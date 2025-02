Полное руководство по алхимии в Kingdom Come Deliverance 2 гайд: все 27 рецептов и эффектов

Алхимия в Kingdom Come Deliverance 2 — это не просто мини-игра, а мощный инструмент для выживания. В нашем гайде вы найдете 27 рецептов с детальным разбором эффектов, цифрами и советами по применению. Готовьтесь стать мастером котла и ступки!

Где и как варить зелья: основы

Алхимические столы

Первый стол алхимика доступна в хижине Божены (обучение сюжета), второй — в Тросковице у аптеки. Не бойтесь экспериментировать: использование стола в указанных локациях не считается преступлением.

8 ключевых параметров

Основа (вода/вино/масло/спирт) влияет на растворимость ингредиентов. Порядок добавления компонентов критичен для реакций. Измельчение в ступке меняет свойства трав (например, крапива даёт яд без обработки). Температура (мехами) ускоряет экстракцию веществ. Кипячение (опустите котёл) активирует летучие соединения. Тайминг: 1 цикл песочных часов = 9 секунд. Фильтрация (перегонка vs. розлив) влияет на чистоту зелья. Качество ингредиентов определяет максимальный уровень зелья.

Если вы допустили ошибку при приготовлении зелья и это повлияло на его качество,

Генри часто комментирует, что именно пошло не так, чтобы помочь вам исправить ситуацию в следующий раз.

Такие преимущества, как «Секрет равновесия 1 и 2», делают процесс более щадящим, то есть вы можете допускать простые ошибки (например, неверное время кипения или количество ингредиента), не жертвуя качеством зелья.

Secret of Secrets , который вы можете разблокировать после достижения 16-го уровня Алхимии, добавляет новый уровень качества зелий, если вы будете следовать точным инструкциям рецепта. Этот новый уровень высококачественных зелий будет отмечен именем Генри, поэтому вместо сильного или слабого отвара календулы вы получите горсть отвара календулы Генри.

Как узнать новые рецепты Kingdom Come Deliverance 2

Существует несколько способов узнать новые рецепты:

Покупка: Купите рецепт у аптекаря. Это дорого, но надёжно.

Эксперименты: Экспериментируйте с ингредиентами на алхимическом столе.



И наконец: использовать это руководство, чтобы заполнить список зелий Генри как можно скорее и не тратить ни одного гроша на рецепты!!!

Итак, приступим!

Список алхимических рецептов

Как объясняется в обучении, каждый рецепт зелья начинается с жидкой основы. Бесконечные бутылки с водой, спиртом, маслом и вином всегда доступны слева от алхимического стола — их не нужно покупать.

Когда в рецепте упоминается «цикл», речь идет о полном переворачивании песочных часов на столе. Это важнейший этап: кипятите смесь ровно столько, сколько указано. Один цикл длится около 9 секунд в реальном времени. Не импровизируйте со временем — точность критична.

Важно: Вам необязательно покупать рецепты в Kingdom Come Deliverance 2 . Их можно «открыть» экспериментально, комбинируя нужные ингредиенты.

Сколько всего рецептов?

22 зелья (лечебные, баффы).

(лечебные, баффы). 3 яда (например, «Зелье Боли»).

(например, «Зелье Боли»). 2 типа пороха (для огнестрельного оружия).

Однако в игровом меню указано 24 рецепта зелий. Два рецепта пока не найдены — возможно, они добавлены в секретных локациях или DLC.

Полный разбор рецептов: эффекты, цифры, скрытые механики в Kingdom Come Deliverance 2

1. Эзоп

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Куплено в аптеке в Пщитоках. Спиритус

1 Белладонна

2 Окопник

1 Клык вепря Наполните котел спиртом.

Измельчите окопник и добавьте его в котел.

Биль 2 оборота.

Измельчите белладонну.

Добавьте молотую белладонну в котел.

Перегоните.

«Улучшает навыки верховой езды и обращения с собаками. Если качество хорошее, животные будут меньше обращать на вас внимания, а собаки не будут на вас лаять».

Это зелье пригодится и для охоты, и для взлома. Оно может позволить вам напасть на бродячие стаи волков, проскользнуть мимо сторожевых собак жителей деревни или заставить Матта нанести больше урона в драке. Оно также полезно во время скачек.

Хоть может показаться, что приготовить Эзопа сложно, вы можете купить 2 из 3 ингредиентов прямо у Аранки в Лагере кочевников.

Эффекты по качеству:

Слабое : +3 к Верховой езде и Управлению собаками на 6 часов. Снижает внимание животных на 20%.

: +3 к Верховой езде и Управлению собаками на 6 часов. Снижает внимание животных на 20%. Стандартное : +3 к навыкам на 12 часов. Собаки лают реже, волки атакуют на 2 сек позже.

: +3 к навыкам на 12 часов. Собаки лают реже, волки атакуют на 2 сек позже. Сильное : +5 к навыкам. Собаки игнорируют Генри, лошадь не пугается хищников.

