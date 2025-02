Kingdom Come: Deliverance 2: Точки невозврата — как не провалить миссии

В Kingdom Come: Deliverance 2 вам предстоит выполнить множество квестов. Однако некоторые из них, будучи завершенными, могут привести к внезапному окончанию других миссий. Также есть квесты, которые не позволяют вам быстро покинуть локацию, иначе вы рискуете потерпеть неудачу. Вот наше руководство по точкам невозврата в Kingdom Come: Deliverance 2. Обратите внимание, что в статье содержатся спойлеры.

Что такое точки невозврата?

Точка невозврата — это ключевой момент в игре, когда вы вынуждены двигаться вперед до достижения завершения. Во время таких моментов вас предупреждают о важных событиях. Рекомендуется сохранять игру вручную, используя Savior Schnapps, чтобы попробовать другие задачи.

Основные точки невозврата

Главные точки невозврата предупреждают вас перед продолжением. Это приводит к преждевременному завершению некоторых побочных квестов и «загоняет» вас в серию миссий подряд.

Мелкие точки невозврата имеют скрытый таймер или ограничение по области, где вы не можете уйти, пока не выполните ключевую задачу.

Мелкая точка невозврата: Wedding Crashers

Первый значимый квест в кампании — Wedding Crashers. Присоединившись к свадебным торжествам в Семине, вам нужно завершить все задания. Это приведет к миссии For Whom the Bell Tolls, полной напряжения и возбуждения. Быстрое перемещение будет недоступно на протяжении этих задач.

Главная точка невозврата: For Victory

Первая главная точка невозврата в первом акте игры — квест For Victory. После решения проблемы с солдатами, вам нужно доложить фон Бергову. Затем появится задача поговорить с Хансом Капоном вечером, с предупреждающим уведомлением.

Перед разговором с Хансом завершите побочный квест Demons of Trosky, так как он автоматически провалится, если вы продолжите For Victory. После этого вам предстоит выполнить три больших квеста подряд, завершая миссией Storm. Не забудьте завести роман с Кларой.

Мелкая точка невозврата: The King’s Gambit

The King’s Gambit — мелкая точка невозврата во втором акте. Вы получаете этот квест сразу после Taking French Leave. Ваша цель — переодеться официантом и присоединиться к совету, который состоится через несколько дней в игре. Совет соберется с вами или без вас, поэтому важно выполнить основную задачу как можно скорее. Иначе вас ждет игровой проигрыш.

Главная точка невозврата: Oratores

Еще одна главная точка невозврата — квест Oratores. Ваша цель — вернуться в замок Рутхард через подземные туннели, где можно завести роман с Розой. После расправы с врагами в замке, вам нужно добыть ключ и осмотреть крипты.

Затем вам предстоит догнать беглеца на лошади. Убедитесь, что у вас есть лошадь с экипировкой, повышающей скорость. Предупреждающее уведомление появится при возвращении в замок Рутхард. Продолжение приведет к автоматическому провалу нескольких побочных квестов, таких как The Thunderstone, The White Roebuck, Lost Honor и Bellatores.

После завершения Oratores вы продвинетесь к финальным этапам кампании, где можно завести роман с Кэтрин и Хансом Капоном.

Ознакомьтесь с полным гайдом по игре Kingdom Come: Deliverance 2. Это руководство поможет вам принимать правильные решения, продвигаясь по увлекательной кампании Kingdom Come: Deliverance 2.

Источник — gamespot