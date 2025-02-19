Руководство по квесту «Топор из озера» в Kingdom Come Deliverance 2

«Топор из озера» — одно из многих заданий, которые можно выполнить в регионе Троски в игре Kingdom Come Deliverance 2. Наш гайд призван помочь Вам пройти этот квест наилучшим образом.

Как начать задание

Найдите Зденека у трактира в Тачове или во дворе сзади. Послушайте его историю про легендарный топор, убивший двух братьев. Задание отправит вас на юго-запад от Тачова, западнее Жележова.

Поиск топора

Возьмите с собой лопату и направляйтесь к месту поиска. Найдите деревянный причал в центре пруда и следуйте по тропинке на север. Генри расскажет вам ключевые направления, о которых Зденек говорил в своей истории.

Сначала поднимитесь на холм на север, пройдите через щель между двумя скалами, а затем найдите дуб слева.

Оттуда продолжайте идти на север, пока не увидите гигантский камень в середине склона. Наконец, продолжайте идти на север еще раз до смотровой площадки, где вы можете увидеть озеро Видлак. Здесь вы можете найти могилу.

Раскопки и завершение Kingdom Come Deliverance 2

Найдя могилу на обзорной точке, выкопайте топор.

Вернитесь в Тачов и создайте украшенный топор на наковальне.

Передайте готовое оружие Зденеку для завершения задания.

Интересные факты о квесте Kingdom Come Deliverance 2:

История основана на местных легендах

Топор имеет уникальный дизайн

Крафт требует определенных навыков кузнечного дела

Где найти ключевые локации:

Трактир в Тачове — начальная точка Центральный пруд — первый ориентир Дуб на холме — важный маркер пути Большой камень — промежуточная цель Видлакское озеро — финальная точка

Советы по выполнению:

Не забудьте лопату перед началом

Внимательно слушайте подсказки Зденека

Двигайтесь точно по указанным ориентирам

Сохраняйтесь перед раскопками

Проверьте уровень кузнечного мастерства

Задание «Топор из озера» — это увлекательное приключение, которое позволяет вам исследовать окрестности Тахова и узнать больше о легендах этого региона. Следуя инструкциям и подсказкам, вы сможете успешно завершить это задание и получить ценный артефакт.

Надеемся, что наши гайды и прохождения будут полезны Вам!

🔔 Полное руководство по игре Kingdom Come: Deliverance 2 постоянно обновляется — впереди еще больше гайдов и секретов!