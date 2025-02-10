Как спасти Мусу в Kingdom Come: Deliverance 2 — Гайд по квесту Логово Льва

Kingdom Come: Deliverance 2 отправляет вас в захватывающее приключение по регионам Богемии. Однако, один человек побывал в более экзотических и далеких местах. Теперь ему нужна ваша помощь, так как его обвинили в преступлении, которого он не совершал. Вот наш гайд по квесту «Логово Льва», чтобы помочь вам спасти Мусу в Kingdom Come: Deliverance 2. Также, помните, что в этой статье содержатся спойлеры.

Как спасти Мусу в Kingdom Come: Deliverance 2

«Логово Льва» — это основной квест, который происходит во втором акте игры, в регионе Куттенберг. Здесь вам предстоит выполнить несколько задач, включая расследование убийства и последующий суд, а также необязательную миссию, которая углубляет ваши романтические отношения с другим персонажем. В какой-то момент вам также дадут срок для выполнения всех задач.

Часть 1А: Как попасть в лагерь Сигизмунда

Квест «Логово Льва» в Kingdom Come: Deliverance 2 начинается после событий квеста «Исход». Первый шаг — поговорить с Яном Жижкой в таверне. Он скажет, что вам нужно проникнуть в лагерь Сигизмунда. Рекомендуется завершить квест «Банда Дьявола» перед этим, так как наемники, которых вы наняли, присоединятся к встрече.

Доберитесь до лагеря Сигизмунда, который находится к северо-востоку от Сухдола. Также отметьте точку быстрого перемещения в сожженной деревне Опатовице на севере.

Затем, у входа в лагерь, подкупите охранника 500 Грошами, чтобы пройти. Поверните налево от входа, чтобы добраться до бань и поговорить с Катериной.

Часть 1Б: Побочный квест «Преследователь» и роман с Катериной

Катерина расскажет вам о следующем шаге, но попросит подождать до ночи. Пропустите время и поговорите с ней, чтобы увидеть кат-сцену, где можно выбрать флиртующие ответы. Она признается, что за ней следит какой-то тип, что запускает побочный квест «Преследователь»:

Вам нужно завершить квест «Преследователь» перед тем, как закончить «Логово Льва». Также, этот тип не должен вас заметить.

Есть несколько способов разобраться с этим надоедливым парнем. В нашем прохождении мы просто приказали нашему псу Мату понюхать туфлю Катерины. Мату проследил запах, который привел нас к палатке солдата по имени Чакан.

Вы можете либо пройти проверки навыков диалога (например, Убеждение или Присутствие), предложить взятку, либо избить этого придурка.

Когда закончите, вернитесь к Катерине и скажите ей, что этот тип больше не будет ее беспокоить. Ваша помощь здесь даст большой прирост репутации, что отлично, если вы хотите закрутить роман с Катериной позже в кампании.

Часть 2А: Встреча с Мусой и лечение Мышека

Основная задача здесь — поговорить со Стивеном Кроу, чтобы присоединиться к армии Сигизмунда. Вас представят командиру, Дитриху Кацу. Кац хочет, чтобы вы нашли потерянную хартию, которую должны были доставить его солдаты, один из которых на самом деле находится под присмотром иностранного врача.

Так кто же такой этот Муса, которого нужно спасти в Kingdom Come: Deliverance 2? Он оказывается известным целителем и ученым, который побывал везде в известном мире, от Иберии до Святой Земли и всех мест между ними. Из-за обстоятельств Муса теперь служит королю Сигизмунду. Тем временем, солдат, которого он лечит, Мышек, кажется, в плохом состоянии.

Это необязательная задача, но вы можете диагностировать Мышека, чтобы узнать о его состоянии. Затем вам нужно дать ему 1x Сильный Петушиный Эликсир. Вы не найдете ни одной из этих бутылок поблизости, поэтому вам нужно сварить его самостоятельно. Мы обсуждаем основные шаги в нашем гайде по алхимии, но вот суть:

Основа: Спирт

Измельчите 2x Мяту с помощью ступки и пестика, затем положите в котел.

Варите один раз.

Добавьте 1x Валериану.

Варите два раза.

Держите флакон и взаимодействуйте с перегонным кубом.

Примечание: Просто выполнить процесс варки идеально, используя сушеные травы, недостаточно. Вам нужно использовать свежие Мяту и Валериану, если вы хотите иметь лучший шанс получить Сильный Петушиный Эликсир.

Часть 2Б: Потерянная хартия

Если вам удастся дать Сильный Петушиный Эликсир Мышеку, вы выведете его из комы, и он расскажет вам точное местонахождение его отряда. Если вы дадите ему обычный или слабый Петушиный Эликсир, он умрет, и вы не сможете услышать от него больше информации.

В любом случае, вам нужно отправиться на мельницу в Старой Лготе, у которой есть своя точка быстрого перемещения. Она находится к северо-западу от Малешова, который вы посетили в рамках квеста «Прощание по-французски«.

Оказавшись там, к вам подойдет солдат. Вы можете пройти проверку навыка: Убеждение — «Мышек рассказал мне об этом (Ложь)». Это позволит вам исследовать мельницу без проблем. Альтернативно, вы можете разобраться со всеми ними.

Независимо от вашего решения, войдите в главное здание и поднимитесь по лестнице. Сундук здесь содержит Потерянную Хартию для короля Сигизмунда.

Часть 3А: Расследование убийства

Вернитесь в лагерь Сигизмунда, чтобы продолжить квест «Логово Льва» в Kingdom Come: Deliverance 2. В момент разговора с Кацем начнется кат-сцена, за которой последует новость, что ветеран-воин по имени Чертан был убит.