: +5 к навыкам. Собаки игнорируют Генри, лошадь не пугается хищников. Генри: +7 к навыкам на 24 часа. Животные не реагируют даже на атаки (кроме прямого урона).

Совет: Используйте перед охотой на оленей — стадо не убежит при приближении.

2. Аква Виталис

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Покупается у Аранки в Лагере кочевников или у Травника Барнаби.



Выполните побочный квест «Грязная борьба».

Вода

1 Бархатцы

2 Одуванчик Наполните котел водой.

Добавьте одуванчики в котел и кипятите 1 оборот.

Измельчите бархатцы.

Добавьте молотые бархатцы в котел.

Кипятите 2 оборота.

«Уменьшает потерю здоровья и замедляет кровотечение».

Это мощное защитное зелье уменьшает количество здоровья, которое вы теряете при атаке противника. Если у вас есть возможность подготовиться к бою, например, когда вы выходите на арену, высококачественный Aqua Vitalis может дать вам значительное преимущество.

Слабое : -15% к урону на 5 мин.

: -15% к урону на 5 мин. Стандартное : -15% к урону + замедление кровотечения на 10%.

: -15% к урону + замедление кровотечения на 10%. Сильное : -50% к урону. Кровотечение течёт в 2 раза медленнее.

: -50% к урону. Кровотечение течёт в 2 раза медленнее. Генри: -60% к урону. Кровотечение останавливается через 10 сек.

Пример: При 100 HP и сильном зелье, удар мечом (30 урона) снизится до 15 HP.

3. Артемизия

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Находится на полке в алхимической хижине на восточной стороне Тросковица.



Также продается у аптекарей в Куттенберге и Пшитоки. Спиритус

2 Полынь

1 Шалфей Наполните котел спиртом.

Добавьте в котел шалфей и кипятите 1 оборот.

Измельчите полынь.

Добавьте молотую полынь в котел.

Кипятите 2 оборота.

Слейте.

Эффекты:

Слабое : +2 силы на 10 мин.

: +2 силы на 10 мин. Стандартное : +4 силы. Снижение стамины на атаки/блок на 10%.

: +4 силы. Снижение стамины на атаки/блок на 10%. Сильное : +6 силы. Экономия стамины — 20%.

: +6 силы. Экономия стамины — 20%. Генри: +6 силы на 15 мин + 35% экономии стамины.

Лайфхак: Пейте перед штурмом лагерей — дольше держите щит под обстрелом лучников.

4. Зелье Проклятия в Kingdom Come Deliverance 2

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Куплено у Аранки в лагере кочевников. Вино

1 Полынь

2 Белладонна

1 Amanita muscaria Наполните котел вином.

Добавьте полынь в котел и кипятите 2 оборота.

Измельчите белладонну.

Добавьте молотую белладонну в котел.

Кипятите 1 оборот, используя мехи.

Добавьте Amanita muscaria.

Слейте.

«Уменьшает здоровье на 110, что приводит к верной смерти. Уменьшает здоровье быстрее, если оно хорошего качества. Больше подходит для отравления кастрюль, чем для оружия».

Вы можете использовать зелье Bane на еде, чтобы создать отравленные приманки, которые могут пригодиться, если вы хотите уничтожить волков или кабанов. В качестве альтернативы, если вы скрытны, вы можете уничтожить лагерь разбойников, пробравшись туда ночью и отравив их рагу.

Хотя Bane всегда смертелен после применения, при высоком качестве он действует значительно быстрее. На момент написания статьи в рецепте Bane Potion в кулинарной книге Генри одним из ингредиентов указан «мухомор». В вашем меню Crafting этот ингредиент правильно указан как Amanita muscaria.

Механика отравления:

При добавлении в еду — действует через 1 мин.

На оружии — срабатывает при первом попадании.

Время до смерти:

Слабое : 60 сек.

: 60 сек. Стандартное : 45 сек.

: 45 сек. Сильное : 30 сек.

: 30 сек. Генри: 15 сек.

Секрет: Яд на стрелах + бегство = враги умрут, даже если скроются из виду.

5. Отвар Лучника

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Куплено у Аранки в лагере кочевников. Spiritus

2 Очанка лекарственная

1 Зверобой Наполните котел спиртом.

Добавьте в котел всю очанку и кипятите 3 оборота.

Измельчите зверобой.

Добавьте молотый зверобой в котел.

Кипятите 1 оборот, используя мехи.

Перегоняйте.

«Улучшает ваши навыки стрельбы из лука и, если качество хорошее, снижает потерю выносливости при прицеливании».

Стрельба из лука в Kingdom Come 2 намного сложнее, чем кажется. Bowman’s Brew может частично компенсировать это, делая удержание тетивы менее затратным, что дает вам больше времени на прицеливание.

