Гайд по квесту Демоны Троски в Kingdom Come: Deliverance 2

Некоторые задания в Kingdom Come: Deliverance 2 затрагивают серьезные темы, от кровавой вражды между кланами до изучения различных культур и обычаев. Но есть и такие, которые кажутся настоящим розыгрышем. Вот наше руководство по прохождению задания «Демоны Троски» в Kingdom Come: Deliverance 2.

Как выполнить задание «Демоны Троски»

Задание «Демоны Троски» в Kingdom Come: Deliverance 2 происходит в первой половине кампании. Оно также имеет гарантированное состояние «провал», если вы продвинетесь за точку невозврата. Вот что нужно помнить:

Задание становится доступным после завершения «По ком звонит колокол». Поговорите с камергером Ульрихом, и он расскажет вам о темных обитателях, скрывающихся в замке Троски. Вы также можете попросить у Ульриха святой воды или магической воды.

Вы можете выполнить это задание, пока не начали основное задание «За победу». Просто не разговаривайте с Гансом Капоном, когда увидите «За победу» в своем журнале, и все будет в порядке.

Задания кузнеца Осины

Задание «Демоны Троски» в Kingdom Come: Deliverance 2 состоит из трех частей. Одна из них связана с рассказами кузнеца Осины о таинственном портале, через который темные существа сбегают. Он просит вас посетить несколько мест:

Уборные рядом с дуэльной площадкой.

Уборные возле комнаты фон Бергова.

Уборные на лестничной площадке за комнатой писца.

Осина не был добр к вам все это время. Видимо, он просто ведет себя как обычно.

Камины в Башне Ведьмы

Две другие части задания требуют разговора с служанками и поварами в Башне Ведьмы (западная башня) и Башне Девы (восточная башня). Они расскажут вам о странных существах, выползающих из каминов, и вам нужно будет окропить эти места святой или магической водой. В каждой секции по пять каминов.

Для Башни Ведьмы вам нужно поговорить с поварихой по имени Манета, которая ходит по кухням в Башне Девы. После этого вы можете вернуться в Башню Ведьмы и взаимодействовать с каминами на следующих этажах:

Первый этаж: Кухонная плита

Второй этаж: Столовая

Третий этаж: Комнаты Ульриха

Четвертый этаж: Рыцарская гостиная

Пятый этаж: Рыцарские покои

Камины в Девичьей Башне

Для Девичьей Башни вам нужно поговорить с служанкой по имени Берта, которая находится на кухне в Башне Ведьмы. Вот где находятся камины в Девичьей Башне:

Первый этаж: Кухонная плита

Второй этаж: Коридор вдовца

Третий этаж: Комнаты фон Бергова

Третий этаж: Приемная фон Бергова

Где же пятый камин?

Да, должен быть еще один камин в Девичьей Башне. Он находится в пиршественном зале на втором этаже (рядом с коридором вдовца).

Странность в том, что обе двери, ведущие в пиршественный зал, закрыты, и нет способа взаимодействовать с ними, даже с помощью отмычек. Забавно, что вы все же попадаете в пиршественный зал во время задания «За победу», но это также приводит к преждевременному завершению «Демонов Троски».

Сначала мы думали, что это баг. Однако, учитывая поведение NPC и последующие события, мы начали подозревать, что NPC просто разыгрывают нас. Но если в вашем прохождении вы сможете открыть дверь в пиршественный зал, то все будет в порядке.

На этом заканчивается наше руководство по выполнению (ну, или почти выполнению) задания «Демоны Троски» в Kingdom Come: Deliverance 2. Есть и другое задание в этой крепости. Если хотите узнать о нем больше, ознакомьтесь с нашим руководством по заданию «Шторм».

Источник — gamespot