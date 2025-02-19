Прохождение квеста «Охота на оборотня» в Kingdom Come Deliverance 2: полный гайд

Квест «Охота на оборотня» — четвертый этап масштабной цепочки заданий в Kingdom Come Deliverance 2. В этом руководстве вы узнаете, как начать миссию, найти ключевые улики и победить врагов.
Как начать квест «Охота на оборотня»?
Перед стартом выполните:
- Побочный квест «Матт».
- Подождите 3 игровых дня.
- Пройдите «Овца среди волков», «Потерянная овца», «Морковка для осла».
После этого поговорите с Натаном у загона возле деревни Семине.
Пастух расскажет о пропаже овец и попросит помощи.
Следуйте Запаху
Осмотрите местность к северо-западу от дома Натана.
На дереве вы найдете окровавленную сломанную стрелу — ключевой предмет.
Отдайте стрелу псу Мутту, чтобы он взял след.
Следуйте за собакой через лес — она приведет к лагерю бродяг.
Столкновение с врагами: тактика боя в Kingdom Come Deliverance 2
Диалог с бродягами бесполезен — они сразу атакуют.
Рекомендации для боя:
- Используйте щит для блокирования ударов.
- Наносите контрудары после парирования.
- Примените лук против дальних противников.
После победы осмотрите мертвую овцу в лагере.
Это подтвердит, что виновники — люди, а не мифический оборотень.
Завершение квеста и награды Kingdom Come Deliverance 2
Вернитесь к Натану и сообщите о результатах расследования.
Пастух поблагодарит вас и квест будет завершен.
Советы от экспертов
- Экипировка: Возьмите легкие доспехи — бродяги атакуют быстро.
- Сохранение: Создайте сохранение перед диалогом с бродягами.
- Лут: Не забудьте обыскать лагерь — там есть припасы и монеты.
Частые ошибки игроков
- Пропуск предыдущих квестов: Без выполнения цепочки Натан не даст задание.
- Игнорирование трекинга: Не пытайтесь найти лагерь без помощи Мутта — это невозможно.
«Охота на Оборотня» — это увлекательный квест, который требует от вас следовать запаху, бороться с врагами и раскрывать тайны. Он добавляет глубину в игровой процесс и позволяет вам лучше понять мир Kingdom Come 2.
Этот квест — отличный пример того, как разработчики игры создают интересные и захватывающие задания, которые удерживают внимание игроков. Если вы любите приключения и загадки, этот квест точно вам понравится.
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