Детализация эффектов:

Слабое : +3 к стрельбе. Улучшает прицел на 5%.

: +3 к стрельбе. Улучшает прицел на 5%. Стандартное : +3 к стрельбе + 20% экономии стамины при натяжении тетивы.

: +3 к стрельбе + 20% экономии стамины при натяжении тетивы. Сильное : +5 к стрельбе. Урон из лука +15%.

: +5 к стрельбе. Урон из лука +15%. Генри: +8 к стрельбе. Стамина не тратится на прицеливание.

6. Кровь Оленя в Kingdom Come Deliverance 2

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Можно приобрести у аптекаря в Тросковице или у Аранки в лагере кочевников. Масло

1 Зверобой

1 Окопник

1 Одуванчик Наполните котел маслом.

Измельчите зверобой.

Добавьте молотый зверобой в котел и кипятите 1 оборот.

Добавьте одуванчик в котел.

Кипятите, используя мехи, 1 оборот.

Залейте.

Рецепт зелья «Оленья кровь»

«Увеличивает выносливость и ускоряет ее восстановление, если качество хорошее».

Как вы заметите в самом начале, самым большим ограничивающим фактором в бою Kingdom Come Deliverance 2 является управление выносливостью. Кровь Оленя помогает исправить это, обеспечивая долгосрочный бафф для счетчика выносливости Генри. Как только вы найдете приличный источник окопника, стоит держать несколько бутылок крови Оленя при себе на протяжении всей игры.

Влияние на стамину:

Слабое : +25% к максимуму стамины (напр., с 100 → 125).

: +25% к максимуму стамины (напр., с 100 → 125). Стандартное : +30% на 20 мин.

: +30% на 20 мин. Сильное : +30% + регенерация 15% в секунду (с 100 → 130 + 15/сек).

: +30% + регенерация 15% в секунду (с 100 → 130 + 15/сек). Генри: +60% + регенерация 30% (100 → 160 + 30/сек).

Комбо: Используйте с Артемизией для бесконечных комбо в бою.

7. Ромашковый Отвар

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Хотя этот рецепт продается у нескольких торговцев, вы автоматически узнаете его от Павлены во время обучения алхимии. Вино

2 Ромашка

1 Шалфей Наполните котел вином.

Добавьте ромашку и кипятите 2 оборота.

Измельчите шалфей.

Добавьте молотый шалфей в котел.

Вылейте.

«Сон исцеляет вас быстрее, и если он качественный, энергия восполняется быстрее во время сна».

Ромашку можно найти повсюду в Kingdom Come Deliverance 2. Хотя шалфей встречается реже, это все равно хороший стартовый рецепт для оттачивания навыка алхимии. Учитывая, как долго длится эффект, это также полезное зелье, чтобы поддерживать Генри в начале игры, когда вы в основном крадете короткие сны в украденных кроватях. Как только у вас появляется несколько постоянных мест для сна, отвар ромашки теряет часть своей полезности.

Качество зелья Эффект Слабый Сон в течение 12 часов восстанавливает утраченное здоровье с эффективностью 200%. Стандарт В течение 24 часов сон восстанавливает утраченное здоровье с эффективностью 300%. Сильный В течение 24 часов сон восстанавливает утраченное здоровье с эффективностью 300% и восстанавливает энергию на 200% быстрее. Генри Сон в течение 48 часов восстанавливает утраченное здоровье с эффективностью 500% и восстанавливает энергию на 300% быстрее.

Важно: Не действует, если спать меньше 30 минут.

8. Cockerel в Kingdom Come Deliverance 2

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Куплено в аптеках в Куттенберге и Пшитоках. Спиритус

1 Валериана

2 Мята Наполните котел спиртом.

Измельчите всю мяту.

Добавьте молотую мяту в котел и кипятите 1 оборот.

Добавьте валериану и кипятите 2 оборота.

Перегоните.

«Увеличивает энергию и, если качество хорошее, замедляет утомляемость».

Cockerel — это приличное зелье, которое можно иметь под рукой, когда у вас низкий уровень энергии, но вы не находитесь рядом с пригодной кроватью. Оно дает вам гораздо больше времени, прежде чем Генри придется искать место для сна.

Бонусы к энергии:

Слабое : +10 энергии (макс. 100 → 110).

: +10 энергии (макс. 100 → 110). Стандартное : +20.

: +20. Сильное : +20 + замедление истощения на 20% (1 энергия тратится за 1.2 сек вместо 1).

: +20 + замедление истощения на 20% (1 энергия тратится за 1.2 сек вместо 1). Генри: +30 энергии + 50% медленнее расход энергии.

Фишка: Позволяет не спать 36 часов (вместо стандартных 24).

9. Пищеварительное Зелье

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Куплено в аптеке в Тросковице.



