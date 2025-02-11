Как получить лучшее снаряжение в Kingdom Come Deliverance 2 за первый день без боя

Kingdom Come Deliverance 2 — это игра, где каждая деталь влияет на ваш прогресс, а стартовые ресурсы могут решить судьбу вашего героя. Но что, если мы скажем, что вы можете получить лучшее оружие, броню и полезные предметы. Уже в первый день, не ввязываясь в бои и не нарушая закон?

Этот гайд раскроет секреты быстрого старта в KCD2: вы узнаете, где найти топоры, луки, арбалеты, щиты, экипировку для продажи и даже лошадь — абсолютно бесплатно! Все локации проверены, стратегия работает даже на сложности «Хардкор». Подходит для новичков и тех, кто хочет сэкономить десятки часов гринда. Покажем на карте где их взять:

Скалицкий топор можно забрать из этого дома в Тросковице.

Бесплатный кинжал лежит в корзине возле рыбного пруда в Семине.

Лопата ждёт вас в яме рядом с лавкой торговца к востоку от Семине.

Kingdom Come Deliverance 2

Отличный полевой арбалет, боевой молот, хорошая лошадь для продажи и лучший щит начала игры (в белом цвете) находятся на месте засады к юго-востоку от Семине. Также там можно собрать кучу бесплатных стрел!

Тот же крутой щит (но в красном цвете) и булаву можно найти в могиле к югу от Тросковице.

Хороший лук лежит у дерева в этой точке к северо-западу от Тросковице. Не забудьте обыскать поблизости мешок для полезных вещей. И сбить гнездо над деревом, чтобы получить золотой значок!

Меч и кираса валяются на земле в логове волков к юго-западу от лагеря кочевников. В могиле также можно найти украшения с высокими показателями харизмы.

Это руководство поможет вам быстро оснастить своего персонажа всем необходимым. При этом не нарушая закона и не рискуя жизнью в боях. Такой подход не только экономит время, но и позволяет сосредоточиться на исследовании мира. Если вы хотите узнать больше секретов игры или ищете дополнительные советы, следите за нашими обновлениями в самом полном руководстве по игре Кингдом Кам Деливеранс 2 . Удачи в ваших приключениях!