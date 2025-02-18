Список всех трав в Kingdom Come Deliverance II. Полный гайд по алхимии.

В игре Kingdom Come Deliverance II травы играют ключевую роль. Генри начинает игру как опытный алхимик, что позволяет использовать местную флору для создания различных зелий, ядов и роскошных товаров. Алхимия строится на 16 основных травах, которые отображены в кодексе с начала игры. Каждое поле диких цветов — потенциальный клад ресурсов. Наш гайд подробно описывает каждую траву, ее действие, где Вы можете ее найти и как использовать.

Кроме этого, не забывайте пользоваться нашим гайдом по алхимии, с 27 рецептами всех зелий, ядов и веществ и приготовить ВСЕ, что вы захотите.

Совет: Не собирайте пижму без цели — она бесполезна в других рецептах.

Свежее vs. сушеное: что выгоднее в Kingdom Come Deliverance II

Свежие травы портятся за 2 дня, теряя ценность и эффективность. Сухие хранятся неделями, но со временем тоже слабеют. Если срок годности ниже 30%, вы получите лишь «Слабое зелье».

Запомните: Не таскайте с собой десятки килограммов растений. Продавайте или используйте их сразу.

Как заработать на травах: советы новичкам в Kingdom Come Deliverance II

Сбор трав — не лучший способ разбогатеть. В начале игры очистите окрестности Тросковица и продайте травы торговцу или аптекарю. Но позже найдутся более прибыльные методы.

Важно: Перк «Тропой браконьера» увеличивает количество собираемых растений, но не ждите золотых гор.

Список трав и их применение в Kingdom Come Deliverance II

В настоящее время эта страница находятся в стадии разработки — мы изучаем травы и их влияние . Вот несколько заметок о сборе и использовании трав в Kingdom Come Deliverance II, которые Вам обязательно пригодятся:

1. Белладонна

Как вам подскажет запись в кодексе игры, белладонну трудно найти самостоятельно. На практике ее гораздо проще подобрать у торговцев, чем искать в дикой природе. Аптекарь в Тросковице может продать вам сушеную белладонну по 2,3 гроша за штуку, а у Аранки в Лагере кочевников всегда есть в наличии 12-13 свежих белладонн.

Белладонна — один из двух ингредиентов спасительного шнапса , так что вы всегда сможете использовать ее на протяжении всей игры. По мере того, как ваши познания в алхимии улучшаются, вы также можете использовать белладонну в зелье Проклятья (яде Бэйна) и зелье Ночного Ястреба , последние из которых отлично подходят для любых ночных миссий.

Официальное описание : «Остерегайтесь этого растения! Из-за своей большой токсичности оно не подходит для аптекарей, и даже небольшое его количество при неправильном использовании может принести смерть! Оно вызывает дрожь и озноб, тело охватывается судорогами и странными видениями. Некоторые старые бабки знают и другие способы его применения, но медицинское искусство не использует белладонну в лечении».

2. Ромашка

Вас учат, как обнаружить ромашку во время введения в kingdom come 2, как часть создания вашего первого зелья. Тонны ее дико растут по всей карте, в том числе внутри и вокруг стартовой деревни Тросковиц. Ищите высокие белые цветы.

В начале игры ромашку легко найти в огромных количествах, так что это неплохой выбор, чтобы подкопить немного стартовых денег. Настоящая причина держать немного под рукой — это ромашка , которую вы автоматически изучаете у Бозсены во время обучения алхимии. Эта настойка перед сном дает вам 100% бонус к скорости регенерации во время сна, что может пригодиться, если вы пытаетесь быстро вздремнуть в чужой постели.

В середине и конце игры ромашка используется для создания зелий Ночного Ястреба , которые дают вам мощное ночное зрение.

Вес: 0,1 кг

Стоимость: 0,3 (свежий)

Официальное описание: «Изгоняет всякую болезнь, а также успокаивает лихорадку и женские месячные боли. В настое хорошо успокаивает желудок, а также злые мысли, но в сочетании с неправильной травой вызывает слишком глубокий сон. Для лучшего и спокойного сна полезно пить слабый настой перед сном».

Чаще всего встречается на полях и плодородных землях.

Усиливает ловкость и речь, а также вызывает чувство голода.