Вы также можете узнать это, прочитав «Дневник врача» в Троцком во время «По ком звонит колокол». Вода

1 Крапива

2 Чертополох

1 Древесный уголь Прокипятите чертополох в воде в течение 2 оборотов.

Измельчите крапиву.

Добавьте молотую крапиву в котел.

Прокипятите в течение 1 оборота.

Измельчите уголь.

Добавьте молотый уголь в котел.

Залейте.

Рецепт пищеварительного зелья

«Уменьшает чувство сытости после еды и лечит пищевые отравления. Если продукт хорошего качества, лечит любые отравления, а также повышает жизненный тонус».

Пищеварительные зелья ситуативны, но действительно полезны, когда они вам нужны. В частности, пищевое отравление является серьезной угрозой в Kingdom Come Deliverance 2; оно истощает ваше Здоровье с постоянной скоростью, что может вас убить, и не прекращается само по себе. Если вы не будете внимательны и съедите немного плохого мяса перед сном, вы можете умереть. Это делает целесообразным иметь даже одно слабое пищеварительное зелье под рукой на случай чрезвычайной ситуации, даже если оно просто находится в вашем магическом инвентаре.

Вы также можете использовать пищеварительное зелье, чтобы нейтрализовать снижение выносливости, которое вы получаете, если ваше питание превышает 100.

Качество зелья Эффект Слабый Лечит пищевое отравление, но снижает питание на 20. Стандарт Излечивает все яды и увеличивает Живучесть на 1 на 10 минут, но уменьшает Питание на 20. Сильный Излечивает все яды и увеличивает Живучесть на 2 на 10 минут, но уменьшает Питание на 20. Генри Излечивает все яды и увеличивает Живучесть на 3 на 20 минут, но уменьшает Питание на 20.

Пример: Съели протухшую курицу? Слабое зелье восстановит 80% здоровья за 2 мин.

10. Зелье Кукольника (Dollmaker potion)

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Куплено у Аранки в лагере кочевников. Спирт

2 Травы Парижа

1 Валериана Кипятить траву париж в спирте 3 оборота.

Измельчить валериану.

Добавить молотую валериану в котел.

Кипятить 2 оборота.

Перегнать.

«Делает бег невозможным и снижает навыки владения оружием. Также снижает здоровье, если оно хорошего качества. Подходит для нанесения на оружие, а не для отравления кастрюль».

Вы можете применить Dollmaker к своему оружию, чтобы частично парализовать противников. Это не даст им бежать, повлияет на их боевые навыки и, при высоком качестве, наложит медленный дебафф с постепенным уроном.

Если вы планируете играть Генри в качестве лучника, используйте Кукольника на своих стрелах, чтобы склонить исход боя в свою пользу. Гораздо проще убежать и измотать свою цель, если она не может двигаться со скоростью выше шага.

Эффекты на врагах:

Слабое : -3 к навыкам оружия. Бег невозможен.

: -3 к навыкам оружия. Бег невозможен. Стандартное : -3 + 20 урона/сек.

: -3 + 20 урона/сек. Сильное : -4 + 30 урона/сек.

: -4 + 30 урона/сек. Генри: -5 + 50 урона/сек.

Тактика: Нанесите на кинжал → атакуйте в спину → враг умрёт за 12 сек (Генри).

11. Согревающая Мазь (Embrocation)

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Куплено у Аранки в лагере кочевников. Масло

1 Очанка лекарственная

1 Мак

1 Валериана

1 Клык вепря Добавьте масло в котел.

Добавьте мак и валериану и кипятите 2 оборота.

Измельчите очанку.

Добавьте молотую очанку в котел.

Добавьте клык кабана и кипятите 1 оборот.

Залейте.

«Увеличивает ловкость и, если качество хорошее, снижает расход выносливости при беге на короткие дистанции».

Если вам нравится использовать более быстрое оружие или тактику стычек, Embrocation создан для вас. Его немного сложнее сделать, чем другие зелья в этом списке, так как для него требуются клыки кабана, но он обеспечивает кратковременный бонус к вашей ловкости.реклама

Качество зелья Эффект Слабый Добавляет 2 к ловкости на 10 минут. Стандарт Добавляет 4 к ловкости и снижает затраты выносливости на бег на 10% на 10 минут. Сильный Добавляет 4 к ловкости и снижает затраты выносливости на бег на 20% на 10 минут. Генри Добавляет 6 к ловкости и снижает затраты выносливости на бег на 30% на 10 минут.

Тест: В латных перчатках (штраф -10% к скорости атаки) зелье «Генри» компенсирует штраф.

12. Тоник от лихорадки

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Прочитайте «Дневник врача» в замке Троцкого во время спектакля «По ком звонят колокола». Вино

3 Пиретрум

2 Имбирь

1 Лист бузины Прокипятите пиретрум в вине в течение 2 оборотов.

Измельчите листья бузины.

Добавьте молотые листья бузины в котел.

Добавьте имбирь.

Перегоните.

