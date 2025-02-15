Полное прохождение Kingdom Come Deliverance 2 Божественный посланник гайд и советы

В квесте «Божественный посланник» Kingdom Come Deliverance 2 Вы управляете отцом Годвином, который ищет Ганса Капона и Генри после событий у крепости Небаков. Это эмоциональное приключение с драками, диалогами и неожиданными поворотами. Этот гайд поможет вам пройти квест наилучшим образом.

Разговор со свидетелями (опционально)

Начните с посещения амбара на постоялом дворе в Троски. Поговорите с Кубой и Анной — они расскажут о нападении бандитов. В конце диалога благословите Кубу, чтобы получить Памятное кольцо (450 грошей). Этот предмет пригодится для торговли или выполнения побочных заданий.

Совет: Не пропускайте опциональные диалоги — они раскрывают детали сюжета и дают полезные награды.

Путь к месту засады

Следуйте по дороге на юго-восток до развилки в лесу. Годвин автоматически комментирует следы битвы: обломки оружия, пятна крови.

Осторожно: На пути могут встретиться бандиты, грабящие трупы. Не вступайте в бой — Годвин слабо вооружен. Проскачьте мимо или объезжайте их стороной.

Встреча с Эриком у мельницы Kingdom Come Deliverance 2

У мельницы Небакова вас остановит наёмник. После диалога он приведёт к командиру Эрику. Во время разговора нападут бандиты — помогайте Эрику, атакуя отвлечённых противников.

Тактика: Используйте лёгкие удары и блоки. Не забывайте следить за выносливостью Годвина.

Поездка в крепость Небаков

После боя Эрик предложит сопроводить вас. Садитесь на лошадь и следуйте за ним. По пути он задаст вопросы — отвечайте уклончиво, чтобы сохранить секреты.

Гонка с Эриком: как победить

Когда вы проедете немного по дороге, Эрик остановится и предложит вам гонку. Если вы успеете стартовать до того, как он тронется с места, вы легко сможете его победить. В отличие от гонок в Небакове, эта гонка заканчивается у костра около центра конюшен. Придите туда первым, и Эрик поздравит вас с хорошей гонкой. Вы заработаете у него репутацию, прежде чем отправиться в крепость.

Лайфхак: Управляйте лошадью в режиме рыси, чтобы сохранить выносливость для финального рывка.

Переговоры с капитаном Жижкой. Kingdom Come Deliverance 2

Капитан Жижка приветствует вас достаточно вежливо и упоминает, что Ганс Капон все еще жив. Вы немного поспорите с ним, но разговор закончится, когда вспыхнет восстание, и капитан пообещает освободить своих пленников, если вы поможете ему его подавить.

Подавление мятежа

Идите к западным укреплениям и сражайтесь с повстанцами вместе с солдатами Эрика.

Важно:

Атакуйте врагов, которые уже заняты боем.

Используйте окружение для укрытия от стрел.

Не уходите далеко от союзников — Годвин не сможет справиться в одиночку.

После победы Жижка раскроет свой настоящий титул — рыцарь Ян. Сюжет переключится на Генри в тюрьме.

Допрос Тота в темнице. Kingdom Come Deliverance 2

В камере Генри встретит его заклятый враг Тот. Разоблачите предателя, после чего капитан прикажет посадить его в соседнюю клетку.

Ключевые вопросы:

«Где моя сабля?» «Что ты здесь делаешь?»

Тот признается в связях с фон Берговым, но его спасёт Эрик. Это момент острой драмы — Генри остаётся в шаге от мести.

Освобождение и объединение сил

Вскоре Годвин освободит Генри и Ганса. Вы встретитесь с Жижкой, который предложит союз против фон Бергова. Квест завершится, начнётся следующая миссия — «Перст Божий».

Итоги и советы

Кольцо Кубы — не продавайте его сразу. Некоторые NPC могут предложить выгодный обмен.

— не продавайте его сразу. Некоторые NPC могут предложить выгодный обмен. Гонка с Эриком — тренируйте верховую езду в свободное время, чтобы легко выигрывать подобные соревнования.

— тренируйте верховую езду в свободное время, чтобы легко выигрывать подобные соревнования. Бой с повстанцами — подберите броню с высокой защитой перед квестом.

Секрет: Если перед встречей с Эриком исследовать лес 10 минут, можно найти спрятанный сундук с редкими стрелами.

Теперь вы готовы пройти «Божественный посланник» идеально. Следуйте инструкциям, и ваше приключение в Kingdom Come: Deliverance 2 станет ещё ярче!

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