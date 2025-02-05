Огнестрельное Оружие и Боеприпасы в Kingdom Come: Deliverance 2

Представьте себе тяжеловооруженного рыцаря, несущегося на вас издалека в Kingdom Come: Deliverance 2. Подумайте о всех годах тренировок и совершенствования, которые он провел, чтобы стать лучшим воином в замке. Вспомните все его славные дуэли и тяжелые битвы. А теперь представьте, как вы направляете на него пистолет и нажимаете на курок. Это не просто конец того рыцаря, это начало новой эпохи. Вот наш гайд о том, как получить огнестрельное оружие в Kingdom Come: Deliverance 2. Также напоминаем, что в этой статье содержатся спойлеры.
Где Найти Огнестрельное Оружие в Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2 разворачивается в 15-м веке в Богемии. В то время порох был экзотическим материалом, а огнестрельное оружие — экспериментальным вооружением, о котором рассказывали в байках из далеких земель. Тем не менее, впечатляющая мощь огнестрельного оружия, как показано в игре, предвещает одни из самых мрачных периодов нашей современной истории.
Квест «Перст Божий»
Чтобы получить свое первое огнестрельное оружие в Kingdom Come: Deliverance 2, вам нужно продвинуться дальше по кампании, пока не получите квест под названием «Перст Божий». После того, как Годвин спасает Генри и Ганса в крепости Небеков, они обсуждают свои дальнейшие действия. В роли Генри вам нужно следовать за Годвином, чтобы похоронить мертвых. После этого другой солдат демонстрирует странное устройство, называемое Pistole, то есть ручной пушкой. Генри может потренироваться с этим оружием во дворе до завершения квеста.
Стоит Ли Использовать Огнестрельное Оружие?
Это зависит от вашего стиля игры и ситуации. Огнестрельное оружие очень неточное, еще менее точное, чем луки и арбалеты. Анимация перезарядки также занимает ужасно много времени. Однако один хорошо направленный выстрел в корпус рыцаря в полном доспехе достаточен, чтобы сразить его.
Идея в том, чтобы ваше оружие было перезаряжено и готово к бою. Затем, когда вы вступаете в схватку с врагом, ищите того, кто в самой крепкой броне, то есть основного танка группы. Прицельтесь и выстрелите, чтобы навсегда устранить его, и не беспокойтесь о перезарядке огнестрельного оружия. Просто переключитесь на свое рукопашное оружие, чтобы разобраться с остальными врагами.
Где Найти Дополнительное Огнестрельное Оружие?
Вы можете получить больше огнестрельного оружия в Kingdom Come: Deliverance 2, купив его у NPC по имени Прокоп Элдрис. Этот парень находится в юго-восточной части Куттенберга, недалеко от одной из точек быстрого перемещения.
Элдрис продает крюковые ружья и ружья стрелка, а также наборы оружейника и материалы для крафта. Он также может починить ваше огнестрельное оружие за плату.
Как Крафтить Боеприпасы?
Если вам нужны боеприпасы в Kingdom Come: Deliverance 2, лучше всего создать их самостоятельно. Но сначала вам нужно узнать рецепт:
Вы можете купить рецепты свинцового дробового пороха и дробового пороха у аптекаря в Куттенберге.
Альтернативно, вы можете продвинуться дальше по кампании, пока не получите основной квест под названием «Via Argentum». Там вы спуститесь в шахту и встретите парня по имени Буреш. После того, как Буреш уйдет, обыщите сундуки, чтобы найти эти рецепты.
После изучения рецептов вы можете создавать боеприпасы на алхимическом столе.
Рецепт Свинцового Дробового Пороха
- Основа: Вода
- Измельчите 1x селитру и 1x серу и добавьте их в котел.
- Варите два раза.
- Измельчите 1x древесный уголь и добавьте в котел.
- Варите два раза.
- Вылейте содержимое в ступку и разотрите пестиком.
Рецепт Дробового Пороха
- Основа: Вода
- Измельчите 1x селитру и 1x серу и добавьте их в котел.
- Варите три раза.
- Измельчите 1x настоянный древесный уголь и добавьте в котел.
- Варите один раз.
- Вылейте содержимое в ступку и разотрите пестиком.
Вот и все для нашего руководства о том, как получить огнестрельное оружие в Kingdom Come: Deliverance 2. Похоже, пришло время для богемских взрывов и выстрелов с вашим новым оружием.