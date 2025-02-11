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Kingdom Come: Deliverance II

5 советов для новичков в Kingdom Come Deliverance 2

Владислав Ильин Владислав Ильин
12.02.2025
3 Просмотра 0
kingdom come delivernce 2

Kingdom Come Deliverance 2 — это игра, которая требует внимания к деталям и стратегического подхода. Вот несколько полезных советов для новичков, чтобы помочь вам начать свое приключение на правильной ноте.

1. Не пропускайте диалоги с Барой в Тросковицах

Сразу же после завершения пролога поговорите со всеми NPC.
Особое внимание уделите Баре — она даёт бесплатную отмычку, 5 грошей и квест на изучение контрударов.
Эти приёмы кардинально упростят бои, особенно против сильных противников.

2. Ищите ульи — мёд станет вашим спасением

Пчелиные домики — золотая жила для начинающих.
Мёд не портится, восстанавливает 31 единицу сытости и дорого продаётся.
Сбивайте ульи камнями — это бесплатно и безопасно.

Профессиональный лайфхак:
Собирайте мёд перед визитами в города — продадите его трактирщикам по выгодной цене.

3. Сохраняйтесь без расходников через выход из игры

Не тратьте Savior Schnapps — просто выходите в главное меню.
Система автоматически создаст сохранение. Идеально перед сложными квестами или экспериментами с кражами.

4. Используйте скрытые возможности торговли

Зажмите кнопку быстрого диалога в магазине — откроется меню обмена.
Так вы сэкономите время на переговорах. Торгуйтесь за комнату в таверне — цена снизится до 90–100 грошей.

5. Создайте три комплекта экипировки

Оптимизируйте снаряжение под разные задачи:

  • Боевой набор: максимум защиты и урона.
  • Социальный набор: одежда с харизмой для переговоров.
  • Скрытность: бесшумная обувь и тёмные ткани.

Почему эти советы работают в Kingdom Come Deliverance 2?

Советы основаны на механиках игры, которые часто упускают новички. Например:

  • Контрудары (Master Strikes) — ключ к победе в дуэлях.
  • Постоянная кровать даёт бонус «Выспавшийся» (+50% к опыту).
  • Разделение экипировки экономит время на переодевании.

Как избежать голода и разорения в начале игры

  1. Не покупайте еду — собирайте ягоды, охотитесь на зайцев или крадите еду в домах.
  2. Чините броню у кузнеца — дешевле, чем покупать новую.
  3. Крадите ночью — спящие NPC не заметят вас без скрытности.

Заключение: Начните с правильных привычек

Эти советы помогут избежать 80% проблем новичков. Сохраняйте игру перед рисковыми действиями, копите мёд для продажи.
Делитесь находками с другими игроками — Кингдом Кам Деливеранс 2 любит внимательных исследователей!

Все гайды по игре Kingdom Come Deliverance 2 Вы сможете найти в нашем Хабе, который регулярно обновляется!

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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