«Лихорадка и связанные с ней осложнения часто могут закончиться смертью. Этот тоник снижает лихорадку, если дать его вовремя».

Это сюжетно-обязательный эликсир бесполезен в полевых условиях. При типичном прохождении игры вы сделаете его один раз во время основной сюжетной миссии и больше никогда. Он одинаково эффективен на любом уровне качества.

13. Лис (Фокс) Kingdom Come Deliverance 2

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Приобретается в аптеке в Куттенберге или Пшитоках. Масло

1 Белладонна

1 Зверобой

1 Крапива

1 Древесный уголь Измельчите зверобой и крапиву.

Наполните котел маслом.

Добавьте молотые зверобой и крапиву и кипятите 2 оборота.

Измельчите уголь.

Добавьте молотый уголь в котел.

Добавьте белладонну и кипятите 1 оборот.

Залейте.

«Улучшает речь и ускоряет чтение, если качество хорошее. Также увеличивает количество получаемого опыта, если качество лучшее».

Одна из раздражающих ироний Kingdom Come Deliverance 2 заключается в том, что если вы играете честно, вы не сможете приготовить кастомное зелье Генри Фокса, пока не зайдете в игру достаточно далеко, и оно вам не понадобится. Рецепт появляется только в относительно поздней части истории, и вы не сможете получить навык «Секрет секретов», пока не станете опытным алхимиком. Тем не менее, он пригодится для любых социальных задач на любом уровне, а прирост опыта от максимально качественного зелья Фокса может быть полезен, если вам нужно отточить некоторые неиспользуемые навыки.

Качество зелья Эффект Слабый Ваша речь повышается на 3 на 12 часов. Стандарт Ваше красноречие повышается на 3, и вы можете заполнять книги навыков гораздо быстрее в течение 1 дня. Сильный Ваше красноречие повысится на 5, и вы сможете заполнять книги навыков гораздо быстрее в течение 1 дня. Генри Ваше красноречие повышается на 7, вы можете гораздо быстрее заполнять книги навыков и получаете 50%-ное увеличение получаемого опыта на 2 дня.

14. Волосы Собаки

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Купить можно у аптекарей в Тросковице или Куттенберге, или у травника Барнаби. Вода

1 Шалфей

1 Зверобой

1 Мята Шалфей и зверобой прокипятить в воде 3 оборота.

Мяту измельчить.

Добавить мяту в котел.

Залить.

«Снижает опьянение или, если качество хорошее, восстанавливает полную трезвость, а также помогает при похмелье и алкоголизме».

Вы можете немного напиться в Kingdom Come Deliverance 2, чтобы получить некоторые кратковременные бонусы к характеристикам, особенно к «Красноречию» и «Жизнеспособности», но с этим легко переборщить. Если вам нужно быстро протрезветь или вы выпили так много, что Генри становится алкоголиком, Hair o’ the dog может помочь вам. Если вы в конечном итоге выпьете с половцами в побочном задании «Захватчики», Hair o’ the Dog не поможет устранить затуманенное зрение Генри. Вы застрянете с этим до следующего утра.

Качество зелья Эффект Слабый Уменьшает текущее опьянение. Стандарт Уменьшает текущее опьянение или лечит похмелье. Сильный Быстро протрезвляет и снимает похмелье. Генри Протрезвляет, лечит похмелье и временно устраняет последствия алкоголизма.

15. Свинцовый порох

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Выполните побочный квест «Opus Magnum».



Либо купите рецепт у аптекаря в Куттенберге. Вода

1 Сера

1 Селитра

1 Древесный уголь Наполните котел водой.

Измельчите селитру и серу и добавьте их в котел.

Кипятите 2 оборота.

Измельчите уголь.

Добавьте молотый уголь в котел.

Кипятите 2 оборота.

Вылейте прямо в ступку.

Измельчите.

Предупреждение: Когда в инструкциях говорится «заряжать только трезвым», они не шутят. Даже небольшое опьянение при успешном выполнении рецепта пороха, например, от недавнего употребления шнапса «Спаситель», убьет Генри на месте.

Это разблокирует трофей/достижение Hic-Hic-Boom .Рецепт пороха со свинцовой дробью

«Порох, используемый для стрельбы свинцовой дробью, которую даже самые лучшие пластинчатые доспехи не могут остановить на близком расстоянии. В целях безопасности заряжайте только в трезвом состоянии».

16. Летейская вода

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Куплено в аптеке в Куттенберге.

Спиритус

2 Полынь

1 Белладонна

1 Белена Наполните котел спиртом.

Измельчите полынь и добавьте ее в котел.

Добавьте белладонну и кипятите 3 оборота.

Добавьте белену.

Перегоните.

«Если вы хотите исправить неразумные решения в своей жизни, достаточно одного глотка, и вы сможете заново выбирать свои льготы. Но будьте осторожны, этот процесс необратим и болезнен!»

