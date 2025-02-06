Гайд по прохождению квеста Французский побег в Kingdom Come: Deliverance 2

Некоторые квесты в Kingdom Come: Deliverance 2 требуют спасения, другие — поиска улик. Но есть задание, где нужно и то, и другое. Вот наш гайд по прохождению квеста «Французский побег».

Как завершить квест «Французский побег»

«Французский побег» — это основной квест в Kingdom Come: Deliverance 2. Он происходит во второй части игры, сразу после завершения «Via Argentum». Основная цель — добраться до крепости Малешов и спасти Ханса Капона, который снова в плену.

Часть I: Роза Рутхард

В начале квеста «Французский побег» в Kingdom Come: Deliverance 2, вам нужно поговорить с лордом Кунцлином Рутхардом. Во время «Via Argentum» можно договориться с мастером монетного двора Ваваком, но при разговоре с Рутхардом и Ваваком можно выдать подробности и предать Вавака. Лорд Рутхард отправит вас в Малешов, где держат Генри.

Поговорите с его дочерью, Розой Рутхард, которая даст больше деталей о секретном маршруте. Роза также попросит найти особый предмет, что приведет к заданию «Книга Розы». Отметим, что Роза — потенциальный романтический интерес, так что будьте с ней добры.

Часть II-A: Руины

Следуя указаниям Розы, отправляйтесь на юг от Куттенберга до отмеченного места. Поговорите с конюхом, чтобы подготовить лошадей для Капона. Затем идите к следующей отметке, где найдете руины старой церкви. Загляните в окно каменного здания, чтобы увидеть разрушенное строение позади.

Часть II-B: Первый крест

Приближаясь к руинам, вы увидите каменный крест на земле. Крест указывает на север, так что идите прямо в этом направлении. Будьте осторожны: здесь могут напасть волки.

Часть II-C: Второй крест

Недалеко находится еще один крест у дерева, указывающий на северо-восток. Идите прямо в этом направлении.

Часть II-D: Туннель

Вы найдете надгробие, прислоненное к большому дереву. Если у вас есть лопата, начните копать, чтобы обнаружить скрытый туннель. Идите по туннелю до конца, чтобы попасть в подвалы Малешова.

Часть III-A: Двор Малешова

Здесь начнется катсцена. После нее вы окажетесь в деревянной части с видом на двор. Охранники обсуждают свои задания.

Часть III-B: Повар и охранники

Пока охранники разговаривают, быстро идите вперед и откройте дверь. Здесь стоит солдат спиной к вам — не привлекайте его внимания. Спуститесь по винтовой лестнице и выйдите из башни. Поверните налево и зайдите в деревянную хижину. Внутри найдете повара, стоящего спиной. Незаметно подойдите и обезвредьте его. Это позволит украсть несколько ключей:

Ключи от двери и сундука

Ключ от покоев Малешова

Ключ от крепости Малешова

Ключ от башни Малешова

Теперь у вас есть доступ ко всей крепости. Выйдите из хижины и проверьте правую сторону, чтобы найти еще одного охранника. Если он стоит спиной, обезвредьте или убейте его, но будьте осторожны, если он попытается защититься. Спрячьте тело в хижине повара и закройте дверь, чтобы враги не заподозрили неладное.

Часть III-C: Леди Офка и Книга Розы

Охранники все еще патрулируют двор, так что будьте осторожны, поднимаясь по лестнице к центральной башне. Два охранника разговаривают с женщиной по имени Леди Офка на втором этаже — не поднимайтесь туда сразу. Оставайтесь на кухне и ждите, пока охранники не начнут разговаривать в обеденном зале. Когда они там, поднимайтесь по лестнице и заходите в комнату Леди Офки.

Можно убедить Леди Офку:

Запугать: «Не двигайся!»

Произвести впечатление: «Я гость лорда фон Бергова.»

«Я заплачу тебе.»

«Иди своей дорогой.»

Самый простой вариант — запугать ее. Она не вызовет охрану, и вы сможете обыскать комнату. Рядом с окном найдете «Книгу анекдотов» — это тот предмет, который ищет Роза.

