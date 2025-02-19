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Kingdom Come: Deliverance II

Руководство по квесту Бойня у Мельницы в Kingdom Come Deliverance 2

Владислав Ильин Владислав Ильин
19.02.2025
6 Просмотров 0
kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра Melee at the Mill

«Бойня у Мельницы» — одно из самых простых заданий, которые можно выполнить в начале игры Kingdom Come Deliverance 2. Этот гайд поможет вам успешно пройти все этапы сражений на мельнице. Начните его, поговорив с мельником Крейзлом в Нижней Семинской Мельнице. Спросите его о драках, и он даст вам задание.

Как начать задание Kingdom Come Deliverance 2

Чтобы начать задание, отправляйтесь к мельнику Крейзлу. Он расскажет вам о боях, которые происходят у мельницы. Ваша цель — победить трех бойцов NPC на ринге.

Первый бой: Хенсель

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра Melee at the Mill

Первым соперником будет Хенсель. Найдите его у ринга, к северу от мельницы, и предложите ему драку. Вам придется поставить монеты на кон.

  • Стратегия: Блокируйте и парируйте удары Хенселя. Пытайтесь наносить удары ногами по нижней части тела, так как он плохо их блокирует. После этого можно добить его серией быстрых ударов.

Второй бой: Малик

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра Melee at the Mill

Следующим соперником будет Малик. Он стоит рядом с рингом.

  • Стратегия: Повторите тактику, использованную против Хенселя. Подходите ближе и вступайте в схватку, хватая его. Если атакуете, то выиграете схватку и нанесете значительный урон.

Третий бой: Вира

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра Melee at the Mill

Последним и самым сложным соперником будет Вира. Поговорите с ним и вызовите на бой.

  • Стратегия: Продолжайте блокировать и парировать удары. У вас будет много возможностей для нанесения ударов, если будете действовать осторожно.

Завершение задания Kingdom Come Deliverance 2

После победы над Вирой вернитесь к Крейзлу. Он отправит вас в Железов вызвать местных бойцов на поединок. Крейзл оплатит вступительный взнос, так что убедитесь, что выиграете бои. После разговора задание «Бойня у Мельницы» будет завершено.

Заключение

Melee at the Mill — отличное задание для новичков в игре Kingdom Come 2. Оно помогает освоить основы боя и заработать немного денег. Надеемся что наш гайд был полезен Вам. Следуйте нашим советам, и вы легко справитесь с этим испытанием. Удачи в боях!

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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