Как уже догадались любители греческой мифологии, вы можете выпить Летейскую воду, чтобы автоматически сбросить все ваши перки, полученные от уровня и навыков, и вернуть все связанные с ними очки. Это не влияет на такие перки, как Lab Dweller, которые вы получаете за достижение игровых целей, и не влияет на какие-либо временные баффы. Употребление Летианской воды может привести к потере сознания у Генри на несколько часов. Кажется, это может быть относительно редким явлением, но даже в этом случае вам лучше подождать, пока вы не окажетесь в безопасном месте, чтобы выпить Летейскую воду.

17. Парфюм Lion

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Куплено в аптеке в Тросковице. Спиритус

2 Шалфей

1 Мята Прокипятите шалфей в спирте 2 оборота.

Измельчите мяту.

Добавьте молотую мяту в котел.

Слейте.

«Сильный, но недолговечный парфюм. Значительно усиливает харизму на короткое время, но снижает харизму, если сочетать с другими духами».

Духи Lion — полезный способ привлечь кого-то на свою сторону. В эпоху, когда никто не пахнет хорошо, духи, по-видимому, являются социальной магией. Однако не пытайтесь использовать и Lion и Mintha, поскольку они активно снижают вашу Харизму, если используются вместе.

Также стоит отметить, что Lion — один из самых простых рецептов, всего 2 ингредиента и 3 реальных шага. Шалфей может стать камнем преткновения, и вам, вероятно, придется купить большую часть мяты, но это надежный выбор для прокачки вашей алхимии.

Качество зелья Эффект Слабый Увеличивает Харизму на 3 на 3 минуты. При использовании одновременно с другими духами снижает Харизму на 7. Стандарт Увеличивает Харизму на 4 на 3 минуты. При использовании одновременно с другими духами снижает Харизму на 7. Сильный Увеличивает Харизму на 7 на 3 минуты. При использовании одновременно с другими духами снижает Харизму на 7. Генри Увеличивает Харизму на 10 на 3 минуты. При использовании одновременно с другими духами снижает Харизму на 7.

18. Колыбельная

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Начните побочный квест «Мыши» в таверне Тахова, затем спросите кузнеца Радована о сонных зельях. Если вы работаете на него, он поделится с вами своим «кузнечным секретом», который автоматически заносится в журнал Генри.



Либо купите рецепт у травника Барнаби к северу от Троцкого. Масло

1 Мак

1 Чертополох

1 Трава Париж Наполните котел маслом.

Добавьте мак и кипятите 1 оборот.

Добавьте чертополох и кипятите 1 оборот.

Измельчите траву пари.

Добавьте молотую траву пари в котел.

Залейте.

«Снижает энергию до 0. Снижает восстановление выносливости, если хорошее качество. Подходит для нанесения на оружие и отравления кастрюль».

Ваш основной сонный яд. Он не убивает врагов на месте, а наоборот, замедляет их и снижает их выносливость. Отравленный Колыбельной, обычно сразу идет спать, что на некоторое время избавляет вас от них. Если вы ищете нелетальный способ нейтрализовать лагерь бандитов, Колыбельная — ваш лучший выбор.

Качество зелья Эффект Слабый Снижает Энергию до 0 и ухудшает восприятие. Стандарт Уменьшает Энергию до 0 и снижает восприятие. Жертвы страдают от 10% снижения Выносливости и ее регенерации в течение 6 часов. Сильный Уменьшает Энергию до 0 и снижает восприятие. Жертвы страдают от снижения Выносливости и ее регенерации на 30% в течение 12 часов. Генри Уменьшает Энергию до 0 и снижает восприятие. Жертвы страдают от 50% снижения Выносливости и ее регенерации в течение 24 часов.

19. Отвар календулы

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Можно купить у травника Барнаби к северу от Троцкого или в аптеках в Тросковице, Куттенберге или Пшитоках. Вода

1 Крапива

2 Календула Крапиву прокипятить в воде 2 оборота.

Календулу измельчить.

Добавить молотую календулу в котел.

Залить.

«Постепенно восстанавливает часть вашего здоровья. Помогает от похмелья или излечивает его немедленно, если хорошего качества».

Это самое близкое к «лечебному зелью» из всех, что есть в Kingdom Come Deliverance 2. Хотя исцеление никогда не бывает достаточно быстрым, чтобы иметь реальное значение в бою, оно остается лучшим из доступных вариантов для восстановления здоровья в полевых условиях. Его также очень легко приготовить, используя два обычных ингредиента и несложный процесс варки.

Качество зелья Эффект Слабый Лечит 15 здоровья в течение 1 минуты. Похмелье проходит на 50% быстрее. Стандарт Лечит 25 здоровья в течение 1 минуты. Похмелье проходит на 100% быстрее. Сильный Восстанавливает 40 единиц здоровья в течение 1 минуты. Мгновенно лечит похмелье. Генри Восстанавливает 60 единиц здоровья в течение 1 минуты. Мгновенно лечит похмелье.