Часть IV-A: Ханс Капон и Вакелин Брабант

Если вы украли ключи у повара, то сможете открыть дверь на верхнем этаже башни. Также можно взять ключ от башни с кафедры рядом со скамьей в комнате Леди Офки. В любом случае, зайдите в комнату на верхнем этаже, чтобы увидеть катсцену. Генри и Ханс снова вместе, а у Ханса новый друг — шевалье Вакелин Брабант.

Теперь ваша цель — обеспечить Хансу и Вакелину безопасный путь к лошадям для побега. Этот раздел напоминает команды спутников в других RPG:

«Идите к лошадям» — Ханс и Вакелин побегут к конюшням, но могут привлечь внимание охранников. Если это случится, они будут защищаться, но вам все равно нужно помочь.

«Назад» — командуйте Хансом и Вакелином вернуться в безопасное место.

«Стойте» — скажите Хансу и Вакелину оставаться на месте.

Лучше всего приказать Хансу и Вакелину оставаться в башне. Это позволит сосредоточиться на Генри, пока он расчищает путь для товарищей.

Часть IV-B: Конюшни

В самой башне не нужно беспокоиться о Леди Офке (она останется в своей комнате) и охранниках в обеденном зале (один из них уснул). Вам нужно обезвредить трех охранников:

Первый охранник патрулирует дорожку между башней и входом во двор конюшен.

Второй охранник стоит рядом с лошадьми.

Третий охранник находится на дорожке у ворот.

Используйте свои навыки скрытности, чтобы обезвредить их всех. Если нужно, сделайте ручное сохранение с помощью Спасительного Шнапса, так как на этом этапе миссии вас не должны поймать.

Часть IV-C: Побег

Когда все враги обезврежены, подойдите к лошадям и достаньте факел. Это сигнал, которого ждут Ханс и Вакелин. Они побегут с верхнего этажа башни прямо во двор. Если вокруг нет врагов, путь будет свободен. Останется только открыть ворота и посмотреть катсцену.

На этом завершается наше руководство по прохождению квеста «Французский побег» в Kingdom Come: Deliverance 2. Не забудьте отдать «Книгу анекдотов» Розе Рутхард. Оставайтесь в ее хороших отношениях и поддерживайте ее, чтобы позже завести роман.

Дополнительные советы и хитрости

Использование скрытности

В этом квесте скрытность играет ключевую роль. Убедитесь, что у вас достаточно высокий уровень навыка скрытности, чтобы незаметно передвигаться по крепости. Используйте укрытия и следите за передвижениями охранников, чтобы не попасться.

Взаимодействие с персонажами

Важно правильно взаимодействовать с персонажами, чтобы получить нужную информацию и ключи. Выбирайте правильные варианты диалога, чтобы убедить или запугать персонажей. Это поможет вам продвигаться по квесту без лишних проблем.

Подготовка к бою

Хотя основная часть квеста требует скрытности, будьте готовы к бою. Убедитесь, что у вас есть хорошее оружие и доспехи, а также запас лечебных зелий. Если вас заметят, вам придется сражаться с охранниками.

Исследование окружения

Тщательно исследуйте окружение, чтобы найти все необходимые предметы и подсказки. Обращайте внимание на мелкие детали, такие как кресты и надгробия, которые указывают путь к скрытому туннелю.

Романтическая линия с Розой

Если вы хотите развить романтические отношения с Розой, будьте с ней вежливы и выполняйте ее просьбы. Это поможет вам завоевать ее расположение и открыть новые возможности в игре.

Сохранение прогресса

Регулярно сохраняйте игру, особенно перед важными моментами, такими как взаимодействие с охранниками или Леди Офкой. Это позволит вам избежать потери прогресса в случае неудачи.

Следуя этим советам, вы сможете успешно завершить квест «Французский побег» и насладиться всеми аспектами игры Kingdom Come: Deliverance 2. Удачи в ваших приключениях!

Источник — gamespot