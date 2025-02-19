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Kingdom Come: Deliverance II

Прохождение квеста «Овца среди волков» гайд по игре Kingdom Come Deliverance 2

Владислав Ильин Владислав Ильин
19.02.2025
4 Просмотра 0
kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра Sheep Among Wolves

«Овца среди волков» — это задание в игре Kingdom Come Deliverance 2, которое можно начать в регионе Троски. Оно становится доступным после событий побочного квеста «Матт». Вам нужно подождать несколько дней, прежде чем задание появится. Наш гайд призван помочь Вам пройти этот квест наилучшим образом

Начало задания

После завершения квеста «Матт» поговорите с трактирщицей Бетти в Тросковице. Она упомянет, что у Зигфрида возникли проблемы с волками. NPC Зигфрид — пастух, которому вы помогли во время «Дворняжки». Его можно найти к северу от Тахова.

Встреча с Зигфридом Kingdom Come Deliverance 2

Зигфрид попросит вас найти стаю волков и уничтожить их. Отправляйтесь на запад от овчарни и следуйте по кровавому следу и останкам овец вдоль тропы.

Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть необходимое снаряжение. Возьмите с собой меч, лук и стрелы, а также восстанавливающие здоровье зелья на случай ранений. Волки — опасные противники, поэтому будьте готовы к сражению.

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра Sheep Among Wolves

Охота на волков Kingdom Come Deliverance 2

В конце концов, вы обнаружите стаю волков рядом с перекрестком.

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра Sheep Among Wolves

Когда вы найдете стаю, действуйте быстро и решительно. Волки могут напасть всей стаей, поэтому будьте готовы к бою. Используйте лук для дистанционной атаки и меч для ближнего боя. Убейте всех волков и разделайте их, чтобы собрать волчьи уши.

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра Sheep Among Wolves

Эти уши нужно отдать Зигфриду в качестве доказательства.

Завершение задания

После того как все волки будут мертвы, вернитесь к Зигфриду и отдайте ему уши. Он поблагодарит вас и предложит навестить Смолика, который находится между Тросковицем и Таховом. Разговор со Смоликом начнет следующее задание под названием «Потерянная овца».

Заключение

Задание «Овца среди волков» — это отличное дополнительное задание в игре Kingdom Come 2. Оно предлагает захватывающий геймплей и возможность погрузиться в атмосферу средневековой Богемии. Следуйте нашему руководству, чтобы успешно завершить это задание и продолжить свои приключения в игре. Надеемся наш гайд будет полезен Вам и облегчит прохождение заданий в этой игре!

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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