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Kingdom Come: Deliverance II

Полный гайд по броне в Kingdom Come: Deliverance 2: как стать неуязвимым рыцарем

Владислав Ильин Владислав Ильин
10.02.2025
8 Просмотров 0
Kingdom Come: Deliverance 2 armor main

Хотите щеголять в доспехах мечты или сливаться с толпой? Это руководство раскроет все секреты брони в Kingdom Come: Deliverance 2.

🔍 Как устроена броня в игре?

kingdom come deliverance 2 armor main

В отличие от первой части, здесь броня состоит из 16 элементов — от шлема до шпор. Каждая деталь влияет на защиту, вес и внешний вид. Аксессуары (кольца, амулеты) не дают бонусов к броне.

Важные нюансы:

  • Поддоспешник обязателен! Перед кольчугой наденьте стеганку (гембезон), койф (капюшон) и стеганые шоссы.
  • Вес имеет значение. Перегрузитесь — будете медленнее двигаться. Прокачивайте силу для увеличения грузоподъемности.
  • 3 комплекта наготове. Меняйте экипировку в один клик, но только вне боя.

Совет: Грязная броня снижает харизму. Регулярно посещайте прачек!

Armor Kingdom Come Deliverance 2

В отличие от предыдущей части, вы можете переключаться между 3 различными нарядами на лету, если они вам нужны для разных случаев. Вы также можете использовать один и тот же элемент брони для нескольких нарядов. Однако 
вы не можете менять наряды во время боя.

🗺️ Где искать доспехи? 3 проверенных способа

kingdom come deliverance 2 armor main
  1. Купить у торговцев. Например, у портного Бартошека в Тросковицах. Быстро, но дорого.
  2. Найти в сундуках. Заброшенные фермы, лагеря и дома хранят редкие экземпляры. Понадобится навык взлома.
  3. «Позаимствовать» у спящих. Тихие ночные вылазки — рискованный, но бесплатный вариант.

Лайфхак: Не пропускайте побочные квесты. Многие награждают уникальными предметами.

⚒️ Ремонт и уход: как сохранить броню

kingdom come deliverance 2 armor main

Способы починки:

  • Кузнецы восстановят прочность за гроши.
  • Ремнаборы для полевого ремонта. Одноразовые, но спасают в критический момент.
  • Стирка у прачек. Удаляет грязь и кровь, повышая харизму.

Важно: При износе ниже 30% броня почти не защищает. Следите за шкалой прочности!

🛡️ Топ-5 крутых сетов брони (и как их собрать)

1. Рыцарь-путешественник

  • Шлем: Шипатый горшковый шлем
  • Тело: Вышитый вaffenrock + саксонская кольчуга
  • Перчатки: Ламинарные с ронделями
  • Особенность: Идеален для верховой езды.

2. Пражский солдат

  • Шлем: Бацинет с авентайлом
  • Тело: Длинная кольчуга + ламинарные перчатки
  • Сапоги: Бродяжьи башмаки (да, звучит странно, но защита отличная).

3. Магдебургская броня

  • Визитка: Полный латный доспех с гравировкой.
  • Где найти: Победите рыцаря на турнире в Усти-над-Лабем.

4. Куманский набор

  • Фишка: Экзотичный дизайн с кожаными вставками.
  • Секрет: Падает с предводителя куманов в побочном квесте «Волчья стая».

5. Миланский кирас

  • Плюсы: Лучшая защита груди в игре.
  • Минусы: Весит как чугунная ванна. Только для качков!

💡 3 совета от профессионалов

  1. Комбинируйте стили. Кольчуга + яркий плащ = защита + харизма.
  2. Крадите умно. Перед кражей сохраняйтесь — если поймают, репутация упадет.
  3. Носите 2 комплекта: Один для боя, второй — для переговоров с дворянами.

❓ Частые вопросы

Можно ли перекрасить броню?
Да, у некоторых портных есть услуга изменения цвета за дополнительную плату.

Почему доспехи из сундука хуже магазинных?
Уровень найденной брони зависит от вашего прогресса в сюжете.

Что делать с лишними доспехами?
Продавайте или разбирайте на материалы у кузнеца.

Теперь вы готовы покорять Богемию в идеальной экипировке! Помните: даже самая дорогая броня не спасет, если забыть сохраниться перед дракой с пятью бандитами. Удачи на поле боя!

Ознакомьтесь с нашим наиполнейшим, постоянно дополняемым сборником гайдов по Kingdom Come: Deliverance 2!

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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