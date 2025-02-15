Прохождение Kingdom Come Deliverance 2 гайд по квесту «Захватчики»

Побочный квест «Захватчики» — один из первых, которые вы можете выполнить в Kingdom Come Deliverance 2. Он начинается в Тросковице, где трактирщица Бетти расскажет вам о проблемах с половцами. После завершения вступления и приведения себя в порядок, отправляйтесь к ней за заданием.

🏡 Начало квеста: Беседа с трактирщицей Бетти

После вступления в игре загляните в трактир Тросковица. Трактирщица Бетти расскажет о половцах, терроризирующих деревню.



Отправляйтесь к аптекарю Вуйтеку — он работает в саду за домом. Он попросит вас разобраться с налетчиками.

Совет: Согласитесь помочь! Если откажетесь, квест завершится сразу, а вы потеряете уникальные диалоги.

🗺️ Поиск лагеря куманов: Дорога в Семине Kingdom Come Deliverance 2

Вутек направит вас в деревню Семине на юге. Там поговорите с капитаном Гнарли у ворот.

Он упомянет, что половцы объединились с кочевниками. Их лагерь находится к западу от Семине, у подножия склона.

Лайфхак: Можно опросить местных (пастуха или Божену), но это не даст полезной информации. Идите прямо к лагерю.

🏕️ Дипломатия с Васко: Как избежать боя. Kingdom Come Deliverance 2

В лагере найдите предводителя половцев — Васко. Скажите: «Я просто хотел предупредить» — это запустит мирную ветку.

Согласитесь выпить с ним. Отказ приведет к драке, а вы упустите уникальные сцены.

Важно: Во время диалога упомяните Скалиц — Васко раскроет детали прошлого Генри.

🍻 Пьяные приключения: Помощь влюбленному половцу. Kingdom Come Deliverance 2

После нескольких кружек медовухи Васко попросит помочь его подчиненному Ясаку. Тот влюблен в девушку-кочевницу.



Пройдите проверку навыков (уровень 14+), чтобы уговорить ее. Неудача приведет к драке с Ясаком.

Совет: Если навыков не хватает — сохранитесь перед разговором!

🐕 Поиск спиртного: Галлюцинации и тайник

Продолжая пить, вы и Васко отправитесь на поиски алкоголя. Из-за опьянения Генри начнет видеть говорящего пса.



Осмотрите расщелину между скалами — там спрятан тайник. Вернитесь в лагерь, ориентируясь по компасу.

Секрет: Если Васко упадет без сознания — не паникуйте. Это часть сюжета!

🤝 Завершение квеста: Переговоры и награда

После попойки в реке Васко пообещает не трогать Тросковиц.

Вернитесь к Вуйтеку, но только когда пройдет похмелье!

Можно солгать, что убил половцев (проверка красноречия 10+), но это лишит их поддержки в будущем.

Награда:

25 грошей за мирное решение.

Возможность взаимодействовать с половцами в других квестах.

⚔️ Альтернативные варианты: Чем опасен агрессивный подход

Убийство половцев: Получите опыт, но потеряете потенциальных союзников.

Получите опыт, но потеряете потенциальных союзников. Угрозы Васко: Квест завершится быстро, но без награды и уникальных сцен.

Итог: Квест «Захватчики» — пример глубочайшей проработки выборов в Kingdom Come Deliverance 2. Мирное решение не только выгоднее, но и открывает новые грани сюжета. Не спешите хвататься за меч — иногда кружка медовухи эффективнее клинка!

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