20. Духи Минта в Kingdom Come Deliverance 2

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Куплено в аптеке в Тросковице или Куттенберге. Вино

3 Одуванчик

1 Бархатцы

1 Мята Измельчите одуванчик и мяту.

Добавьте их в котел, полный вина.

Кипятите 2 оборота.

Добавьте в котел бархатцы.

Кипятите 1 оборот с мехами.

Перегоняйте.

«Слабый, но стойкий парфюм. Слегка усиливает харизму на более длительный период, но снижает харизму, если использовать с другими духами».

Mintha — это обратная сторона Lion, меняющая силу на длительность. Его сложнее приготовить, чем Lion, но все ингредиенты можно найти бесплатно, не покидая Тросковица, если только вы не против украсть мяту из сада аптекаря. Полезно иметь немного в заднем кармане для переговоров или для того, чтобы попасть на свадьбу.

Качество зелья Эффект Слабый Увеличивает вашу Харизму на 1 на 20 минут, но снижает ее на 5 при использовании вместе с другими духами. Стандарт Увеличивает вашу Харизму на 2 на 20 минут, но снижает ее на 5 при использовании вместе с другими духами. Сильный Увеличивает вашу Харизму на 3 на 30 минут, но снижает ее на 5 при использовании вместе с другими духами. Генри Увеличивает вашу Харизму на 5 на 40 минут, но снижает ее на 5 при использовании вместе с другими духами.

21. Самогон в Kingdom Come Deliverance 2

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Куплено у Аранки в Лагере кочевников. Спиритус

2 Мята

2 Полынь Кипятить всю полынь в спирте 2 оборота.

Измельчить мяту.

Добавить молотую мяту в котел.

Кипятить 1 оборот.

Перегнать.

«Домашний самогон Генри. Крепкий напиток, который обязательно поднимет вам настроение».

Он не имеет алхимических уровней качества и является одним из самых крепких алкогольных напитков в игре. Развлекайтесь.

22. Ночной ястреб

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Можно купить у Аранки в лагере кочевников или у аптекаря в Куттенберге. Вода

2 Очанка

1 Белладонна

1 Ромашка Измельчите очанку.

Наполните котел водой.

Добавьте белладонну и кипятите 3 оборота.

Измельчите ромашку и добавьте ее в котел.

Вылейте.

«Вы будете лучше видеть в темноте, а ваша Энергия будет истощаться медленнее, а если зелье хорошего качества, то и вовсе не будет».

Это очки ночного видения в стекле. Nighthawk позволяет вам лучше видеть в темноте с визуальным эффектом, который выглядит так, будто вы только что увеличили контрастность окружающего мира.

Вот темный подвал без Ночного Ястреба:

Вот тот же подвал после распития Nighthawk:

Он очень эффективен, если вы крадетесь под землей или ночью, но у него есть естественный недостаток: Nighthawk означает, что вы видите гораздо хуже при хорошем освещении. Его почти не стоит использовать днем, так как это означает, что вы фактически ослепнете, если вам придется вернуться наружу. Тем не менее, если вы играете в Kingdom Come Deliverance 2 как хардкорный взломщик, Вам просто необходимо это зелье.

Качество зелья Эффект Слабый Вы получаете улучшенное ночное зрение на 10 минут. Стандарт Вы получаете улучшенное ночное зрение на 15 минут. Ваша энергия истощается на 25% медленнее. Сильный Вы получаете улучшенное ночное зрение на 20 минут. Ваша энергия истощается на 50% медленнее. Генри Вы получаете улучшенное ночное зрение на 25 минут. Пока действует зелье, ваша Энергия не истощается вообще.

23. Обезболивающее варево

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Можно купить у Аранки в лагере кочевников или у травника Барнаби. Спиритус

3 Мак

1 Окопник

1 Бархатцы Наполните котел спиртом.

Измельчите мак и добавьте его в котел.

Добавьте бархатцы.

Кипятите 1 оборот, используя мехи.

Добавьте окопник и кипятите в обычном режиме 2 оборота.

Перегоните.

«Уменьшает последствия ранений и уменьшает величину, на которую максимальная выносливость уменьшается со здоровьем».

Как вы, вероятно, заметили, ваш максимальный уровень выносливости падает прямо пропорционально количеству потерянного здоровья. Painkiller на самом деле не спасает вас от потери здоровья — для этого и нужен Aqua Vitalis — но он не дает вашим травмам снизить ваш предел выносливости. Это может иметь большое значение. Вы также гораздо менее ограничены, если пытаетесь двигаться или сражаться, будучи тяжело раненым.