Следуйте по следу крови, который приведет вас к корыту, которое можно исследовать. Затем войдите в медицинскую палатку, чтобы увидеть суматоху. Похоже, что Мусу обвинили в убийстве Чертана.

Примечание: В этот момент у вас есть только два игровых дня, чтобы расследовать все улики и завершить суд над Мусой. После того как пройдут два дня, прибудет один из законников Сигизмунда, и суд продолжится независимо от того, как вы продвинулись.

Часть 3Б: Муса под охраной

Первое, что нужно сделать, — это поговорить с Мусой, которого держат под охраной в палатке рядом с алхимическим столом. Охранник здесь патрулирует территорию туда-сюда. Если он вас увидит, вы можете выбрать определенные ответы:

Доминирование: «Меня послал Кац.»

Ученье: «Я помощник Мусы.»

Пьянство: «Хочешь выпить эля?»

Доминирование: «Уходи отсюда, здесь небезопасно!»

Если вы не пройдете ни одну из этих проверок навыков, охранник разозлится. Поэтому лучше подождать, пока он отвернется, затем осторожно подойти к Мусе. Он расскажет вам, что нужно исследовать труп и заполучить его Книгу Ядов.

Часть 3В: Книга Ядов — Как определить, какой яд был использован

Если вы хотите спасти Мусу в Kingdom Come: Deliverance 2, то важно узнать о снадобье, которое убило жертву. Исследуйте тело жертвы на наличие характерных признаков. Затем откройте рядом стоящий сундук и возьмите Книгу Ядов. Прочитайте ее, чтобы узнать о различных видах зелий, а также о симптомах и ингредиентах.

Горькая трава

Симптомы: Черные глаза, сухое тело и расслабленные мышцы.

Ингредиенты: Вино, Полынь, Белладонна и Мухомор.

Яд птицы Питохуи

Симптомы: Покалывание и напряжение в мышцах; застывшее тело.

Ингредиенты: Перо птицы Питохуи.

Зелье Кукольника

Симптомы: Онемение тела (особенно половых органов), закупорка кишечника и временная слепота.

Ингредиенты: Любой крепкий алкоголь, Валериана и Вороний глаз. Декокт должен храниться в холодных температурах.

Поцелуй смерти

Симптомы: Боль в животе, красная и покрытая волдырями кожа, опорожнение кишечника и сломанные ногти.

Ингредиенты: Мышьяк, Дубовая кора, Розовая вода и Красная медь; все это нужно варить в глиняном горшке и тестировать на железном гвозде.

Колыбельная

Симптомы: Слабость и невнятная речь; сонливость и глубокий сон.

Ингредиенты: Масло, Чертополох, Вороний глаз и Мак.

Часть 3Г: Поиск настоящего виновника

Следующая часть очень важна, так как вам нужно исследовать палатки ваших основных подозреваемых: лорда Грозава, Стивена Кроу, двух охранников, которые нашли Чертана, и даже самого Мусу. Ищите улики на их кроватях, сундуках и других предметах. Одним из важных моментов является то, что вы также можете незаметно украсть у этих NPC. Например, вы можете вытащить Странное Письмо из кармана Стивена Кроу — это зашифрованное сообщение, которое рассказывает о коварном плане.

На момент написания этой статьи мы не можем подтвердить, различается ли тип яда и доступные улики у разных игроков. В нашем прохождении мы обнаружили следующее:

У Чертана была красная кожа, сломанные ногти и опорожненные кишечник.

В палатке Кроу были Дубовая кора, Розовая вода, железный гвоздь для тестирования и упомянутое выше Странное Письмо.

В других палатках были различные предметы, но большинство из них были незначительными.

После нахождения необходимых улик Генри отметил, что Чертана убили ядом под названием «Поцелуй смерти», хотя он все еще выражал сомнения.

Часть 4А: Как защитить Мусу на суде

Затем вы можете поговорить с Кацем, чтобы сообщить ему о своих находках. Это приведет к суду над Мусой в Kingdom Come: Deliverance 2. Вот несколько советов из нашей кампании:

Если вы будете отвечать невпопад или обвинять без доказательств, законник устанет от вас. После трех ошибок Генри будет казнен вместо вас.

Когда мы передали Странное Письмо Кроу, этого было достаточно, чтобы представить его виновным.

Мы также перезагрузили сохранение, чтобы представить больше доказательств — например, «Вы сварили яд под названием ‘Поцелуй смерти'».

Также было возможно обвинить Грозава вместо него.

Независимо от ваших выборов, человек, которого вы обвините, при условии, что у вас достаточно доказательств, будет признан виновным. Он попытается сбежать, но его убьют за свои проступки.

Муса в безопасности, и он будет рад вашей помощи. Он также становится тренером мастер-уровня, который может обучить вас Алхимии, Ученью и Выживанию, каждое обучение стоит 5,000 Грошей.

Часть 4Б: Засада

После завершения суда над Мусой поговорите с Катериной, чтобы сказать ей, что ваша группа должна действовать согласно плану. Поговорите с Кацем, чтобы запустить кат-сцену, в которой силы Сигизмунда попадают в засаду. Устраните оставшихся врагов и решите, что делать с Кацем. (В нашем прохождении мы решили пощадить его.)

Отметим, что, помимо вашей формы, выданной Кацем ранее, вы можете разжиться множеством предметов у солдат здесь. Мы советуем оставить себе пару предметов экипировки из Праги, таких как ваффенроки. Вы сможете надеть их значительно позже во время основного квеста под названием «Расплата», что значительно облегчит миссию, ориентированную на скрытность.

На этом заканчивается наше руководство по тому, как спасти Мусу в Kingdom Come: Deliverance 2. Надеемся, наши советы помогут вам сделать правильный выбор во время квеста «Логово Льва».

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Источник- gamespot