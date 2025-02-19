Прохождение квеста «Охота на оборотня» в Kingdom Come Deliverance 2: полный гайд

Квест «Охота на оборотня» — четвертый этап масштабной цепочки заданий в Kingdom Come Deliverance 2. В этом руководстве вы узнаете, как начать миссию, найти ключевые улики и победить врагов.

Как начать квест «Охота на оборотня»?

Перед стартом выполните:

Побочный квест «Матт». Подождите 3 игровых дня. Пройдите «Овца среди волков», «Потерянная овца», «Морковка для осла».

После этого поговорите с Натаном у загона возле деревни Семине.

Пастух расскажет о пропаже овец и попросит помощи.

Следуйте Запаху

Осмотрите местность к северо-западу от дома Натана.

На дереве вы найдете окровавленную сломанную стрелу — ключевой предмет.

Отдайте стрелу псу Мутту, чтобы он взял след.

Следуйте за собакой через лес — она приведет к лагерю бродяг.

Столкновение с врагами: тактика боя в Kingdom Come Deliverance 2

Диалог с бродягами бесполезен — они сразу атакуют.

Рекомендации для боя:

Используйте щит для блокирования ударов.

Наносите контрудары после парирования.

Примените лук против дальних противников.

После победы осмотрите мертвую овцу в лагере.

Это подтвердит, что виновники — люди, а не мифический оборотень.

Завершение квеста и награды Kingdom Come Deliverance 2

Вернитесь к Натану и сообщите о результатах расследования.

Пастух поблагодарит вас и квест будет завершен.

Советы от экспертов

Экипировка: Возьмите легкие доспехи — бродяги атакуют быстро. Сохранение: Создайте сохранение перед диалогом с бродягами. Лут: Не забудьте обыскать лагерь — там есть припасы и монеты.

Частые ошибки игроков

Пропуск предыдущих квестов: Без выполнения цепочки Натан не даст задание.

Без выполнения цепочки Натан не даст задание. Игнорирование трекинга: Не пытайтесь найти лагерь без помощи Мутта — это невозможно.

«Охота на Оборотня» — это увлекательный квест, который требует от вас следовать запаху, бороться с врагами и раскрывать тайны. Он добавляет глубину в игровой процесс и позволяет вам лучше понять мир Kingdom Come 2.

Этот квест — отличный пример того, как разработчики игры создают интересные и захватывающие задания, которые удерживают внимание игроков. Если вы любите приключения и загадки, этот квест точно вам понравится.

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