Качество зелья Эффект Слабый Ваша максимальная выносливость уменьшается на 15% меньше, чем ваше здоровье в течение 10 минут. Травмы не мешают действиям Генри на время действия зелья. Стандарт Ваша максимальная выносливость уменьшается на 30% меньше, чем ваше здоровье в течение 15 минут. Травмы не мешают действиям Генри на время действия зелья. Сильный Ваша максимальная выносливость уменьшается на 50% меньше, чем ваше здоровье в течение 20 минут. Травмы не мешают действиям Генри на время действия зелья. Генри Ваша максимальная выносливость уменьшается на 75% меньше, чем ваше здоровье в течение 25 минут. Травмы не мешают действиям Генри на время действия зелья.

24. Зелье быстрого пальца в Kingdom Come Deliverance 2

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Куплено у Аранки в лагере кочевников. Вода

2 Валериана

2 Очанка

1 Паутина Наполните котел водой.

Добавьте паутинник и очанку в котел и кипятите 3 оборота.

Измельчите валериану.

Добавьте молотую валериану в котел.

Кипятите 1 оборот.

Вылейте.

«Повышает воровские и ремесленные навыки».реклама

Карманные кражи — дело трудное, но Quickfinger может сделать это ощутимо проще. Если вы каким-то образом не воровали в Kingdom Come Deliverance 2, то же зелье также поможет вам с другими навыками, например, с кузнечным делом.

Качество зелья Эффект Слабый Увеличивает Мастерство и Воровство на 2 на 20 минут. Стандарт Увеличивает Мастерство и Воровство на 4 на 20 минут. Сильный Увеличивает Мастерство и Воровство на 6 на 20 минут. Генри Увеличивает Мастерство и Воровство на 8 на 60 минут.

25. Спасительный шнапс

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Автоматически изучается у Павлены во время обучения алхимии. Вино

1 Крапива

2 Белладонна Крапиву прокипятить в вине 2 оборота.

Измельчить белладонну.

Добавить молотую белладонну в котел и прокипятить 1 оборот.

Залить.

«Спасает игру и, если качество хорошее, повышает силу, жизненную силу и ловкость».

Это спасительная газировка. Спасительный шнапс необходим, если вы хотите сделать быстрое сохранение. Примечательно, что чем он лучше, тем больше преимуществ он дает, поэтому вам нужно быть внимательным к качеству зелья. Если вы на самом деле не собираетесь вступать в бой, бонусы к характеристикам от хорошей штуки будут потрачены впустую. Спасительный шнапс опьяняет Генри, поэтому вы будете получать дебафф «Пьянство» каждый раз, когда используете шнапс для быстрого сохранения. Помните об этом, если собираетесь сделать что-то, на что может повлиять алкоголь, например, попытаться сделать порох.

Качество зелья Эффект Слабый Сохраняет вашу игру. Вы начнете ровно с того места, где стояли, когда пили шнапс. Стандарт Сохраняет вашу игру, восстанавливает 10 единиц здоровья и увеличивает вашу силу, жизненную силу и ловкость на 1 на 3 минуты. Сильный Сохраняет вашу игру, восстанавливает 20 единиц здоровья и увеличивает вашу силу, жизненную силу и ловкость на 2 на 3 минуты. Генри Сохраняет вашу игру, восстанавливает 30 единиц здоровья и увеличивает вашу силу, жизненную силу и ловкость на 3 на 3 минуты.

26. Порошок Scattershot

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Куплено в аптеке в Куттенберге. Вода

1 Селитра

1 Сера

1 Выщелоченный уголь (указан как «настоянный древесный уголь») Наполните котел водой.

Измельчите серу и селитру и добавьте их в котел.

Кипятите 3 оборота.

Измельчите выщелоченный уголь и добавьте его в котел.

Кипятите 1 оборот.

Вылейте прямо в ступку и измельчите.

Предупреждение: Когда в инструкциях говорится «заряжать только трезвым», они не шутят.

Даже небольшое опьянение при успешном выполнении рецепта пороха, например, от недавнего употребления шнапса Savior, убьет «Порох, используемый для стрельбы мелкими снарядами. Легко пронзает все на близком расстоянии, но неэффективен на большом расстоянии. В целях безопасности заряжайте только в трезвом состоянии».

27. Мыло в Kingdom Come Deliverance 2

Место покупки рецепта Ингредиенты Процесс Купить можно у аптекаря в Тросковице или Куттенберге.



Также можно украсть со второго этажа бани около Желеёва. Масло

1 чертополох

1 одуванчик

1 уголь Измельчите чертополох.

Прокипятите молотый чертополох в масле в течение 2 оборотов.

Добавьте одуванчик и прокипятите в течение 1 оборота.

Измельчите уголь.

Добавьте молотый уголь в котел.

Вылейте.

Вам понадобится кусок мыла, если вы хотите постирать свое собственное белье, а не платить за услуги в бане каждый раз. Это можно сделать в разных местах на карте, первое из которых вы найдете — небольшой пруд около Семина.

Ваше домашнее мыло не имеет уровней качества.

