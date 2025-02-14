Гайд по Kingdom Come Deliverance 2 квест The Jaunt

Квест The Jaunt — это вторая часть цепочки заданий, которая позволяет попасть на свадьбу в Семине во время квеста «Незванные гости» через Кузнеца в игре Kingdom Come Deliverance 2. Этот квест становится доступным после завершения задания «Сын Кузнеца» и разговора с Радованом о следующей работе.

Начало квеста

Чтобы начать, поговорите с Радованом в Тахове у его кузницы. Он расскажет, что его телега и работники пропали и не вернулись. Вы можете сразу согласиться помочь или задать больше вопросов о том, где они могут быть и чем занимаются. В любом случае, вам предстоит отправиться в Семине, чтобы узнать больше.

Прибытие в Семине

Как только вы войдете в Семине, на вас нападет пьяница. Начнется драка с Юрко, и вам придется защищаться. После победы над Юрко или проигрыша появятся стражники. Они спросят, что происходит и кто вы такой. Вас отведут внутрь, где вы объясните, что пришли по поводу телеги Радована.

Оказывается, телега так и не прибыла в Семине. Вы, капитан Гнарли и Ян Семине решаете отправиться на поиски. Если вы прибудете в Семине днем или вечером, капитан Гнарли предложит переночевать здесь и отправиться на поиски утром. Вы можете поспать в незапертой комнате наверху.

Поиски телеги Kingdom Come Deliverance 2

Утром выйдите во двор и поговорите с Яном Семине, чтобы начать поиски телеги. Большая часть квеста заключается в том, чтобы следовать за Яном и капитаном. Включите автоследование и слушайте их разговор. Иногда можно вмешаться и высказать свои мысли, но это не всегда уместно.

Обязательно примите вызов на дуэль, так как вы можете получить хороший щит и булаву, которые пригодятся вам в дальнейшем.

Расследование в Тросковице

В конце концов, вы доберетесь до Тросковица, где Ян попросит вас расспросить старосту о пропавшей телеге. Зайдите в дом Писателя или осмотрите его окрестности, чтобы найти старосту. Он расскажет, что телега проезжала через город и направлялась в Йичине в Аполлонии.

С этой информацией снова садитесь на лошадь и следуйте за Яном и капитаном. На перекрестке вы слезете с лошадей и начнете искать следы телеги. Рядом с домом Могильщика и кладбищем вы найдете сумку. Осмотрите ее и доложите Яну.

Находка телеги Kingdom Come Deliverance 2

Снова садитесь на лошадь и продолжайте путь на северо-восток. В какой-то момент вы все слезете с лошадей и начнете расследование. Оглянитесь на северо-запад, чтобы увидеть телегу, которую скатили с дороги, чтобы ее не было видно.

Осмотрите телегу и следуйте за Яном и Гнарли, которые будут искать пропавших работников Кузнеца. Вскоре вы услышите голоса и сможете предупредить Яна и Гнарли. Обсудите план действий.

Схватка с разбойниками Kingdom Come Deliverance 2

Генри предложит подняться на холм и осмотреть местность. Поднимитесь и загляните за камень, чтобы увидеть группу людей. Это не работники Кузнеца, но сообщите об этом Яну.

Они предложат устроить засаду, пока вы будете стрелять с холма из арбалета лорда Семина. Согласитесь и поднимитесь наверх, чтобы расстрелять их. После этого поговорите с лордом Семине и верните арбалет.

Спасение работников

Начнется кат-сцена, в которой вы обнаружите разбойников, захвативших работников Кузнеца. Убейте разбойников и бросьтесь в погоню за сбежавшим работником. Он прячется на юго-востоке, на возвышенности. Подождите или спрячьтесь, пока он не выйдет. Тогда вы сможете поговорить с ним.

Если вам удастся пройти проверки навыков, вы сможете убедить работника, что поручитесь за него, чтобы избежать сурового наказания за предательство Кузнеца. Если не удастся, он убежит, и вы сможете его убить или отпустить.

Завершение квеста

Вернувшись к лорду Семине без работника, вы можете сказать, что он умер или сбежал. Если пройдете проверки навыков, можно ничего не говорить или поручиться за него, чтобы смягчить наказание. Это не повлияет на исход квеста, так что выбирайте любой путь.

Теперь, когда вы знаете, что произошло, вернитесь в Тросковиц с Гнарли и лордом Семине, а затем отправляйтесь в Тахов, чтобы рассказать Кузнецу о случившемся. Это завершит квест.

Не забудьте ознакомиться с другим квестом: Прохождение побочного квеста «Отшельник».

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