Лучшая лошадь — Бесплатно! Kingdom Come Deliverance 2 — Пошаговый гайд

Если вы играете в Kingdom Come Deliverance 2 и хотите получить лучшую лошадь в игре, то этот гайд именно для вас! Мы раскроем два простых, но эффективных трюка, которые помогут вам не только сэкономить деньги, но и значительно улучшить характеристики вашего верного коня. Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться преимуществами одной из самых мощных лошадей уже на ранних этапах игры.

Эти два трюка помогут вам получить лучшую лошадь в Кингдом Кам Деливеранс 2!

Не спешите с Pebbles

Все, что вам нужно, — это отложить получение Pebbles, пока у вас не будет около 2000 грошей.

Затем украдите лошадь из таверны Железов (на карте)— ту, что с более высокой ценой.

Отведите её в лагерь кочевников и найдите конюха Миколая.

Поговорите с ним о чёрном рынке и выберите опцию приобретения украденной лошади.

Это будет стоить вам дорого, так что не забудьте торговаться.

Теперь вы можете подождать до ночи, украсть ключи Миколая и обчистить сундук в ближайшей палатке, чтобы вернуть свои деньги плюс всё, что ещё там есть.

Kingdom Come Deliverance 2 Получите Pebbles бесплатно!

Хотя ваша новая лошадь поставляется с лучшей ранней игровой экипировкой, сама лошадь не так уж и хороша. Поэтому отправляйтесь в Семин и подойдите к Pebbles, чтобы запустить короткий диалог. Затем поговорите с конюхом и попросите его быть благоразумным, что позволит вам получить Pebbles бесплатно.

Экипируйте Pebbles новой экипировкой, и он станет потрясающим!

Но это ещё не всё!

Проскачите 35 километров, чтобы разблокировать её скрытую способность «Старый добрый Pebbles», которая в сочетании с экипировкой сделает Pebbles просто невероятным.

Следуя этим шагам, вы сможете значительно улучшить свои путешествия по игровому миру, делая их более быстрыми и комфортными. Ваша лошадь станет не только верным спутником, но и мощным инструментом для исследования и выполнения заданий. Не забывайте, что в Kingdom Come Deliverance 2 каждая деталь имеет значение, и правильный выбор лошади может изменить ход игры. Удачи в ваших приключениях, и пусть ваша лошадь всегда будет готова к новым вызовам!

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