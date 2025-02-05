Как готовить еду в Kingdom Come: Deliverance 2

Выживание в Kingdom Come: Deliverance 2 — это не только восстановление здоровья после сражений с врагами. Важно также находить вкусную еду, чтобы поддерживать силы вашего персонажа во время путешествий по сельской местности. Вот наше руководство о том, как готовить, коптить и сушить еду в Kingdom Come: Deliverance 2.
Почему важно следить за питанием
Механика питания — важный аспект игры. Со временем Генри начнет чувствовать голод. Если не есть нормальную пищу, можно столкнуться с неприятными последствиями. Кроме того, со временем мясо и другие ингредиенты портятся. Поэтому важно потреблять продукты вовремя, чтобы они не испортились. Если Генри уже наелся, можно угостить верного пса Матта.
Где покупать еду
Прежде чем говорить о приготовлении пищи, давайте разберемся, где её можно достать. В деревнях можно купить еду у разных продавцов:
- Пекари продают хлеб, пироги и выпечку.
- Бакалейщики предлагают овощи и фрукты.
- Мясники торгуют мясными продуктами, такими как свинина, говядина, курица и другие.
Охота на диких животных
Можно также охотиться на диких животных в лесу. Снимая шкуры с этих созданий, вы получаете мясо, шкуры и другие органы. Однако браконьерство считается преступлением, так как большинство домашних животных и тех, что в лесу, принадлежат королю. Исключение составляют волки и зайцы.
Использование горшка для приготовления пищи
Готовить еду можно, взаимодействуя с плитами, которые обычно находятся в тавернах и некоторых домах. Питательная ценность такой пищи довольно высока. Плиты чаще всего встречаются в поселениях, в отличие от коптилен и сушилок.
Использование коптильни
Копчение мяса — еще один вариант. Копченое мясо имеет более высокую питательную ценность по сравнению с сушеным или приготовленным. Однако коптильни редко встречаются в деревнях.
Использование сушилки
Сушилка — лучший вариант, если вы хотите предотвратить порчу продуктов. На сушилке можно разместить разные виды мяса, фрукты и даже травы. Сушеные продукты имеют меньшую питательную ценность, но дольше сохраняются.
Заключение
Теперь вы знаете, как готовить, коптить и сушить еду в Kingdom Come: Deliverance 2. Не забывайте запасаться продуктами для путешествий. Если у вас возникнут трудности с выживанием, ознакомьтесь с нашим руководством по лечению персонажа.
Источник — gamespot.com