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Kingdom Come: Deliverance II

Прохождение Kingdom Come Deliverance 2 гайд по квесту «Захватчики»

Владислав Ильин Владислав Ильин
15.02.2025
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kingdom come deliverance 2 гайд прохождение квест

Побочный квест «Захватчики» — один из первых, которые вы можете выполнить в Kingdom Come Deliverance 2. Он начинается в Тросковице, где трактирщица Бетти расскажет вам о проблемах с половцами. После завершения вступления и приведения себя в порядок, отправляйтесь к ней за заданием.

🏡 Начало квеста: Беседа с трактирщицей Бетти

После вступления в игре загляните в трактир Тросковица. Трактирщица Бетти расскажет о половцах, терроризирующих деревню.

kingdom come deliverance 2 гайд прохождение квест


Отправляйтесь к аптекарю Вуйтеку — он работает в саду за домом. Он попросит вас разобраться с налетчиками.

Совет: Согласитесь помочь! Если откажетесь, квест завершится сразу, а вы потеряете уникальные диалоги.

🗺️ Поиск лагеря куманов: Дорога в Семине Kingdom Come Deliverance 2

Вутек направит вас в деревню Семине на юге. Там поговорите с капитаном Гнарли у ворот.
Он упомянет, что половцы объединились с кочевниками. Их лагерь находится к западу от Семине, у подножия склона.

Лайфхак: Можно опросить местных (пастуха или Божену), но это не даст полезной информации. Идите прямо к лагерю.

🏕️ Дипломатия с Васко: Как избежать боя. Kingdom Come Deliverance 2

В лагере найдите предводителя половцев — Васко. Скажите: «Я просто хотел предупредить» — это запустит мирную ветку.
Согласитесь выпить с ним. Отказ приведет к драке, а вы упустите уникальные сцены.

Важно: Во время диалога упомяните Скалиц — Васко раскроет детали прошлого Генри.

🍻 Пьяные приключения: Помощь влюбленному половцу. Kingdom Come Deliverance 2

После нескольких кружек медовухи Васко попросит помочь его подчиненному Ясаку. Тот влюблен в девушку-кочевницу.


Пройдите проверку навыков (уровень 14+), чтобы уговорить ее. Неудача приведет к драке с Ясаком.

Совет: Если навыков не хватает — сохранитесь перед разговором!

🐕 Поиск спиртного: Галлюцинации и тайник

Продолжая пить, вы и Васко отправитесь на поиски алкоголя. Из-за опьянения Генри начнет видеть говорящего пса.

kingdom come deliverance 2 гайд прохождение квест


Осмотрите расщелину между скалами — там спрятан тайник. Вернитесь в лагерь, ориентируясь по компасу.

Секрет: Если Васко упадет без сознания — не паникуйте. Это часть сюжета!

🤝 Завершение квеста: Переговоры и награда

После попойки в реке Васко пообещает не трогать Тросковиц.

kingdom come deliverance 2 гайд прохождение квест

Вернитесь к Вуйтеку, но только когда пройдет похмелье!
Можно солгать, что убил половцев (проверка красноречия 10+), но это лишит их поддержки в будущем.

Награда:

  • 25 грошей за мирное решение.
  • Возможность взаимодействовать с половцами в других квестах.

⚔️ Альтернативные варианты: Чем опасен агрессивный подход

  • Убийство половцев: Получите опыт, но потеряете потенциальных союзников.
  • Угрозы Васко: Квест завершится быстро, но без награды и уникальных сцен.

Итог: Квест «Захватчики» — пример глубочайшей проработки выборов в Kingdom Come Deliverance 2. Мирное решение не только выгоднее, но и открывает новые грани сюжета. Не спешите хвататься за меч — иногда кружка медовухи эффективнее клинка!

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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