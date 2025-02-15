Полное прохождение Kingdom Come Deliverance 2 Божественный посланник гайд и советы

В квесте «Божественный посланник» Kingdom Come Deliverance 2 Вы управляете отцом Годвином, который ищет Ганса Капона и Генри после событий у крепости Небаков. Это эмоциональное приключение с драками, диалогами и неожиданными поворотами. Этот гайд поможет вам пройти квест наилучшим образом.
Разговор со свидетелями (опционально)
Начните с посещения амбара на постоялом дворе в Троски. Поговорите с Кубой и Анной — они расскажут о нападении бандитов. В конце диалога благословите Кубу, чтобы получить Памятное кольцо (450 грошей). Этот предмет пригодится для торговли или выполнения побочных заданий.
Совет: Не пропускайте опциональные диалоги — они раскрывают детали сюжета и дают полезные награды.
Путь к месту засады
Следуйте по дороге на юго-восток до развилки в лесу. Годвин автоматически комментирует следы битвы: обломки оружия, пятна крови.
Осторожно: На пути могут встретиться бандиты, грабящие трупы. Не вступайте в бой — Годвин слабо вооружен. Проскачьте мимо или объезжайте их стороной.
Встреча с Эриком у мельницы Kingdom Come Deliverance 2
У мельницы Небакова вас остановит наёмник. После диалога он приведёт к командиру Эрику. Во время разговора нападут бандиты — помогайте Эрику, атакуя отвлечённых противников.
Тактика: Используйте лёгкие удары и блоки. Не забывайте следить за выносливостью Годвина.
Поездка в крепость Небаков
После боя Эрик предложит сопроводить вас. Садитесь на лошадь и следуйте за ним. По пути он задаст вопросы — отвечайте уклончиво, чтобы сохранить секреты.
Гонка с Эриком: как победить
Когда вы проедете немного по дороге, Эрик остановится и предложит вам гонку. Если вы успеете стартовать до того, как он тронется с места, вы легко сможете его победить. В отличие от гонок в Небакове, эта гонка заканчивается у костра около центра конюшен. Придите туда первым, и Эрик поздравит вас с хорошей гонкой. Вы заработаете у него репутацию, прежде чем отправиться в крепость.
Лайфхак: Управляйте лошадью в режиме рыси, чтобы сохранить выносливость для финального рывка.
Переговоры с капитаном Жижкой. Kingdom Come Deliverance 2
Капитан Жижка приветствует вас достаточно вежливо и упоминает, что Ганс Капон все еще жив. Вы немного поспорите с ним, но разговор закончится, когда вспыхнет восстание, и капитан пообещает освободить своих пленников, если вы поможете ему его подавить.
Подавление мятежа
Идите к западным укреплениям и сражайтесь с повстанцами вместе с солдатами Эрика.
Важно:
- Атакуйте врагов, которые уже заняты боем.
- Используйте окружение для укрытия от стрел.
- Не уходите далеко от союзников — Годвин не сможет справиться в одиночку.
После победы Жижка раскроет свой настоящий титул — рыцарь Ян. Сюжет переключится на Генри в тюрьме.
Допрос Тота в темнице. Kingdom Come Deliverance 2
В камере Генри встретит его заклятый враг Тот. Разоблачите предателя, после чего капитан прикажет посадить его в соседнюю клетку.
Ключевые вопросы:
- «Где моя сабля?»
- «Что ты здесь делаешь?»
Тот признается в связях с фон Берговым, но его спасёт Эрик. Это момент острой драмы — Генри остаётся в шаге от мести.
Освобождение и объединение сил
Вскоре Годвин освободит Генри и Ганса. Вы встретитесь с Жижкой, который предложит союз против фон Бергова. Квест завершится, начнётся следующая миссия — «Перст Божий».
Итоги и советы
- Кольцо Кубы — не продавайте его сразу. Некоторые NPC могут предложить выгодный обмен.
- Гонка с Эриком — тренируйте верховую езду в свободное время, чтобы легко выигрывать подобные соревнования.
- Бой с повстанцами — подберите броню с высокой защитой перед квестом.
Секрет: Если перед встречей с Эриком исследовать лес 10 минут, можно найти спрятанный сундук с редкими стрелами.
Теперь вы готовы пройти «Божественный посланник» идеально. Следуйте инструкциям, и ваше приключение в Kingdom Come: Deliverance 2 станет ещё ярче!
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