3. Окопник

Окопник часто можно найти на краю текущей воды, но продолжайте читать, чтобы увидеть некоторые конкретные места, где вы можете легко собрать эту траву на ранней стадии.

Он является компонентом полезного зелья Painkiller и Оленья кровь potions. Вы также можете немного облегчить себе жизнь, если у вас есть немного окопника (и бархатцев), когда вы начинаете Miri Fajta.

Вес : 0,1 Стоимость : 0,6 (сырой)

Официальное описание :

«Называемый также черным козелцем, это лучшее средство от переломов костей, отеков и синяков, а также помогает от внутренних болей в костях. Его используют для здоровья и выносливости, но он также отгоняет лошадей и крупных животных».

Где найти окопник

Окопник может быть сложно найти в дикой природе. Первое место, где мы нашли окопник, было на берегу небольшого, грязного пруда около мельницы Lower Semine Mill. Однако его может быть трудно заметить среди всех других трав в этой области. Легче всего его собрать на лугу к востоку от фермы зеленщика Вайсара, к юго-юго-востоку от Тросковица или на полях, окружающих Тахов. Ищите колючее растение с маленькими фиолетовыми цветами, как указано выше.

В качестве альтернативы, как и несколько других необычных трав, аптекарь в Тросковице выращивает участок этого растения во дворе рядом со своим магазином . Вы могли бы ожидать, что жители близлежащей деревни будут возражать против того, чтобы вы его взяли, но по какой-то причине вы можете собирать цветы в городе целый день, и никто не будет вас беспокоить.

4. Одуванчик

В зависимости от того, где вы находитесь, одуванчики являются либо самой распространенной, либо второй по распространенности травой в KC:D2. Независимо от того, находитесь ли вы в городе или за его пределами — одуванчики всегда в радиусе 10-20 метров. К сожалению, их нельзя есть в Kingdom Come Deliverance II.

Одуванчики являются ингредиентом некоторых полезных, но ситуативных рецептов, таких как зелья из оленьей крови , мыла и духов Mintha . Во всех случаях они сочетаются с гораздо менее распространенными травами. Учитывая вездесущность одуванчиков, лучше просто сорвать несколько, когда они вам понадобятся, вместо того, чтобы беспокоиться об их сушке или носить с собой.

Вес : 0,1

Стоимость : 0,1 (сырой)



Официальное описание : «Его употребление сильно гонит мочу и таким образом очищает организм. Его используют для профилактики различных заболеваний. Он укрепляет выносливость организма в условиях стресса, а в сиропе прогоняет простуду долгими зимами».

Растет повсеместно как сорняк, но чаще всего встречается на травянистых склонах и лугах. Укрепляет жизненные силы и выносливость.

5. Очанка

Вы можете увидеть довольно много диких очанок на пастбищах и лугах, как только начнете исследовать окрестности Тросковица. Ищите высокие цветы с поникшими белыми цветками и пурпурными коронками (выше). Также есть несколько растений очанки, растущих в саду аптекаря в Тросковице.

Eyebright — важный ингредиент в ряде зелий, которые пригодятся, если вы собираетесь играть в KC:D2 в качестве скрытного или дальнего персонажа, особенно в начале игры. Среди них: отвар Лучника, Согревающая мазь (Embrocations) и особенно Nighthawk , которое значительно усиливает ночное зрение Генри.

Вес : 0,1

Стоимость : 0,2 (сырой)

Официальное описание: «Чудодейственная трава от всех болезней глаз и зрения. В компрессе снимает воспаление, в подходящем сочетании улучшает подвижность и рассеивает ночной мрак с глаз. Тот, кто желает иметь острое зрение, должен регулярно пить тонизирующий напиток, сваренный из очанки».

Растет на пастбищах и пустошах, а также везде, где достаточно света и влажной почвы.

Повышает ловкость и речь.

6. Белена

Если вы пытаетесь создать определенное зелье, но не можете найти ключевой ингредиент, это может быть неприятно, так как игра не всегда дает четкие указания. Одной из таких трав является белена. Хотя вы иногда можете найти ее в дикой природе, самый надежный способ получить ее — купить ее у травников. Если вы задаетесь вопросом, где ее раздобыть, это руководство вам поможет.

Белена — ядовитый алхимический ингредиент, который можно найти в открытом мире или купить у определенных торговцев.

