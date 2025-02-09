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Kingdom Come: Deliverance II

Kingdom Come: Deliverance 2.Какой стиль игры выбрать

Владислав Ильин Владислав Ильин
09.02.2025
2 Просмотра 0
Kingdom Come Deliverance 2 style

На первый взгляд, Kingdom Come: Deliverance 2 может показаться типичной ролевой игрой с мечами, щитами и прокачкой характеристик. Но если копнуть глубже, становится ясно, что это нечто большее. Это почти иммерсивный симулятор с элементами RPG, где вы можете решать квесты разными методами, а успех зависит от ваших навыков и выбранного стиля игры.

Какой стиль игры выбрать в Kingdom Come: Deliverance 2?

Выбор стиля игры
Kingdom Come: Deliverance 2 — масштабная RPG, где один проход может занять десятки или даже сотни часов. Вы можете выбрать путь грубой силы как Солдат, пробираться через вражеские лагеря как Разведчик или убеждать стражников словами как Советник.

Стиль, выбранный в квесте «Легкие наездники», влияет на:

  • Начальные характеристики и способности.
  • Варианты диалогов.
  • То, как персонажи воспринимают вашу версию Генри.

Какой стиль выбрать новичку?

Если вы новичок в серии, Солдат — самый базовый и доступный стиль. Он фокусируется на боях, которые занимают ключевое место в геймплее. Однако система ближнего боя здесь сложна: чтобы освоить её, потребуется практика и метод проб и ошибок.

Предпочитаете лук и скрытность? Выбирайте Разведчика. Этот стиль требует тактического подхода: вы будете атаковать из тени, избегая открытых столкновений.

Подробнее о стилях

Солдат

Kingdom Come Deliverance 2 солдат

«Я солдат и телохранитель лорда Капона»
Стиль для любителей ближнего боя. Солдат использует оружие, щиты и тяжёлые доспехи. Идеален для новичков, так как большая часть игры проходит в схватках один на один.

Советник

Kingdom Come Deliverance 2 советник

«Я советник дворянина и посланник»
Стиль для тех, кто любит дипломатию. Советник полагается на харизму, убеждение и красноречие, чтобы решать проблемы без крови.

Разведчик

Kingdom Come Deliverance 2 разведчик

«Я разведчик нашей компании»
Стиль для скрытности. Разведчик наносит критический урон из тени, используя кинжалы и лук, и избегает прямых столкновений.

Выбор зависит от ваших предпочтений: сила, слова или тень. Удачи в средневековых приключениях! 🛡️🗡️🏹 Читайте наш гайд где собрана вся информация по игре!

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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