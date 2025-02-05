Как готовить еду в Kingdom Come: Deliverance 2

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Выживание в Kingdom Come: Deliverance 2 — это не только восстановление здоровья после сражений с врагами. Важно также находить вкусную еду, чтобы поддерживать силы вашего персонажа во время путешествий по сельской местности. Вот наше руководство о том, как готовить, коптить и сушить еду в Kingdom Come: Deliverance 2.

Почему важно следить за питанием

Механика питания — важный аспект игры. Со временем Генри начнет чувствовать голод. Если не есть нормальную пищу, можно столкнуться с неприятными последствиями. Кроме того, со временем мясо и другие ингредиенты портятся. Поэтому важно потреблять продукты вовремя, чтобы они не испортились. Если Генри уже наелся, можно угостить верного пса Матта.

Где покупать еду

Прежде чем говорить о приготовлении пищи, давайте разберемся, где её можно достать. В деревнях можно купить еду у разных продавцов:

Пекари продают хлеб, пироги и выпечку.

Бакалейщики предлагают овощи и фрукты.

Мясники торгуют мясными продуктами, такими как свинина, говядина, курица и другие.

Охота на диких животных

Можно также охотиться на диких животных в лесу. Снимая шкуры с этих созданий, вы получаете мясо, шкуры и другие органы. Однако браконьерство считается преступлением, так как большинство домашних животных и тех, что в лесу, принадлежат королю. Исключение составляют волки и зайцы.

Использование горшка для приготовления пищи

Готовить еду можно, взаимодействуя с плитами, которые обычно находятся в тавернах и некоторых домах. Питательная ценность такой пищи довольно высока. Плиты чаще всего встречаются в поселениях, в отличие от коптилен и сушилок.

Использование коптильни

Копчение мяса — еще один вариант. Копченое мясо имеет более высокую питательную ценность по сравнению с сушеным или приготовленным. Однако коптильни редко встречаются в деревнях.

Использование сушилки

Сушилка — лучший вариант, если вы хотите предотвратить порчу продуктов. На сушилке можно разместить разные виды мяса, фрукты и даже травы. Сушеные продукты имеют меньшую питательную ценность, но дольше сохраняются.

Заключение

Теперь вы знаете, как готовить, коптить и сушить еду в Kingdom Come: Deliverance 2. Не забывайте запасаться продуктами для путешествий. Если у вас возникнут трудности с выживанием, ознакомьтесь с нашим руководством по лечению персонажа.

Источник — gamespot.com