5 советов для новичков в Kingdom Come Deliverance 2

Kingdom Come Deliverance 2 — это игра, которая требует внимания к деталям и стратегического подхода. Вот несколько полезных советов для новичков, чтобы помочь вам начать свое приключение на правильной ноте.

1. Не пропускайте диалоги с Барой в Тросковицах

Сразу же после завершения пролога поговорите со всеми NPC.

Особое внимание уделите Баре — она даёт бесплатную отмычку, 5 грошей и квест на изучение контрударов.

Эти приёмы кардинально упростят бои, особенно против сильных противников.

2. Ищите ульи — мёд станет вашим спасением

Пчелиные домики — золотая жила для начинающих.

Мёд не портится, восстанавливает 31 единицу сытости и дорого продаётся.

Сбивайте ульи камнями — это бесплатно и безопасно.

Профессиональный лайфхак:

Собирайте мёд перед визитами в города — продадите его трактирщикам по выгодной цене.

3. Сохраняйтесь без расходников через выход из игры

Не тратьте Savior Schnapps — просто выходите в главное меню.

Система автоматически создаст сохранение. Идеально перед сложными квестами или экспериментами с кражами.

4. Используйте скрытые возможности торговли

Зажмите кнопку быстрого диалога в магазине — откроется меню обмена.

Так вы сэкономите время на переговорах. Торгуйтесь за комнату в таверне — цена снизится до 90–100 грошей.

5. Создайте три комплекта экипировки

Оптимизируйте снаряжение под разные задачи:

Боевой набор: максимум защиты и урона.

максимум защиты и урона. Социальный набор: одежда с харизмой для переговоров.

одежда с харизмой для переговоров. Скрытность: бесшумная обувь и тёмные ткани.

Почему эти советы работают в Kingdom Come Deliverance 2?

Советы основаны на механиках игры, которые часто упускают новички. Например:

Контрудары (Master Strikes) — ключ к победе в дуэлях.

Постоянная кровать даёт бонус «Выспавшийся» (+50% к опыту).

Разделение экипировки экономит время на переодевании.

Как избежать голода и разорения в начале игры

Не покупайте еду — собирайте ягоды, охотитесь на зайцев или крадите еду в домах. Чините броню у кузнеца — дешевле, чем покупать новую. Крадите ночью — спящие NPC не заметят вас без скрытности.

Заключение: Начните с правильных привычек

Эти советы помогут избежать 80% проблем новичков. Сохраняйте игру перед рисковыми действиями, копите мёд для продажи.

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