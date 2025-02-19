Руководство по квесту «Топор из озера» в Kingdom Come Deliverance 2

«Топор из озера» — одно из многих заданий, которые можно выполнить в регионе Троски в игре Kingdom Come Deliverance 2. Наш гайд призван помочь Вам пройти этот квест наилучшим образом.
Как начать задание
Найдите Зденека у трактира в Тачове или во дворе сзади. Послушайте его историю про легендарный топор, убивший двух братьев. Задание отправит вас на юго-запад от Тачова, западнее Жележова.
Поиск топора
Возьмите с собой лопату и направляйтесь к месту поиска. Найдите деревянный причал в центре пруда и следуйте по тропинке на север. Генри расскажет вам ключевые направления, о которых Зденек говорил в своей истории.
Сначала поднимитесь на холм на север, пройдите через щель между двумя скалами, а затем найдите дуб слева.
Оттуда продолжайте идти на север, пока не увидите гигантский камень в середине склона. Наконец, продолжайте идти на север еще раз до смотровой площадки, где вы можете увидеть озеро Видлак. Здесь вы можете найти могилу.
Раскопки и завершение Kingdom Come Deliverance 2
Найдя могилу на обзорной точке, выкопайте топор.
Вернитесь в Тачов и создайте украшенный топор на наковальне.
Передайте готовое оружие Зденеку для завершения задания.
Интересные факты о квесте Kingdom Come Deliverance 2:
- История основана на местных легендах
- Топор имеет уникальный дизайн
- Крафт требует определенных навыков кузнечного дела
Где найти ключевые локации:
- Трактир в Тачове — начальная точка
- Центральный пруд — первый ориентир
- Дуб на холме — важный маркер пути
- Большой камень — промежуточная цель
- Видлакское озеро — финальная точка
Советы по выполнению:
- Не забудьте лопату перед началом
- Внимательно слушайте подсказки Зденека
- Двигайтесь точно по указанным ориентирам
- Сохраняйтесь перед раскопками
- Проверьте уровень кузнечного мастерства
Задание «Топор из озера» — это увлекательное приключение, которое позволяет вам исследовать окрестности Тахова и узнать больше о легендах этого региона. Следуя инструкциям и подсказкам, вы сможете успешно завершить это задание и получить ценный артефакт.
Надеемся, что наши гайды и прохождения будут полезны Вам!
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