Гайд по Kingdom Come: Deliverance 2: сделайте это в начале

После завершения пролога в Kingdom Come: Deliverance 2 мир игры открывается во всей красе. Однако без подготовки легко попасть в неприятности — Генри теряет большую часть навыков. Мы собрали советы, которые помогут прокачаться быстро и избежать ошибок новичков.

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1. Собирайте всю добычу (даже с трупов)

Сразу после пролога осмотрите тело возле хижины Божены — Ханс убил мужчину, и его вещи ваши. Броня, оружие, еда — всё пригодится.

В регионе Троски лутайте каждого бандита. Продажа трофеев — не самый быстрый способ разбогатеть, но на старте каждая копейка важна.

2. Прокачивайте алхимию — это ключ к успеху



В хижине Божены есть стол для зелий и сад с травами. Уделите время прокачке навыка, чтобы открыть перк «Секрет равновесия» — он упростит создание зелий.

Затем в Западных Тросках изучите рецепт «Артемизии» — зелье силы облегчит первые бои.

Прочитайте наш гайд: топ-5 зелий для старта игры!

3. Не забывайте тратить бонусные баллы

Перки открываются каждые 2 уровня навыка. Проверяйте вкладку «Персонаж» — уведомления легко пропустить. Улучшения сделают сложные моменты проще.

4. Познакомьтесь с Барой — местной бродяжкой

После побега с виселицы в Тросковице найдите нищенку Бару. Она отметит на карте важные точки, включая Тома — учителя боя. Его тренировки прокачают ваши атаки.

5. Крафтите «Спасительный шнапс»

Продайте зелья Божены аптекарю и купите красавку и крапиву. На улице создайте «Спасительный шнапс» — без него сохраниться можно только через сон или выход из игры. Зелья дают контроль над сохранениями.

📖 Подробнее о сохранениях — в нашем гайде.

6. Станьте учеником кузнеца Радована

В Тахове найдите кузнеца Радована. Он научит ковать охотничий меч и откроет доступ к крафту снаряжения. Это принесет доход и поможет в сюжете.

7. Верните коня Пэбблза

В Семине лорд Гнарли отправит вас на поиски украденного груза. Перед этим зайдите к конюху Баллатею — пройдите проверку навыка, чтобы бесплатно забрать Пэбблза. Или сохранитесь и перезагрузите, если не получится.

После квеста Гнарли вы получите трофеи с бандитов — продайте их или используйте.

8. Тренируйтесь с Томом — мастером меча

В кочевьях к западу от Семине найдите арену. Том обучит комбо-атакам, а после победы над ним — контратакам. Прокачайте навык меча до 8 уровня для перков вроде «Закаленный ветеран».

9. Освойте воровское ремесло

На мельнице в Нижней Семине миллер Крейзл научит кражам и скрытным убийствам. В сундуке рядом найдете кинжал для тихих атак. Его подручные также проводят бои без оружия — победа откроет доступ к турнирам в Железове.

🔐 Как взламывать замки — читайте гайд здесь.

10. Найдите пса Матта — верного союзника

Помогите пастуху с волками, затем найдите коня охотника. Расправьтесь с бандитами ночью через скрытные убийства. Вернув коня, вы узнаете, где искать Матта. Кормите пса, чтобы повысить послушание — он отвлекает врагов в боях.

🐺 Полный гайд по квесту с Маттом — здесь.

Эти советы заложат основу для успешного старта в Kingdom Come: Deliverance 2. Не спешите — исследуйте мир, копите ресурсы и прокачивайте навыки. Удачи на пути Генри!

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