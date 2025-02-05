Главная » Как быстро перемещаться в Kingdom Come: Deliverance 2 Владислав Ильин 0 Просмотров

Мир Kingdom Come: Deliverance 2 огромен, и ваше путешествие приведет вас в самые разные места. В какой-то момент вам придется отправиться в дальние края, чтобы продолжить свое приключение. Вот наше руководство о том, как быстро перемещаться между регионами.

Когда становится доступно быстрое перемещение

Возможность быстрого перемещения между регионами появляется примерно на середине кампании, через несколько десятков часов после начала вашего путешествия. Мы не хотим раскрывать все детали, но события, которые происходят, заставляют Генри и его команду искать безопасное убежище, чтобы спланировать следующий шаг.

Перемещение между Богемским Раем и Куттенбергом

На этом этапе игры у вас появляется возможность перемещаться между Богемским Раем (первая область игры, включающая Троски и ранее посещенные поселения) и Куттенбергом (еще один большой город и его окрестности).

Из Сухдола/Куттенберга в Богемский Рай

Если вы хотите быстро переместиться из Сухдола/Куттенберга в Богемский Рай, просто идите на запад по главной дороге из города Сухдол. Это место, где вы окажетесь в начале второго акта игры.

Продолжайте движение по дороге, пока не увидите лагерь с большой конной повозкой. НПС здесь позволит вам проехать обратно в район Богемского Рая.

Из Богемского Рая в Сухдол/Куттенберг

Если вы хотите вернуться в Сухдол и Куттенберг из района Богемского Рая, вам нужно отправиться в лагерь на восточной окраине карты. Он находится на незаметном поле восточнее крепости Небаков и Тросковица.

Что нужно учитывать при быстром перемещении

Каждое путешествие между регионами в Kingdom Come стоит 200 Грошенов (золота/денег). Это может быть довольно дорого, если вы не накопили много денег к этому моменту. Однако обратите внимание, что разговор с НПС-кучером автоматически создает сохранение.

Мы рекомендуем возвращаться в район Богемского Рая только тогда, когда вы готовы выполнить несколько пропущенных ранее побочных квестов. Когда кучер скажет, что вы добрались до места назначения, просто сойдите и продолжайте свой путь самостоятельно.