Kingdom Come: Deliverance 2 — Гайд: роман с Кэтрин

Вы встречаете множество персонажей в Kingdom Come: Deliverance 2 , но немногие из них столь же интригующие, как Кэтрин. Впервые встретившись в начале кампании, вы вскоре понимаете, что в ней есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Возможно, у Генри есть шанс добиться ее расположения в будущем. Вот наш гайд о том, как завести роман с Кэтрин в Kingdom Come: Deliverance 2. Кроме того, напоминаем, что эта статья содержит спойлеры .

Роман с Кэтрин в Kingdom Come: Deliverance 2 — это не столько отдельное важное решение, сколько постепенное изменение в ходе кампании. Сначала Кэтрин кажется отчужденной и отстраненной, хотя в конечном итоге вы видите, как у нее развиваются чувства к Генри. Конечно, вам также нужно будет выполнить несколько неотъемлемых побочных квестов: Пятая заповедь и Сталкер.

Часть 1А: Кэтрин и Генрих в начале кампании

В начале кампании Кэтрин склонна вести себя холодно и грубо по отношению к Генри. Вот несколько примеров:

Она делает вид, что не узнает Генриха, когда встречает его в Тросковице.

Затем она ругает Генри, когда вы крадетесь вокруг замка Троски во время квеста «По ком звонит колокол» .

Даже если ваша репутация упадет во время этих сегментов, вам не о чем беспокоиться, поскольку технически это всего лишь часть развивающейся сюжетной линии.

Часть 1B: Флирт с Кэтрин в середине кампании

Вы узнаете об истинных мотивах Кэтрин, когда дойдете до второй половины кампании. Тогда вы сможете пофлиртовать с ней несколько раз. Несколько ответов могут заставить вас подумать, что у этих двоих вот-вот возникнет «тот самый момент», но на самом деле на этих этапах ничего не происходит. Вот несколько примеров:

В первый раз, когда вы проведете ночь в Сухдоле, вы можете спросить Кэтрин, можете ли вы присоединиться к ней на ночь.

Достигнув лагеря Сигизмунда в рамках Королевского гамбита, Кэтрин искупает Генри. Вы можете выбрать следующие ответы: Убеждение: «С тобой все по-другому». Убеждение: «А как насчет поцелуя на удачу?»



Опять же, это просто флирт и веселые шутки между ними. Однако самые важные сегменты обсуждаются ниже.

Часть 2: Побочный квест «Пятая заповедь»

В Kingdom Come: Deliverance 2 предрасположенность Кэтрин к отношениям зависит от того, насколько она доверяет Генри, а это значит, что вам придется помогать ей с определенными заданиями, например, с Пятой заповедью.

Кэтрин даст вам этот побочный квест, как только вы поговорите в таверне Каттенберга, где она работает. Он включает в себя привлечение серийного убийцы к ответственности. Обратите внимание, что у вас есть выбор, как поступить с преступником в конце: сообщить о деле судебному приставу или позволить Кэтрин самой убить монстра. В нашем прохождении мы позволили Кэтрин прикончить серийного убийцу.

Часть 3: Побочный квест «Сталкер»

Следующая неотъемлемая миссия для романа с Кэтрин в Kingdom Come: Deliverance 2 называется «Сталкер». Вы можете получить это задание во время выполнения основного квеста под названием «Логово льва».

И чтобы внести полную ясность: вам необходимо завершить квест «Сталкер» до того, как вы завершите «Логово льва» .

Хорошо, теперь, когда мы с этим разобрались, вот что вам нужно сделать для этой части:

Оказавшись в лагере Сигизмунда, дождитесь вечера, чтобы активировать сцену, в которой Кэтрин купает Генриха (как упоминалось ранее).

После этого поговорите с Кэтрин. Она расскажет вам о странном человеке, который, похоже, следит за ней, и этот человек даже украл одну из ее туфель. После этого в вашем журнале появится побочный квест «Сталкер».

Ответьте [Псарь]: «Матт его выследит».

Дайте команду Матту и выберите туфлю Кэтрин. Матт будет отслеживать запах, так что просто следуйте за ним по лагерю.

Вы увидите украденную туфлю Кэтрин в палатке, которую охраняет Куман по имени Чакан. Этот феллах одет полностью в красный цвет — шляпа, туника и штаны.

Вы можете разрешить свою встречу с Чаканом следующими способами: Убеждение: «Оставьте ее в покое. Вы ее пугаете». Присутствие: «Если ты не оставишь ее в покое, я размозжу тебе голову». Дайте ему взятку в 200 грошей. Победите его в рукопашном бою.



Разобравшись с Чаканом, возвращайтесь к Кэтрин, чтобы завершить квест «Сталкер» в Kingdom Come: Deliverance 2. Она будет очень благодарна вам за помощь, что приведет к значительному повышению репутации.

Часть 4: Голод и Отчаяние — Романтическая сцена с Кэтрин

Оттуда просто продолжайте выполнять остальные основные миссии, пока не дойдете до главы под названием «Голод и отчаяние», где Генри и компания осаждены. Прежде чем отправиться за подкреплением, поговорите со своими самыми близкими друзьями, особенно с Кэтрин. Вы найдете ее плачущей в одном из помещений.

Ответьте [Romance]: «Я приведу помощь, и все снова будет хорошо».

Это заставляет Кэтрин поцеловать Генри в щеку. Позже, однако, будет воспроизведено несколько кат-сцен, и Генри получит больше, чем просто поцелуй.

На этом наше руководство о том, как завести роман с Кэтрин в Kingdom Come: Deliverance 2, заканчивается. Если вам интересно узнать о других персонажах, с которыми вы можете флиртовать, вы можете взглянуть на наш общий гайд по игре