingdom Come Deliverance 2 предлагает множество заданий и квест «Сын кузнеца» — это небольшая, но важная часть основной сюжетной линии игры. В нем Вы обучитесь кузнечному делу. После знакомства с главным заданием «Незваные гости», игрок должен выбрать между мельником и кузнецом для получения доступа к свадьбе в Семине.

Как начать задание

Kingdom come deliverance 2 сын кузнеца квест

Для начала отправляйтесь в Тахов, что находится к северу от Тросковиц. Найдите местного кузнеца по имени Радован и поговорите с ним о работе. Он предложит вам освоить азы кузнечного дела прямо на практике.

Основы кузнечного ремесла Kingdom Come Deliverance 2

Первым делом подойдите к наковальне и выберите создание охотничьего меча. Радован подробно объяснит каждый шаг процесса. Сначала нужно раскалить заготовку в печи до ярко-оранжевого цвета. Это позволит приступить к ковке.

Техника ковки клинка

Kingdom come deliverance 2 сын кузнеца квест

Переместитесь к наковальне и начинайте медленно обрабатывать металл. Ударяйте молотком по всей длине заготовки, перемещая ее на несколько сантиметров после каждого удара. Важно видеть искры и слышать характерный звон. Если звука нет, измените положение заготовки.

Советы по успешной ковке в Kingdom Come Deliverance 2

Не забывайте переворачивать заготовку для обработки с обеих сторон. Избегайте чрезмерных ударов в одном месте, чтобы не испортить будущий клинок. По мере остывания металла возвращайте его в печь для повторного нагрева. Продолжайте процесс до завершения.

Финальные этапы работы

После завершения ковки система автоматически проведет закалку клинка. Радован останется доволен вашей работой и предложит продолжить сотрудничество. Это задание открывает следующий квест под названием «Jaunt».

Заключение

«Сын кузнеца» — отличная возможность освоить базовые механики крафта в игре. Квест служит своеобразным учебником по кузнечному делу и позволяет глубже погрузиться в средневековую атмосферу Kingdom Come Deliverance 2. Не спешите во время ковки и внимательно следуйте инструкциям Радована, чтобы успешно завершить задание.

Мастерство кузнечного дела в игре требует терпения и внимательности. Каждый этап создания клинка важен для достижения качественного результата. Помните, что испорченные материалы придется добывать заново, поэтому лучше потратить немного больше времени на правильное выполнение всех действий.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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