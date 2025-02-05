Как пройти проверки на харизму и диалоги в Kingdom Come: Deliverance 2

В Kingdom Come: Deliverance 2 можно решать проблемы не только с помощью кулаков и оружия, но и с помощью слов. Ваши навыки общения могут помочь вам выйти из сложных ситуаций или улучшить ваше положение. Вот наш гайд о том, как работают проверки на харизму и диалоги в игре.
Разница между Речью и Харизмой
Речь
Речь — это основная характеристика, которую можно улучшать через различные действия, такие как прохождение проверок навыков и чтение книг. Повышение уровня Речи также открывает новые перки. Высокий уровень Речи помогает проходить диалоговые проверки и облегчает торговлю с продавцами.
Харизма
Харизма зависит от вашего внешнего вида и восприятия окружающих. Она определяется типом одежды и брони, а также их состоянием — грязные, поврежденные или окровавленные вещи снижают Харизму. Чистая и отремонтированная экипировка улучшает ваше восприятие. Харизма также влияет на некоторые проверки навыков и торговлю, хотя и в меньшей степени, чем Речь.
Типы диалоговых проверок
В игре есть шесть типов диалоговых проверок. Не все они доступны в каждом разговоре с NPC, но важно выбирать подходящий ответ в зависимости от ситуации. Вот факторы, влияющие на успех:
- Убеждение (позитивное): Речь > Харизма; высокая репутация.
- Принуждение (негативное): Речь > Харизма; низкая репутация.
- Впечатление (позитивное): Харизма > Речь; высокая репутация.
- Доминирование (негативное): Харизма > Речь; низкая репутация.
- Присутствие (позитивное): Качество снаряжения > Сила, Ловкость и Жизнеспособность; высокая репутация.
- Запугивание (негативное): Качество снаряжения > Сила, Ловкость и Жизнеспособность; низкая репутация.
Выбор ответа зависит от вашей репутации. Например, если вы играете за жестокого персонажа, лучше выбрать Доминирование, так как у вас низкая репутация.
Навык «Учёность: Свободные искусства»
Этот навык показывает сложность диалоговых проверок, но не ваш шанс на успех или влияние репутации. Например, если у вас высокие Речь, Харизма и репутация, и доступны ответы Убеждение (Среднее), Впечатление (Среднее) и Запугивание (Легкое), то Запугивание, вероятно, пройдет успешно. Однако, Убеждение и Впечатление также могут сработать благодаря вашим характеристикам.
Речь и Учёность
Речь и Учёность тесно связаны. Обе характеристики увеличиваются при чтении книг. Поэтому всегда полезно читать книги, которые вы находите.
Харизма и одежда
Харизма сильно зависит от вашей одежды. Вот несколько советов:
- Наборы одежды: Используйте один набор для боя, а другой — для общения с NPC.
- Украшения: Ношение украшений улучшает Харизму.
Харизма и чистоплотность
Чтобы поддерживать высокую Харизму, следите за чистотой вашего персонажа. Используйте корыта для мытья, но лучше всего посещать прачечные и бани. Также ремонтируйте или заменяйте поврежденные вещи.
Торговля и репутация
Речь и Харизма влияют на торговлю. Вместо покупки или продажи товаров, можно торговаться, давая чаевые продавцам. Это улучшает вашу репутацию.
Теперь вы знаете, как работают Речь, Харизма и диалоговые проверки в Kingdom Come: Deliverance 2. Не забудьте ознакомиться с нашими гайдами по алхимии и скрытности/воровству для дополнительной информации.