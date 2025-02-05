Огнестрельное Оружие и Боеприпасы в Kingdom Come: Deliverance 2

Представьте себе тяжеловооруженного рыцаря, несущегося на вас издалека в Kingdom Come: Deliverance 2. Подумайте о всех годах тренировок и совершенствования, которые он провел, чтобы стать лучшим воином в замке. Вспомните все его славные дуэли и тяжелые битвы. А теперь представьте, как вы направляете на него пистолет и нажимаете на курок. Это не просто конец того рыцаря, это начало новой эпохи. Вот наш гайд о том, как получить огнестрельное оружие в Kingdom Come: Deliverance 2. Также напоминаем, что в этой статье содержатся спойлеры.

Где Найти Огнестрельное Оружие в Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 разворачивается в 15-м веке в Богемии. В то время порох был экзотическим материалом, а огнестрельное оружие — экспериментальным вооружением, о котором рассказывали в байках из далеких земель. Тем не менее, впечатляющая мощь огнестрельного оружия, как показано в игре, предвещает одни из самых мрачных периодов нашей современной истории.

Квест «Перст Божий»

Чтобы получить свое первое огнестрельное оружие в Kingdom Come: Deliverance 2, вам нужно продвинуться дальше по кампании, пока не получите квест под названием «Перст Божий». После того, как Годвин спасает Генри и Ганса в крепости Небеков, они обсуждают свои дальнейшие действия. В роли Генри вам нужно следовать за Годвином, чтобы похоронить мертвых. После этого другой солдат демонстрирует странное устройство, называемое Pistole, то есть ручной пушкой. Генри может потренироваться с этим оружием во дворе до завершения квеста.

Стоит Ли Использовать Огнестрельное Оружие?

Это зависит от вашего стиля игры и ситуации. Огнестрельное оружие очень неточное, еще менее точное, чем луки и арбалеты. Анимация перезарядки также занимает ужасно много времени. Однако один хорошо направленный выстрел в корпус рыцаря в полном доспехе достаточен, чтобы сразить его.

Идея в том, чтобы ваше оружие было перезаряжено и готово к бою. Затем, когда вы вступаете в схватку с врагом, ищите того, кто в самой крепкой броне, то есть основного танка группы. Прицельтесь и выстрелите, чтобы навсегда устранить его, и не беспокойтесь о перезарядке огнестрельного оружия. Просто переключитесь на свое рукопашное оружие, чтобы разобраться с остальными врагами.

Где Найти Дополнительное Огнестрельное Оружие?

Вы можете получить больше огнестрельного оружия в Kingdom Come: Deliverance 2, купив его у NPC по имени Прокоп Элдрис. Этот парень находится в юго-восточной части Куттенберга, недалеко от одной из точек быстрого перемещения.

Элдрис продает крюковые ружья и ружья стрелка, а также наборы оружейника и материалы для крафта. Он также может починить ваше огнестрельное оружие за плату.

Как Крафтить Боеприпасы?

Если вам нужны боеприпасы в Kingdom Come: Deliverance 2, лучше всего создать их самостоятельно. Но сначала вам нужно узнать рецепт:

Вы можете купить рецепты свинцового дробового пороха и дробового пороха у аптекаря в Куттенберге.

Альтернативно, вы можете продвинуться дальше по кампании, пока не получите основной квест под названием «Via Argentum». Там вы спуститесь в шахту и встретите парня по имени Буреш. После того, как Буреш уйдет, обыщите сундуки, чтобы найти эти рецепты.

После изучения рецептов вы можете создавать боеприпасы на алхимическом столе.

Рецепт Свинцового Дробового Пороха

Основа: Вода

Измельчите 1x селитру и 1x серу и добавьте их в котел.

Варите два раза.

Измельчите 1x древесный уголь и добавьте в котел.

Варите два раза.

Вылейте содержимое в ступку и разотрите пестиком.

Рецепт Дробового Пороха

Основа: Вода

Измельчите 1x селитру и 1x серу и добавьте их в котел.

Варите три раза.

Измельчите 1x настоянный древесный уголь и добавьте в котел.

Варите один раз.

Вылейте содержимое в ступку и разотрите пестиком.

Вот и все для нашего руководства о том, как получить огнестрельное оружие в Kingdom Come: Deliverance 2. Похоже, пришло время для богемских взрывов и выстрелов с вашим новым оружием.