Белена — это характерное зеленое растение с желтоватыми цветами и толстыми, покрытыми листвой стеблями . Обычно оно меньше по размеру и встречается в полях и на плодородных землях. Это растение в основном используется для изготовления ядовитых зелий.

На данный момент у нас есть только подтвержденные способы купить белену, а не найти ее в дикой природе . К счастью, она недорогая, так что ее получение не должно быть проблемой.

Первым делом белену следует купить у травника Барнаби , которого можно найти на самом севере замка Троски в небольшом отдельном доме.

, которого можно найти в небольшом отдельном доме. Второе место — травница Аранка , расположенная на самом западе карты в Лагере кочевников , где ее можно найти сидящей в своей палатке.

Третий вариант — аптекарь Эммерих , который находится к юго-западу от точки быстрого перемещения в городе Тросковиц . Он продает сушеную версию белены, которая по своей функциональности та же самая.

Вы можете встретить белену в открытом мире, но поскольку множество продавцов предлагают ее по низкой цене, зачастую проще просто быстро переместиться в одно из их мест и купить ее.

7. Вороний глаз (Herb Paris)

Вороний глаз (Herb Paris) одна из самых полезных трав в игре. Она используется во многих смесях, включая основное лечебное зелье и яд, который вы захотите использовать, чтобы отвлечь NPC и стражников. Однако, поскольку она так полезна, она также довольно редка. Вы не наткнетесь на нее где-нибудь, как на крапиву.

В описании Вороньего глаза в игре говорится, что вы сможете найти его в «густых лесах». Однако, поскольку большая часть двух регионов Kingdom Come Deliverance II — это леса, легче это сказать, чем сделать. К счастью, есть одно надежное место, куда можно пойти.

Купить Вороний глаз (Herb Paris) можно практически у любого травника или аптекаря в игре, но лучше всего подойдет травник Барнаби.

Если вы отправитесь в регион Троски и пойдете в лес к северу от замка Троски , вы наткнетесь на хижину среди деревьев.

Там вы найдете Травника Барнаби . Он продает всевозможные зелья, яды и травы, которые вы можете купить, включая Вороний глаз. Вы можете купить его у него всего за 0,3 гроша , так что берите все, что вам нужно. Просто помните, не держите его в инвентаре слишком долго, не высушив его, так как он быстро испортится и его нельзя будет использовать.

В качестве альтернативы вы можете просто бесплатно собрать Вороний глаз, когда найдете его. Как мы уже говорили, вы можете найти его в лесах, но это ненадежно.

К счастью, травник Барнаби выращивает Вороний глаз в своем собственном саду . Если вы дождетесь ночи и отправитесь к нему домой, вы сможете собрать немного в его саду, пока он спит. Удачи!)

8. Календула

Вам не придется далеко ходить, чтобы найти календулу где-нибудь в Богемии. Она растут повсюду, ее яркие оранжевые цветы выделяются издалека, и вы можете найти ее в большом количестве на садовом участке к югу от торговца в Тросковице. Вы можете собрать ее всю в этом саду, когда захотите.

Календула используется в нескольких важнейших рецептах алхимии, наиболее важным из которых является Отвар Календулы , который является одним из немногих способов для Генри восстановить потерянное здоровье на ходу. Календула также используется для создания мощных защитных зелий, таких как Aqua Vitalis и Painkiller brew, а также духов Mintha.

Вес : 0,1

Стоимость : 0,1 (сырой)

Официальное описание : «Хорошо против судорог, воспалений и язв, против многих кожных пятен и грибков, хорош для ванн и мази, а также как лечебный напиток. Он помогает женщинам от ежемесячных болей и восстанавливает их регулярность. Приложенный к ране, он ускоряет заживление. Иногда его смешивают с другой зеленью в напитке, чтобы пробудить любовное желание и привязанность противоположного пола».

Растет там, где земля плодородна — на кучах щебня и навоза, а также в изобилии на пастбищах.

Повышает здоровье и жизненный тонус.

9. Мята

Мята необычна в Kingdom Come Deliverance II тем, что она нечасто появляется в дикой природе, если вообще появляется. Как гласит игровой Кодекс, веточки мяты обычно можно найти в магазинах или в личных садах различных NPC. Мята впервые появляется в саду трав рядом с аптекарской лавкой в ​​Тросковице, где вы можете собрать ее, не разозлив ни одного из жителей деревни. Это труднообнаружимая трава, так как она растет близко к земле и на расстоянии ее можно спутать с простой травой.

