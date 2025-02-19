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Kingdom Come: Deliverance II

Руководство по квесту «Топор из озера» в Kingdom Come Deliverance 2

Владислав Ильин Владислав Ильин
19.02.2025
3 Просмотра 0
kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра The Axe From The Lake

«Топор из озера» — одно из многих заданий, которые можно выполнить в регионе Троски в игре Kingdom Come Deliverance 2. Наш гайд призван помочь Вам пройти этот квест наилучшим образом.

Как начать задание

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра The Axe From The Lake

Найдите Зденека у трактира в Тачове или во дворе сзади. Послушайте его историю про легендарный топор, убивший двух братьев. Задание отправит вас на юго-запад от Тачова, западнее Жележова.

Поиск топора

Возьмите с собой лопату и направляйтесь к месту поиска. Найдите деревянный причал в центре пруда и следуйте по тропинке на север. Генри расскажет вам ключевые направления, о которых Зденек говорил в своей истории.

Сначала поднимитесь на холм на север, пройдите через щель между двумя скалами, а затем найдите дуб слева.

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра The Axe From The Lake

Оттуда продолжайте идти на север, пока не увидите гигантский камень в середине склона. Наконец, продолжайте идти на север еще раз до смотровой площадки, где вы можете увидеть озеро Видлак. Здесь вы можете найти могилу.

Раскопки и завершение Kingdom Come Deliverance 2

Найдя могилу на обзорной точке, выкопайте топор.

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра The Axe From The Lake
kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра The Axe From The Lake

Вернитесь в Тачов и создайте украшенный топор на наковальне.

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра The Axe From The Lake

Передайте готовое оружие Зденеку для завершения задания.

Интересные факты о квесте Kingdom Come Deliverance 2:

  • История основана на местных легендах
  • Топор имеет уникальный дизайн
  • Крафт требует определенных навыков кузнечного дела

Где найти ключевые локации:

  1. Трактир в Тачове — начальная точка
  2. Центральный пруд — первый ориентир
  3. Дуб на холме — важный маркер пути
  4. Большой камень — промежуточная цель
  5. Видлакское озеро — финальная точка

Советы по выполнению:

  • Не забудьте лопату перед началом
  • Внимательно слушайте подсказки Зденека
  • Двигайтесь точно по указанным ориентирам
  • Сохраняйтесь перед раскопками
  • Проверьте уровень кузнечного мастерства

Задание «Топор из озера» — это увлекательное приключение, которое позволяет вам исследовать окрестности Тахова и узнать больше о легендах этого региона. Следуя инструкциям и подсказкам, вы сможете успешно завершить это задание и получить ценный артефакт.

Надеемся, что наши гайды и прохождения будут полезны Вам!

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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