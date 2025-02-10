Полный гайд по броне в Kingdom Come: Deliverance 2: как стать неуязвимым рыцарем

Хотите щеголять в доспехах мечты или сливаться с толпой? Это руководство раскроет все секреты брони в Kingdom Come: Deliverance 2.

🔍 Как устроена броня в игре?

В отличие от первой части, здесь броня состоит из 16 элементов — от шлема до шпор. Каждая деталь влияет на защиту, вес и внешний вид. Аксессуары (кольца, амулеты) не дают бонусов к броне.

Важные нюансы:

Поддоспешник обязателен! Перед кольчугой наденьте стеганку (гембезон), койф (капюшон) и стеганые шоссы.

Перед кольчугой наденьте стеганку (гембезон), койф (капюшон) и стеганые шоссы. Вес имеет значение. Перегрузитесь — будете медленнее двигаться. Прокачивайте силу для увеличения грузоподъемности.

Перегрузитесь — будете медленнее двигаться. Прокачивайте силу для увеличения грузоподъемности. 3 комплекта наготове. Меняйте экипировку в один клик, но только вне боя.

Совет: Грязная броня снижает харизму. Регулярно посещайте прачек!

В отличие от предыдущей части, вы можете переключаться между 3 различными нарядами на лету, если они вам нужны для разных случаев. Вы также можете использовать один и тот же элемент брони для нескольких нарядов. Однако

вы не можете менять наряды во время боя.

🗺️ Где искать доспехи? 3 проверенных способа

Купить у торговцев. Например, у портного Бартошека в Тросковицах. Быстро, но дорого. Найти в сундуках. Заброшенные фермы, лагеря и дома хранят редкие экземпляры. Понадобится навык взлома. «Позаимствовать» у спящих. Тихие ночные вылазки — рискованный, но бесплатный вариант.

Лайфхак: Не пропускайте побочные квесты. Многие награждают уникальными предметами.

⚒️ Ремонт и уход: как сохранить броню

Способы починки:

Кузнецы восстановят прочность за гроши.

восстановят прочность за гроши. Ремнаборы для полевого ремонта. Одноразовые, но спасают в критический момент.

для полевого ремонта. Одноразовые, но спасают в критический момент. Стирка у прачек. Удаляет грязь и кровь, повышая харизму.

Важно: При износе ниже 30% броня почти не защищает. Следите за шкалой прочности!

🛡️ Топ-5 крутых сетов брони (и как их собрать)

1. Рыцарь-путешественник

Шлем: Шипатый горшковый шлем

Шипатый горшковый шлем Тело: Вышитый вaffenrock + саксонская кольчуга

Вышитый вaffenrock + саксонская кольчуга Перчатки: Ламинарные с ронделями

Ламинарные с ронделями Особенность: Идеален для верховой езды.

2. Пражский солдат

Шлем: Бацинет с авентайлом

Бацинет с авентайлом Тело: Длинная кольчуга + ламинарные перчатки

Длинная кольчуга + ламинарные перчатки Сапоги: Бродяжьи башмаки (да, звучит странно, но защита отличная).

3. Магдебургская броня

Визитка: Полный латный доспех с гравировкой.

Полный латный доспех с гравировкой. Где найти: Победите рыцаря на турнире в Усти-над-Лабем.

4. Куманский набор

Фишка: Экзотичный дизайн с кожаными вставками.

Экзотичный дизайн с кожаными вставками. Секрет: Падает с предводителя куманов в побочном квесте «Волчья стая».

5. Миланский кирас

Плюсы: Лучшая защита груди в игре.

Лучшая защита груди в игре. Минусы: Весит как чугунная ванна. Только для качков!

💡 3 совета от профессионалов

Комбинируйте стили. Кольчуга + яркий плащ = защита + харизма. Крадите умно. Перед кражей сохраняйтесь — если поймают, репутация упадет. Носите 2 комплекта: Один для боя, второй — для переговоров с дворянами.

❓ Частые вопросы

Можно ли перекрасить броню?

Да, у некоторых портных есть услуга изменения цвета за дополнительную плату.

Почему доспехи из сундука хуже магазинных?

Уровень найденной брони зависит от вашего прогресса в сюжете.

Что делать с лишними доспехами?

Продавайте или разбирайте на материалы у кузнеца.

Теперь вы готовы покорять Богемию в идеальной экипировке! Помните: даже самая дорогая броня не спасет, если забыть сохраниться перед дракой с пятью бандитами. Удачи на поле боя!

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