Прохождение Kingdom Come Deliverance 2 гайд по квесту Последние обряды

Квест «Последние обряды» в Kingdom Come Deliverance 2 предлагает эпическое, хотя и мрачное, вступление к событиям игры. В этом квесте вы будете играть за отца Годвина, священника с бурным прошлым. Этот гайд проведет вас через все этапы этого короткого, но насыщенного задания, чтобы помочь вам успешно его завершить.

Получение арбалета

В начале квеста вы получите арбалет. Поднимитесь по лестнице прямо перед вами, чтобы занять позицию для стрельбы по пражским солдатам. Арбалет заряжается медленно, но он довольно точный. Стреляйте прямо по целям, так как с высоты болты не будут сильно падать.

Защита главных ворот. Kingdom Come Deliverance 2

После некоторого времени к главным воротам подойдет отряд солдат. Вам нужно будет спуститься и встать рядом с другими защитниками. Стреляйте через ворота по нападающим. В конце концов, защитники выльют кипящее масло, уничтожив атакующих.

Защита западных укреплений. Kingdom Come Deliverance 2

После защиты главных ворот следуйте за Сухим Дьяволом на западные укрепления. Он поднимется по лестнице на юге. Наверху вам предстоит вступить в рукопашный бой с врагами. Этот бой будет несложным, так как пражские солдаты не окажут сильного сопротивления. Воспользуйтесь моментом, чтобы опробовать улучшенную систему боя в Kingdom Come: Deliverance 2. Вы заметите, что прицельная розетка стала проще, и появились новые приемы и парирования.

Отбиваем лестницу

После победы над несколькими врагами Сухой Дьявол прикажет вам столкнуть лестницу с укреплений. Сначала избавьтесь от солдат, поднимающихся по лестнице. Они уязвимы и безоружны в этот момент, так что быстро расправьтесь с ними. Затем столкните лестницу, чтобы защитить укрепления и завершить квест.

Заключение

Квест «Последние обряды» в Kingdom Come 2 — это отличное введение в мир игры. Он позволяет вам познакомиться с новыми механиками боя и ощутить атмосферу средневековой войны. Следуя этому гайду, вы сможете успешно пройти квест и подготовиться к дальнейшим приключениям в игре.

🔔 Полное руководство по игре Kingdom Come 2 постоянно обновляется — впереди еще больше гайдов и секретов!