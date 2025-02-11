Квест «Laboratores» в Kingdom Come: Deliverance 2

«Laboratores» — четвертый квест в главной сюжетной линии Kingdom Come: Deliverance 2. Здесь вы заработаете несколько грошей, чтобы приодеть себя и Ганса более достойно. Это руководство поможет вам пройти задание и максимально увеличить доход в городе Тросковиц.

Интересный факт: Слово «Laboratores» происходит от латинского корня «laborare», что означает «трудиться». Именно этим вы и займетесь в этом квесте.

Шаг 1: Поговорите с женщиной

Когда вы с Гансом садитесь поесть, мимо проходит женщина из пруда. Ганс приказывает вам представиться.

Однако ваш первый разговор не задался. Она сразу же замечает ваш запах. Иннокeeper быстро отправляет вас умыться. После этого дождитесь окончания разговора дам и поговорите с Кэтрин.

Шаг 2: Кто вы такой?

Ваш разговор с Кэтрин не складывается. Она делает вид, что не узнает вас. Любая попытка убедить ее приведет к одному результату. Но если вы попробуете применить навык речи, она сурово осудит вас. Ваша репутация упадет.

Однако после того, как иннокeeper принесет вино, Кэтрин немного расслабится. Она сообщит, что единственный шанс встретиться с лордом фон Бергов — на предстоящей свадьбе.

Шаг 3: Узнайте больше о свадьбе

После ухода Кэтрин иннокeeper Бетти подойдет к вам с работой. Она требовательна, поэтому лучше быть скромным. Примите работу быстро, чтобы задать вопросы о свадьбе. Лучшие диалоговые варианты для повышения репутации:

«Всегда готов!»

«Хорошо!»

«Да, мы сделаем это.»

Затем спросите о свадьбе. Вы узнаете важные детали:

Свадьба между лордом Ольдой Семине и Агнес Траш.

Церемония состоится в форте Семине.

Несколько человек в Троковице имеют приглашения.

Сватя, сидящий за столом в таверне, знает больше.

Шаг 4: Вернитесь к Гансу

Расскажите Гансу о свадьбе и работе. Он обрадуется новостям о свадьбе, но категорически откажется работать. Если выберете правильные диалоги, вы добавите записи в свой кодекс без потери репутации.

«Я что-нибудь придумаю.»

«Никто тебя не узнает.»

«Все должны работать!»

«А где я здесь?»

(Не) интересный факт: Три сословия, о которых говорит Ганс, — это средневековая социальная структура: Оратоrес (духовенство), Лабораторес (крестьяне) и Беллатоrес (воины).

Шаг 5: Поговорите с Сватей (опционально)

Сватя Траш — дворянин, который имеет приглашение на свадьбу благодаря своей сестре-невесте. Начните разговор с представления, чтобы повысить репутацию. Иначе он покажет свое презрение.

Он предложит сыграть в кости. Если вы выиграете, он пригласит вас на свадьбу. Но это ложь. На самом деле он не может пригласить вас.

Шаг 6: Выберите профессию

Если хотите надежный способ попасть на свадьбу, поговорите с мельником и кузнецом. Они оба любезны. Расскажите им правду о вашей ситуации, чтобы повысить репутацию. Оба предложат вам работу. Вы можете выбрать любую и изменить решение позже.

Шаг 7: Перенесите мешки в кладовую

Теперь пора расплатиться с Бетти. Подойдите к телеге у таверны. Возьмите мешок муки и отнесите его в подвал. Положите на деревянные доски.

Шаг 8: Драка и последствия

Перед тем как закончить переноску, Ганс и Сватя вступят в конфликт. Вы можете попытаться их успокоить, но все равно дойдет до драки.

После ареста вы окажетесь в колодках. Ганс будет вне себя. Что бы вы ни сказали, он только разозлится. Как только вас выпустят, он уйдет. Начнется следующий квест: «Незваные гости».

Заключение

Квест «Laboratores» предлагает уникальный взгляд на средневековую жизнь через труд и социальные взаимодействия. Следуя этому руководству, вы сможете эффективно пройти задание и подготовиться к следующему этапу игры.

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