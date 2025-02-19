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Kingdom Come: Deliverance II

Прохождение задания Вино, женщины и кровь Kingdom Come Deliverance 2 гайд по игре

Владислав Ильин Владислав Ильин
19.02.2025
3 Просмотра 0
kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра Wine Women and Blood

После завершения задания «Бойня у мельницы» в Нижней Семинской мельнице в Kingdom Come Deliverance 2, отправляйтесь в таверну «Караванщики Железова» и поговорите с тамошним трактирщиком. Он предложит вам принять участие в серии боев с более сильными противниками.

Начало задания

Скажите трактирщику, что вы боец Крейзла и готовы сражаться. Поставьте деньги, которые он вам дал, чтобы попасть в первый раунд. Однако, сразу драться не получится. Вам нужно убедить Фьялу сразиться с вами, так как Дороти больше не позволяет ему участвовать в боях.

Разговор с Фьялой

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра Wine Women and Blood

Поговорите с Фьялой, чтобы узнать, почему он не может драться. Вы можете использовать навык речи, чтобы убедить его встать за себя, но если ваши характеристики ниже 15, это вряд ли сработает. Вместо этого, отправляйтесь к Дороти, которая сидит перед баней.

Убеждение Дороти

Убедите Дороти с помощью харизмы или навыка речи позволить Фьяле сразиться. Если ваши характеристики выше 8, вы должны пройти одну из этих проверок. В крайнем случае, можно предложить заплатить за возможные убытки, но это обойдется дорого.

Бои в Железове Kingdom Come Deliverance 2

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра Wine Women and Blood

Подтвердите с Фьялой, что он готов к бою, и начните сражаться с противниками в Железове. Первым будет Ханнес, стоящий у таверны. Все бои — обычные кулачные схватки, так что просто побеждайте их. Не забудьте сохраняться перед каждым боем.

Встреча с Анной

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра Wine Women and Blood

После боя с Ханнесом, в сарае к вам подойдет Анна, работница бани. Она попросит вас проучить вашего следующего противника, Богунека, который её ударил. Согласитесь, чтобы Анна стала вашим учителем навыков.

Бой с Богунеком

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра Wine Women and Blood

Поговорите с Ханнесом, чтобы получить деньги, затем найдите Богунека в сарае.

После победы над ним, поговорите с Анной. Она позволит вам восстанавливать здоровье и научит нескольким навыкам.

Финальный бой с Фьялой Kingdom Come Deliverance 2

Выйдите к бане и поговорите с Фьялой, чтобы начать финальный бой. После победы, вернитесь к трактирщику и сообщите ему о победе над всеми противниками. Он расскажет вам о региональном чемпионе, живущем в Копанинских лесах, что откроет последнее задание в этой цепочке: «Лучшее напоследок» (The Best For Last).

Заключение

Квест «Вино, женщины и кровь» в Kingdom Come Deliverance 2 предлагает игрокам серию напряженных кулачных боев и интересных диалогов. Убеждение персонажей NPC и стратегическое использование навыков речи и харизмы играют ключевую роль в успешном прохождении. Не забывайте сохраняться перед каждым боем и внимательно слушайте персонажей, чтобы не упустить важные детали.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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