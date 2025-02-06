Гайд как получить лошадь в Kingdom Come: Deliverance 2

Исследование обширного мира Kingdom Come: Deliverance 2 может занять много времени. К счастью, вам не придется путешествовать пешком, так как вы сможете найти лошадь, чтобы помочь вам в пути. Вот наш подробный гайд о том, как получить лошадь в Kingdom Come: Deliverance 2.

Способы получения лошади

В Kingdom Come: Deliverance 2 есть несколько способов получить лошадь. Вы можете украсть или купить её, либо продвинуться дальше в кампании, чтобы получить скакуна бесплатно. Рассмотрим все эти методы подробнее.

Как украсть лошадь

Путешествуя по деревням и окрестностям, вы можете наткнуться на конюшни с лошадьми. Этих коней можно украсть, просто сев на них. Однако это считается преступлением, поэтому следите, чтобы вас не заметили местные жители или стражники. Если вы будете достаточно быстры, то сможете ускакать от них в безопасное место.

Но учтите, что украденные лошади могут исчезнуть по разным причинам. Например, после просмотра кат-сцены лошадь может пропасть.

С другой стороны, украденных лошадей можно продать торговцу в лагере кочевников, который находится к востоку от Тросковица. Этот же NPC находится в районе, где можно выполнить побочные квесты «Тренер по боям I и II».

Где купить лошадь и как проверить её характеристики

В конюшнях есть NPC, известные как конюхи, которые продают лошадей за приличную сумму. Прежде чем сделать выбор, рекомендуем изучить характеристики доступных лошадей:

Выносливость : как долго лошадь может скакать.

: как долго лошадь может скакать. Вместимость : также известна как грузоподъемность.

: также известна как грузоподъемность. Скорость : максимальная скорость лошади.

: максимальная скорость лошади. Смелость : как вероятно, что вас сбросит, если лошадь испугается или убежит при виде врагов.

: как вероятно, что вас сбросит, если лошадь испугается или убежит при виде врагов. Стоимость: ценность любой лошади, которой вы владеете, сравнивается с ценой покупаемой. Вы платите только разницу между двумя ценами.

Как получить бесплатную лошадь

Генри может воссоединиться со своей надежной кобылой Пебблз, продолжая основной квест «Незванные гости». Вы можете помочь кузнецу или мельнику, чтобы получить приглашение на свадьбу в деревне Семин. Там вы получите побочный квест «Прогулка».

Когда вы поговорите с конюхом на конюшне, Генри поймет, что продаваемая лошадь — это Пебблз. Выберите следующие ответы:

«Я приехал на ней из Раттая.»

Присутствие: «Посмотри на меня внимательно.»

С небольшой удачей вы сможете убедить конюха, что Пебблз действительно ваша, и вам не придется платить.

Стоит ли заменить Пебблз на Херинга?

После основного квеста «По ком звонит колокол» лорд фон Бергов поблагодарит Генри и Ханса за их отчет и предложит посетить конюшни замка Троски. Конюх предложит заменить Пебблз на другую лошадь по имени Херинг.

Херинг имеет немного лучшие характеристики по сравнению с Пебблз. Однако, если вы привязались к старой кобыле Генри, можете оставить её себе. В этом случае конюх предложит сделку: продать Херинга другому покупателю, а вам достанется дополнительное золото.

Управление лошадью и её выносливость

Генри сможет сесть на лошадь, если он не перегружен. Поэтому важно следить за весом переносимых вещей или перекладывать их в инвентарь лошади.

При управлении лошадью вы заметите две шкалы слева от полосы здоровья:

Толстая зеленая полоса : выносливость лошади, которая постепенно уменьшается при скачке на максимальной скорости.

: выносливость лошади, которая постепенно уменьшается при скачке на максимальной скорости. Тонкая желтая полоса: решимость лошади, показывающая, как часто можно подгонять её. Если часто использовать подгон, шкала заполнится, и лошадь может проигнорировать команду или сбросить вас.

Лучше дать лошади идти шагом, чтобы восстановить выносливость. Также можно вести лошадь по дорогам, наслаждаясь великолепными пейзажами.

Это всё о том, как получить лошадь в Kingdom Come: Deliverance 2. Если хотите узнать больше о различных предметах для лошади, ознакомьтесь с нашим гайдом по конской экипировке. А для другого животного-компаньона Генри, перейдите к нашему гайду по квесту Собака Матт.