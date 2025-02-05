Главная » Как красться и воровать в Kingdom Come: Deliverance 2 Владислав Ильин 2 Просмотра

В Kingdom Come: Deliverance 2 ночи темные и полны опасностей. Ведь действие происходит в 15 веке в Богемии, и ни Эдисон, ни Тесла еще не появились. Но ночь открывает множество возможностей, особенно для тех, кто днем выглядит респектабельным, а ночью превращается в преступника. Возможно, Генри из Скалица метит стать политиком. Но это уже другая история. А пока давайте разберем, как красться и воровать в Kingdom Come: Deliverance 2.

Скрытность и воровство: основные принципы

Скрытность и воровство в Kingdom Come: Deliverance 2 идут рука об руку. Скрытность помогает оставаться незамеченным, а воровство — обчищать карманы и дома. В этом гайде мы рассмотрим несколько аспектов, влияющих на эти навыки, а также дадим полезные советы по игровой механике.

Шум, заметность и видимость

Чтобы красться, нажмите клавишу «C» на клавиатуре или правый стик на геймпаде. Но будьте осторожны: шум — ключевой фактор. Тяжелая броня или перегруз могут выдать вас. Используйте игровые пресеты экипировки: один для боя, другой для гражданской одежды, когда вы замышляете недоброе.

Заметность и видимость тоже важны. Заметность зависит от броской экипировки, такой как дорогие доспехи или роскошные одежды. Видимость увеличивается, если вы носите яркую одежду. Чтобы оставаться в тени, будьте незаметным и неприметным.

Ночные проделки и бдительность врагов

Лучшее время для воровства — ночь, когда большинство жителей спят, то есть около 10 вечера. Но даже ночью не забывайте про факел. Если guard увидит вас без него, это вызовет подозрения. Даже если вас не поймали на месте преступления, вы станете главным подозреваемым.

Обратите внимание на бдительность врагов в запретных зонах. Иконка зайца вверху экрана показывает уровень подозрения. Если уши зайца поднимаются, вас заметили. Если успеете спрятаться, преследование прекратится.

Мини-игра по карманным кражам: часть 1 — таймер

Для успешного воровства подойдите к NPC и удерживайте кнопку «Ограбить». Появится круговая иконка с таймером, показывающая, сколько секунд у вас есть на следующий этап. Иконка будет краснеть, что означает, что NPC начинает замечать вас. Лучше оставаться в «темно-красной» зоне, чтобы не рисковать.

Мини-игра по карманным кражам: часть 2 — колесо добычи

После первого этапа появится колесо добычи. Иконка двери вверху — это выход. Нажмите на нее, чтобы безопасно завершить мини-игру до истечения таймера. Иначе NPC проснется. На колесе есть скрытые предметы, которые можно раскрыть, но это уменьшит оставшееся время. Самые ценные предметы — ключи, которые могут открыть ближайший сундук с добычей.

Продажа украденных вещей и последствия поимки

Украденные вещи можно продать торговцам днем. Но если они заподозрят, что товар краденый, цены упадут. Если вас поймают, используйте проверки навыков в диалогах, чтобы избежать проблем. Например, можно пригрозить NPC или отругать стражника. Если проверка не удалась, у вас три варианта:

Заплатить штраф.

Принять наказание.

Сопротивляться аресту.

Ваша репутация пострадает, если вас поймают. Если попытаетесь сбежать, стражники будут преследовать вас. Можно уехать на лошади, но если у нее низкий показатель храбрости, она может испугаться. Можно сражаться, но убийство стражников — серьезное преступление.

Скрытые убийства и устранения

В гайде по скрытности и воровству в Kingdom Come: Deliverance 2 нельзя не упомянуть о скрытых убийствах. Для этого нужен кинжал в специальном слоте. Подойдите к врагу сзади и выберите действие:

Краткое нажатие — нелетальное устранение.

Долгое удержание — смертельный удар.

Но будьте осторожны: враги могут заблокировать вашу атаку. Если увидите синий меч, нажмите кнопку атаки. Затем может появиться зеленый щит — нажмите кнопку блока. Если не успеете, враг закричит и привлечет внимание.

Полезные навыки для скрытности и воровства

Некоторые навыки улучшают скрытность и воровство:

Ловкость: Крадущийся призрак I и II — +15/35% к скорости передвижения при крадущемся.

Скрытность: Мимолетная тень — +3 к скрытности, +2 к ловкости и живучести на 120 секунд, если вас заметили.

Скрытность: Грызун — на 25% меньше шума при крадущемся в помещении, тише открываются двери.

Выживание: Леший I и II — +15/25% к восстановлению выносливости, +1/2 к силе, ловкости и живучести, +2/4 к скрытности.

Воровство: Ловкие пальцы — +10% к скорости получения времени в первой фазе мини-игры по карманным кражам.

Воровство: Быстрый побег — автоматическое обнаружение при неудачном выходе из мини-игры не произойдет, перезарядка 3 минуты.

Воровство: Глаза вора — украденные вещи помечаются метками, показывающими, откуда они взяты. Серые метки — вещи из других регионов, их можно продать торговцам.

На этом наш гайд по скрытности и воровству в Kingdom Come: Deliverance 2 заканчивается. Если вам интересно, ознакомьтесь с нашим гайдом по взлому замков. Удачи в ваших ночных приключениях!

Источник — gamespot