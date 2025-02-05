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Как готовить еду в Kingdom Come: Deliverance 2

Владислав Ильин Владислав Ильин
05.02.2025
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Kingdom Come Deliverance 2

Выживание в Kingdom Come: Deliverance 2 — это не только восстановление здоровья после сражений с врагами. Важно также находить вкусную еду, чтобы поддерживать силы вашего персонажа во время путешествий по сельской местности. Вот наше руководство о том, как готовить, коптить и сушить еду в Kingdom Come: Deliverance 2.

Почему важно следить за питанием

Механика питания — важный аспект игры. Со временем Генри начнет чувствовать голод. Если не есть нормальную пищу, можно столкнуться с неприятными последствиями. Кроме того, со временем мясо и другие ингредиенты портятся. Поэтому важно потреблять продукты вовремя, чтобы они не испортились. Если Генри уже наелся, можно угостить верного пса Матта.

Где покупать еду

покупка еды Kingdom Come Deliverance 2

Прежде чем говорить о приготовлении пищи, давайте разберемся, где её можно достать. В деревнях можно купить еду у разных продавцов:

  • Пекари продают хлеб, пироги и выпечку.
  • Бакалейщики предлагают овощи и фрукты.
  • Мясники торгуют мясными продуктами, такими как свинина, говядина, курица и другие.

Охота на диких животных

охота Kingdom Come Deliverance 2

Можно также охотиться на диких животных в лесу. Снимая шкуры с этих созданий, вы получаете мясо, шкуры и другие органы. Однако браконьерство считается преступлением, так как большинство домашних животных и тех, что в лесу, принадлежат королю. Исключение составляют волки и зайцы.

Использование горшка для приготовления пищи

горшок для пищи Kingdom Come Deliverance 2

Готовить еду можно, взаимодействуя с плитами, которые обычно находятся в тавернах и некоторых домах. Питательная ценность такой пищи довольно высока. Плиты чаще всего встречаются в поселениях, в отличие от коптилен и сушилок.

Использование коптильни

коптильня Kingdom Come Deliverance 2

Копчение мяса — еще один вариант. Копченое мясо имеет более высокую питательную ценность по сравнению с сушеным или приготовленным. Однако коптильни редко встречаются в деревнях.

Использование сушилки

сушилка еды Kingdom Come Deliverance 2

Сушилка — лучший вариант, если вы хотите предотвратить порчу продуктов. На сушилке можно разместить разные виды мяса, фрукты и даже травы. Сушеные продукты имеют меньшую питательную ценность, но дольше сохраняются.

Заключение

Теперь вы знаете, как готовить, коптить и сушить еду в Kingdom Come: Deliverance 2. Не забывайте запасаться продуктами для путешествий. Если у вас возникнут трудности с выживанием, ознакомьтесь с нашим руководством по лечению персонажа.

Источник — gamespot.com

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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