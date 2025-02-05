Kingdom Come: Deliverance 2: как получить больше Savior Schnapps

Savior Schnapps в Kingdom Come: Deliverance 2 — ваш главный инструмент для ручного сохранения прогресса. Без этого зелья вы рискуете потерять часы игры из-за неожиданных неудач. Рассказываем, как раздобыть больше эликсиров, даже если у вас мало грошей.

Где купить Savior Schnapps: проверенные торговцы

Таверны и аптеки — ваши лучшие друзья.

Аптекари предлагают больший ассортимент. Например, в Тросковице зелье продается за 60-80 грошей.

предлагают больший ассортимент. Например, в Тросковице зелье продается за 60-80 грошей. Трактирщики тоже держат пару флаконов, но цены могут быть выше.

тоже держат пару флаконов, но цены могут быть выше. Совет: После покупки подождите 2-3 игровых дня — запасы обновятся.

Где найти Savior Schnapps в мире: секретные локации

Исследуйте каждый уголок карты.

В таверне Тросковица проверьте стол на втором этаже — там часто лежит флакон.

В квесте «Поминки дьявола» копайте могилы вместе с Кубенькой — одна из них содержит зелье.

Лайфхак: Осматривайте сундуки в заброшенных лагерях и домах — шанс найти эликсир около 15%.

Как создать Savior Schnapps: инструкция по алхимии

Рецепт получите автоматически или купите у травницы.

База: Вино (продается у торговцев). Добавьте 1 крапиву в котел, варите 2 цикла. Измельчите 2 белладонны, добавьте в смесь, варите 1 цикл. Разлейте готовый отвар в колбу.

Важно: Если потеряли рецепт, купите его у аптекаря за 30 грошей.

Виды Savior Schnapps: какое зелье лучше?

Качество влияет на бонусы, но не на функцию сохранения.

Слабое зелье: Только сохранение.

Только сохранение. Обычное: +10 HP, +1 к силе, ловкости и выносливости на 3 минуты.

+10 HP, +1 к силе, ловкости и выносливости на 3 минуты. Сильное: +20 HP, +2 к характеристикам на 5 минут.

Совет: Используйте улучшенные версии перед сложными боями — они дают тактическое преимущество.

Почему стоит запастись Savior Schnapps?

Ошибки в Kingdom Come: Deliverance 2 дорого обходятся.

Автосохранения срабатывают редко — только после квестов или сна.

Случайная смерть от разбойников? Без зелья вы потеряете прогресс.

Статистика: 73% игроков тратят 10+ флаконов за прохождение.

Заключение: не экономьте на сохранениях

Собирайте, покупайте или создавайте Savior Schnapps при любой возможности. Даже слабая версия спасет вас от потери данных. Проверяйте торговцев, изучайте локации и не забывайте про алхимию — тогда ваше приключение в Богемии пройдет без неприятных сюрпризов.

Источник — gamespot.com