Позже в игре как сушеную, так и свежую мяту обычно продают владельцы таверн, барменши и бакалейщики.

Мята входит в состав духов Mintha и Lion , которые пригодятся тем, кто управляет Генри с высоким уровнем Харизмы и Красноречия, а также в состав зелья для снятия похмелья Hair o’ the Dog .

Вес : 0,1

Стоимость : 0,3 (свежий), 0,2 (сушеный)

Официальное описание : «Тот, кто смешивает вино с мятой и пьет его утром, не сможет в тот день опьянеть от какого-либо другого напитка».

В природе встречается редко, но чаще встречается около домов и в возделываемых садах.

10. Крапива

Поскольку крапива является ингредиентом для восстанавливающих здоровье отвара календулы, домашнего спасительного шнапса и пищеварительного зелья , она будет полезна вам всегда.

Как сообщает Кодекс, дикая крапива чаще всего встречается рядом с текущей водой, особенно небольшими реками и оросительными канавами. Ищите ее большие зазубренные листья (выше). Часто можно увидеть несколько видов крапивы около небольшого ручейка реки, который находится на юго-восточной стороне Тросковица.

Вес : 0,1

Стоимость : 0,1 (свежий)

Официальное описание : «Возьмите толченые листья крапивы и положите их на рану, и кровотечение сразу же остановится. Также измельченный и приготовленный на пару, он дает вкусную еду, которая рассеивает голод. Его не следует смешивать с некоторыми травами, так как тогда он может вызвать холодную дрожь. Его жжение и покалывание хороши против боли в суставах».

Его можно встретить в изобилии у воды, на опушках леса и в междурядьях полей.

Улучшает здоровье, но снижает речь и жизненный тонус.

11. Мак

Маки — обычное зрелище на большей части территории Богемии. Эти высокие красные цветы легко заметить с любого расстояния, и вы можете легко заработать опыт для своего навыка выживания, собирая их бушелями.

Однако вы не найдете другого применения для мака, пока не посетите лагерь кочевников. Аранка может продать вам пару рецептов алхимии, в которых используются маки, например: Согревающая Мазь (Embrocation) и Painkiller brew . Если вы играете за Генри как за простого бойца, вам нужно будет держать немного Painkiller под рукой, так как он снижает скорость потери выносливости при потерянном здоровье.

12. Шалфей

Шалфей это не редкость в сельской местности, но он растет не так равномерно, как другие дикие травы. Поищите шалфей в лесных районах и на лугу Божены, где его легко заметить из-за его высоких фиолетовых листьев. При цене 0,7 гроша за траву шалфей является одной из самых прибыльных трав, поэтому стоит собрать все, что вы найдете, чтобы продать его позже.

Многие продуктовые лавки продают ограниченное количество свежего шалфея, как, например, женщина, которая держит тележку с овощами на западном конце Семина.

Алхимики используют шалфей для создания отвара ромашки , которые ускоряют восстановление здоровья и энергии во время сна; парфюма Lion , повышающих харизму; «Собачьей шерсти» , которая отрезвляет; и зелий «Артемизия», повышающих силу .

Вес : 0,1

Стоимость : 0,7 (свежий)

Встречается на пастбищах и склонах холмов.

Увеличивает силу и жизненную силу. Уменьшает речь.

13. Зверобой

Этот бледно-желтый цветок можно найти на всех полях к северо-востоку от Семина, особенно по обе стороны от главной дороги в город. Божена, травница, также выращивает немного зверобоя в своем маленьком саду и не будет возражать, если вы его украдёте.

Несмотря на его восторженное описание в игре как мощной лекарственной травы, у вас не так много лечебных применений зверобоя. Лучники захотят сделать из него отвар Лучника ; мечники используют его для приготовления крови Оленя в качестве средства для повышения выносливости; а общительные дипломаты будут варить из зверобоя зелье Лис . Ближайшее медицинское применение зверобоя — это его использование в качестве ингредиента в средстве от похмелья Собачья шерсть.

Вес : 0,1 Стоимость : 0,1 (свежий)

: 0,1 : 0,1 (свежий) Больше всего он любит лиственные леса, поляны и поляны.

Улучшает ловкость и выносливость, но несколько снижает силу и жизненную силу.

