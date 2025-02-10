Полный гайд по броне в Kingdom Come: Deliverance 2: как стать неуязвимым рыцарем

Хотите щеголять в доспехах мечты или сливаться с толпой? Это руководство раскроет все секреты брони в Kingdom Come: Deliverance 2.
🔍 Как устроена броня в игре?
В отличие от первой части, здесь броня состоит из 16 элементов — от шлема до шпор. Каждая деталь влияет на защиту, вес и внешний вид. Аксессуары (кольца, амулеты) не дают бонусов к броне.
Важные нюансы:
- Поддоспешник обязателен! Перед кольчугой наденьте стеганку (гембезон), койф (капюшон) и стеганые шоссы.
- Вес имеет значение. Перегрузитесь — будете медленнее двигаться. Прокачивайте силу для увеличения грузоподъемности.
- 3 комплекта наготове. Меняйте экипировку в один клик, но только вне боя.
Совет: Грязная броня снижает харизму. Регулярно посещайте прачек!
В отличие от предыдущей части, вы можете переключаться между 3 различными нарядами на лету, если они вам нужны для разных случаев. Вы также можете использовать один и тот же элемент брони для нескольких нарядов. Однако
вы не можете менять наряды во время боя.
🗺️ Где искать доспехи? 3 проверенных способа
- Купить у торговцев. Например, у портного Бартошека в Тросковицах. Быстро, но дорого.
- Найти в сундуках. Заброшенные фермы, лагеря и дома хранят редкие экземпляры. Понадобится навык взлома.
- «Позаимствовать» у спящих. Тихие ночные вылазки — рискованный, но бесплатный вариант.
Лайфхак: Не пропускайте побочные квесты. Многие награждают уникальными предметами.
⚒️ Ремонт и уход: как сохранить броню
Способы починки:
- Кузнецы восстановят прочность за гроши.
- Ремнаборы для полевого ремонта. Одноразовые, но спасают в критический момент.
- Стирка у прачек. Удаляет грязь и кровь, повышая харизму.
Важно: При износе ниже 30% броня почти не защищает. Следите за шкалой прочности!
🛡️ Топ-5 крутых сетов брони (и как их собрать)
1. Рыцарь-путешественник
- Шлем: Шипатый горшковый шлем
- Тело: Вышитый вaffenrock + саксонская кольчуга
- Перчатки: Ламинарные с ронделями
- Особенность: Идеален для верховой езды.
2. Пражский солдат
- Шлем: Бацинет с авентайлом
- Тело: Длинная кольчуга + ламинарные перчатки
- Сапоги: Бродяжьи башмаки (да, звучит странно, но защита отличная).
3. Магдебургская броня
- Визитка: Полный латный доспех с гравировкой.
- Где найти: Победите рыцаря на турнире в Усти-над-Лабем.
4. Куманский набор
- Фишка: Экзотичный дизайн с кожаными вставками.
- Секрет: Падает с предводителя куманов в побочном квесте «Волчья стая».
5. Миланский кирас
- Плюсы: Лучшая защита груди в игре.
- Минусы: Весит как чугунная ванна. Только для качков!
💡 3 совета от профессионалов
- Комбинируйте стили. Кольчуга + яркий плащ = защита + харизма.
- Крадите умно. Перед кражей сохраняйтесь — если поймают, репутация упадет.
- Носите 2 комплекта: Один для боя, второй — для переговоров с дворянами.
❓ Частые вопросы
Можно ли перекрасить броню?
Да, у некоторых портных есть услуга изменения цвета за дополнительную плату.
Почему доспехи из сундука хуже магазинных?
Уровень найденной брони зависит от вашего прогресса в сюжете.
Что делать с лишними доспехами?
Продавайте или разбирайте на материалы у кузнеца.
Теперь вы готовы покорять Богемию в идеальной экипировке! Помните: даже самая дорогая броня не спасет, если забыть сохраниться перед дракой с пятью бандитами. Удачи на поле боя!
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