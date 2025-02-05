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Огнестрельное Оружие и Боеприпасы в Kingdom Come: Deliverance 2

Владислав Ильин Владислав Ильин
05.02.2025
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Kingdom Come Deliverance 2 Guns

Представьте себе тяжеловооруженного рыцаря, несущегося на вас издалека в Kingdom Come: Deliverance 2. Подумайте о всех годах тренировок и совершенствования, которые он провел, чтобы стать лучшим воином в замке. Вспомните все его славные дуэли и тяжелые битвы. А теперь представьте, как вы направляете на него пистолет и нажимаете на курок. Это не просто конец того рыцаря, это начало новой эпохи. Вот наш гайд о том, как получить огнестрельное оружие в Kingdom Come: Deliverance 2. Также напоминаем, что в этой статье содержатся спойлеры.

Где Найти Огнестрельное Оружие в Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 разворачивается в 15-м веке в Богемии. В то время порох был экзотическим материалом, а огнестрельное оружие — экспериментальным вооружением, о котором рассказывали в байках из далеких земель. Тем не менее, впечатляющая мощь огнестрельного оружия, как показано в игре, предвещает одни из самых мрачных периодов нашей современной истории.

Квест «Перст Божий»

finger of god quest

Чтобы получить свое первое огнестрельное оружие в Kingdom Come: Deliverance 2, вам нужно продвинуться дальше по кампании, пока не получите квест под названием «Перст Божий». После того, как Годвин спасает Генри и Ганса в крепости Небеков, они обсуждают свои дальнейшие действия. В роли Генри вам нужно следовать за Годвином, чтобы похоронить мертвых. После этого другой солдат демонстрирует странное устройство, называемое Pistole, то есть ручной пушкой. Генри может потренироваться с этим оружием во дворе до завершения квеста.

Стоит Ли Использовать Огнестрельное Оружие?

Kingdom Come Deliverance 2 Guns

Это зависит от вашего стиля игры и ситуации. Огнестрельное оружие очень неточное, еще менее точное, чем луки и арбалеты. Анимация перезарядки также занимает ужасно много времени. Однако один хорошо направленный выстрел в корпус рыцаря в полном доспехе достаточен, чтобы сразить его.

Идея в том, чтобы ваше оружие было перезаряжено и готово к бою. Затем, когда вы вступаете в схватку с врагом, ищите того, кто в самой крепкой броне, то есть основного танка группы. Прицельтесь и выстрелите, чтобы навсегда устранить его, и не беспокойтесь о перезарядке огнестрельного оружия. Просто переключитесь на свое рукопашное оружие, чтобы разобраться с остальными врагами.

Где Найти Дополнительное Огнестрельное Оружие?

дополнительное оружие

Вы можете получить больше огнестрельного оружия в Kingdom Come: Deliverance 2, купив его у NPC по имени Прокоп Элдрис. Этот парень находится в юго-восточной части Куттенберга, недалеко от одной из точек быстрого перемещения.

Элдрис продает крюковые ружья и ружья стрелка, а также наборы оружейника и материалы для крафта. Он также может починить ваше огнестрельное оружие за плату.

Как Крафтить Боеприпасы?

крафтить боеприпасы

Если вам нужны боеприпасы в Kingdom Come: Deliverance 2, лучше всего создать их самостоятельно. Но сначала вам нужно узнать рецепт:

Вы можете купить рецепты свинцового дробового пороха и дробового пороха у аптекаря в Куттенберге.

Альтернативно, вы можете продвинуться дальше по кампании, пока не получите основной квест под названием «Via Argentum». Там вы спуститесь в шахту и встретите парня по имени Буреш. После того, как Буреш уйдет, обыщите сундуки, чтобы найти эти рецепты.

После изучения рецептов вы можете создавать боеприпасы на алхимическом столе.

Рецепт Свинцового Дробового Пороха

  • Основа: Вода
  • Измельчите 1x селитру и 1x серу и добавьте их в котел.
  • Варите два раза.
  • Измельчите 1x древесный уголь и добавьте в котел.
  • Варите два раза.
  • Вылейте содержимое в ступку и разотрите пестиком.

Рецепт Дробового Пороха

  • Основа: Вода
  • Измельчите 1x селитру и 1x серу и добавьте их в котел.
  • Варите три раза.
  • Измельчите 1x настоянный древесный уголь и добавьте в котел.
  • Варите один раз.
  • Вылейте содержимое в ступку и разотрите пестиком.

Вот и все для нашего руководства о том, как получить огнестрельное оружие в Kingdom Come: Deliverance 2. Похоже, пришло время для богемских взрывов и выстрелов с вашим новым оружием.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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