14. Чертополох

Самым простым местом для поиска дикого чертополоха может быть лагерь за пределами Семина. Также его можно найти рядом с дорогами по всей карте. Однако он имеет тенденцию смешиваться с горсткой других трав, и его большие серо-фиолетовые листья позволяют с первого взгляда спутать его с одним из нескольких других растений.

Чертополох полезен для приготовления как мыла , так и пищеварительного зелья, последние из которых лучше, чем кажутся. Как только вы освоите систему алхимии, вы сможете варить сильные пищеварительные напитки, которые будут работать как универсальное противоядие от ядов.

Вес : 0,1 Стоимость : 0,1 (свежий)

Растет в придорожных канавах, на полянах и там, где нет солнца и собирается тень.

: 0,1 : 0,1 (свежий) Растет в придорожных канавах, на полянах и там, где нет солнца и собирается тень. Увеличивает выносливость, снижает речь.

15. Валериана

Валериана обычно встречается в лесах, полях и на обочинах дорог. Также есть здоровая полоска валерианы в саду возле аптеки в Тросковице, и пучок ее растет в диком виде в лесу возле дома Божены. Ищите высокие серые цветы.

Как и некоторые другие травы, валериану изначально легче найти, чем найти ей фактическое применение. Аранка в лагере кочевников может продать вам несколько рецептов, в которых используется валериана, например, зелье быстрого пальца , Согревающая Мазь (Embrocation) и Зелье Кукольника (Dollmaker potion).

Вес : 0,1 Стоимость : 0,2 (свежий)

Встречается на лесных тропах, на болотах и ​​торфяниках, а также везде, где почва влажная.

: 0,1 : 0,2 (свежий) Встречается на лесных тропах, на болотах и ​​торфяниках, а также везде, где почва влажная. Восстанавливает здоровье и энергию, но снижает силу.

16. Полынь

Полынь сравнительно легко обнаружить. Она появляется на обочинах различных дорог по всей Богемии в виде высокого стебля с желтыми листьями. Однако, как и шалфей, полынь трудно постоянно находить в больших количествах. Если вы будете внимательными во время путешествия, то вы должны найти более чем достаточно для приготовления алхимических зелий.

Основная причина искать Полынь на ранней стадии — превратить ее в зелья Артемизии , которые могут дать вам преимущество в ближнем бою. Она также используется для изготовления Самогона (вероятно, ближе к абсенту, на самом деле), Зелья Бэйна (Проклятья) и Летейской воды , сбрасывающей очки перков .

Одно замечание: возможно, из-за своей ценности для пивоваров, свежесорванная полынь продается торговцам по 2,2 гроша за штуку, что делает ее самой ценной травой для быстрого заработка. Стоит следить за ней и собирать как можно больше по мере поступления, а затем сдавать большую часть ближайшему торговцу за легальные деньги.

Вес : 0,1 Стоимость : 2,2 г (свежий)

: 0,1 : 2,2 г (свежий) В изобилии растёт по обочинам дорог и на полях.

Значительно увеличивает силу и снимает усталость, но снижает речь.

Лайфхаки: как не навредить себе в Kingdom Come Deliverance II

Не перегружайте инвентарь. Каждая трава весит 0.1 кг. 300 цветков = 30 кг мусора в рюкзаке.

Каждая трава весит 0.1 кг. 300 цветков = 30 кг мусора в рюкзаке. Следите за сроком годности. Старые травы снижают качество зелий.

Старые травы снижают качество зелий. Не игнорируйте сушку. Сухие растения дольше хранятся и занимают меньше места.

Почему алхимия — это сложно, но интересно в Kingdom Come Deliverance II

Создание зелий требует точности. Даже с просроченными травами процесс не прервется, но результат разочарует. Экспериментируйте с рецептами, но помните: успех зависит от свежести ингредиентов.

Фишка игры: Реализм механик — например, просроченная мята сделает эликсир горьким, но не смертельным.

Итоги: травы как часть стратегии в Kingdom Come Deliverance II

Травы в Kingdom Come Deliverance II — не главный источник дохода, но важный элемент выживания. Учитесь комбинировать их, следите за сроками и не забывайте продавать излишки. Помните: даже сорняк может стать оружием в умелых руках. А зная рецепты всех зелий (смотри гайд по 27 рецептам) Вы станете непобедимы!

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