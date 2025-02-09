Гайд по алхимии в Kingdom Come: Deliverance 2 — Рецепты 5 лучших зелий

Одно из самых крутых преимуществ алхимии в том, что вам не нужно покупать рецепты, чтобы создавать определенные зелья — мы уже потратили много золота на их приобретение, так что вам это не понадобится. Вот пять наших любимых рецептов, которые можно варить на ранних этапах игры Kingdom Come Deliverance 2.

Перед началом всегда помните: используйте сушилку для трав после сбора, чтобы сохранить их свежесть. Очень обидно потратить часы на поиски, а потом обнаружить, что часть трав испортилась. Все эти травы, включая белену и одуванчик, также можно купить в сушеном виде у аптекаря в Траскове — они относительно дешевы. Рекомендую скупать весь его запас при каждом пополнении. Также стоит как можно раньше взять навык «Секрет равновесия» (доступен на 8 уровне алхимии), который позволяет игнорировать мелкие ошибки при варке, повышая шансы создать зелье высшего качества. Все зелья, которые я рассказываю сегодня, сделаны на 11 уровне алхимии с этим навыком. Прокачать уровень нетрудно, если регулярно заниматься варкой. В этом гайде по алхимии я подробно расскажу о рецептах. Если вам нужно больше информации порчитайте наш полный гайд.

Итак приступим к варке:

1. Saviour Schnapps

Это самое важное зелье, так как оно позволяет сохраняться вручную. Никакое лечение или усиление характеристик не компенсируют потерю часов прогресса из-за смерти или неудачного диалога.

Ингредиенты просты:

Крапива : растет у кромки лесов или у воды (например, на юго-восточном берегу реки возле Траскова). Всегда носите с собой запас — она используется в большинстве зелий.

: растет у кромки лесов или у воды (например, на юго-восточном берегу реки возле Траскова). Всегда носите с собой запас — она используется в большинстве зелий. Белена : сложнее найти в дикой природе. Две локации:

: сложнее найти в дикой природе. Две локации: «Безымянный источник» между Зели и Бизнесхедом (в корзине для пикника).

Юго-восток Траскова напротив маленькой усадьбы (около 20 штук). Ищите зеленые кусты с фиолетовыми бутонами — их легко не заметить. Можно купить у аптекаря.

Рецепт:

Налейте вино в поднятый котел. Добавьте горсть крапивы. Раздуйте мехи один раз, опустите котел и кипятите 2 хода. Поднимите котел, измельчите 2 горсти белены и добавьте их. Раздуйте мехи, опустите котел и кипятите 1 ход. Поднимите котел, разлейте зелье в пузырьки.

При высоком качестве зелье временно повысит силу, жизнеспособность и ловкость.

2. Отвар календулы (Marigold Decoctions)

Идеально для быстрой прокачки алхимии. Нужны только крапива и календула (растет в саду аптекаря Траскова). Каждое зелье варится за 90 секунд и полезно для лечения.

Рецепт:

Налейте воду в поднятый котел. Добавьте горсть крапивы, раздуйте мехи, опустите котел и кипятите 2 хода. Поднимите котел, измельчите 2 горсти календулы и добавьте. Разлейте зелье. Излишки можно продать.

3. Пищеварительное зелье (Digestive Potions)

Лечит пищевые отравления, которые снижают здоровье, силу, ловкость и жизнеспособность, а также уменьшает сытость при переедании.

Ингредиенты:

Крапива

Чертополох : растет к юго-востоку от Траскова или в поле к западу от Дебикотской мельницы (фиолетовые скопления).

: растет к юго-востоку от Траскова или в поле к западу от Дебикотской мельницы (фиолетовые скопления). Уголь: купите у аптекаря или украдите из мешков у кузнеца.

Рецепт:

Налейте воду в котел. Добавьте 2 горсти чертополоха, раздуйте мехи, кипятите 2 хода. Поднимите котел, добавьте измельченную крапиву, кипятите 1 ход. Добавьте уголь, разлейте. Качественное зелье повысит жизнеспособность.

4. Оленья кровь (Buck’s Blood)

Увеличивает запас и восстановление выносливости, что критично для боя.

Ингредиенты:

Одуванчики : в роще южнее Траскова (белые соцветия).

: в роще южнее Траскова (белые соцветия). Зверобой : в лесных прогалинах (темно-желтые цветы) или садах.

: в лесных прогалинах (темно-желтые цветы) или садах. Окопник: в саду аптекаря или у водоемов (тонкие стебли с сиреневыми бутонами).

Рецепт:

Налейте масло в котел. Добавьте зверобой и окопник, раздуйте мехи, кипятите 1 ход. Поднимите котел, добавьте одуванчик, раздувайте мехи непрерывно в течение хода. Разлейте зелье.

5. «Собачья шерсть» (Hair of the Dog)

Снижает опьянение и похмелье.

Ингредиенты:

Шалфей : в саду аптекаря.

: в саду аптекаря. Зверобой (см. выше).

(см. выше). Мята: в садах (маленькие белые цветы на зеленых стеблях).

Рецепт:

Налейте воду в котел. Добавьте шалфей и зверобой, раздуйте мехи, кипятите 3 хода. Поднимите котел, добавьте измельченную мяту, разлейте.

Это лишь часть рецептов — ознакомьтесь с нашим полным гайдом, который постоянно обновляется. Удачи в экспериментах!

Источник — ign.com