Как пройти проверки на харизму и диалоги в Kingdom Come: Deliverance 2

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В Kingdom Come: Deliverance 2 можно решать проблемы не только с помощью кулаков и оружия, но и с помощью слов. Ваши навыки общения могут помочь вам выйти из сложных ситуаций или улучшить ваше положение. Вот наш гайд о том, как работают проверки на харизму и диалоги в игре.

Разница между Речью и Харизмой

Речь

Речь — это основная характеристика, которую можно улучшать через различные действия, такие как прохождение проверок навыков и чтение книг. Повышение уровня Речи также открывает новые перки. Высокий уровень Речи помогает проходить диалоговые проверки и облегчает торговлю с продавцами.

Харизма

Харизма зависит от вашего внешнего вида и восприятия окружающих. Она определяется типом одежды и брони, а также их состоянием — грязные, поврежденные или окровавленные вещи снижают Харизму. Чистая и отремонтированная экипировка улучшает ваше восприятие. Харизма также влияет на некоторые проверки навыков и торговлю, хотя и в меньшей степени, чем Речь.

Типы диалоговых проверок

В игре есть шесть типов диалоговых проверок. Не все они доступны в каждом разговоре с NPC, но важно выбирать подходящий ответ в зависимости от ситуации. Вот факторы, влияющие на успех:

Убеждение (позитивное) : Речь > Харизма; высокая репутация.

: Речь > Харизма; высокая репутация. Принуждение (негативное) : Речь > Харизма; низкая репутация.

: Речь > Харизма; низкая репутация. Впечатление (позитивное) : Харизма > Речь; высокая репутация.

: Харизма > Речь; высокая репутация. Доминирование (негативное) : Харизма > Речь; низкая репутация.

: Харизма > Речь; низкая репутация. Присутствие (позитивное) : Качество снаряжения > Сила, Ловкость и Жизнеспособность; высокая репутация.

: Качество снаряжения > Сила, Ловкость и Жизнеспособность; высокая репутация. Запугивание (негативное): Качество снаряжения > Сила, Ловкость и Жизнеспособность; низкая репутация.

Выбор ответа зависит от вашей репутации. Например, если вы играете за жестокого персонажа, лучше выбрать Доминирование, так как у вас низкая репутация.

Навык «Учёность: Свободные искусства»

Этот навык показывает сложность диалоговых проверок, но не ваш шанс на успех или влияние репутации. Например, если у вас высокие Речь, Харизма и репутация, и доступны ответы Убеждение (Среднее), Впечатление (Среднее) и Запугивание (Легкое), то Запугивание, вероятно, пройдет успешно. Однако, Убеждение и Впечатление также могут сработать благодаря вашим характеристикам.

Речь и Учёность

Речь и Учёность тесно связаны. Обе характеристики увеличиваются при чтении книг. Поэтому всегда полезно читать книги, которые вы находите.

Харизма и одежда

Харизма сильно зависит от вашей одежды. Вот несколько советов:

Наборы одежды : Используйте один набор для боя, а другой — для общения с NPC.

: Используйте один набор для боя, а другой — для общения с NPC. Украшения: Ношение украшений улучшает Харизму.

Харизма и чистоплотность

Чтобы поддерживать высокую Харизму, следите за чистотой вашего персонажа. Используйте корыта для мытья, но лучше всего посещать прачечные и бани. Также ремонтируйте или заменяйте поврежденные вещи.

Торговля и репутация

Речь и Харизма влияют на торговлю. Вместо покупки или продажи товаров, можно торговаться, давая чаевые продавцам. Это улучшает вашу репутацию.

Теперь вы знаете, как работают Речь, Харизма и диалоговые проверки в Kingdom Come: Deliverance 2. Не забудьте ознакомиться с нашими гайдами по алхимии и скрытности/воровству для дополнительной информации.