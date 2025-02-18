Kingdom Come Deliverance 2 Трубадуры: подробный гайд прохождение квеста

Побочный квест «Трубадуры» в Kingdom Come Deliverance 2 — один из первых продолжительных квестов, который можно найти в игре. Некоторые из ранних побочных квестов короткие, но «Трубадуры» — не такой. Он проведет вас через значительную часть карты, начиная с трактира Зележовских Возничих днем. Наш гайд призван помочь Вам пройти этот квест наилучшим образом

Встреча с Майклом и Джорджем

В трактире днем или ранним вечером вы встретите Майкла и Джорджа, сидящих на скамейках. Они расскажут вам о поэзии и своих мыслях на этот счет. В какой-то момент разговор зайдет о лютне, которая находится на стене в доме Плотника в Тросковице. Вам предстоит достать её.

Кража лютни в Kingdom Come Deliverance 2

Дом Плотника находится к юго-востоку от Тросковица. Вы можете спросить у него или его отца о лютне, но она не продается.

Единственный вариант — украсть её ночью. В деревне есть стражники, поэтому лучше всего входить и выходить через заднюю часть сада, которая выходит на склон холма.

Оказавшись в саду, присядьте, чтобы не шуметь, и откройте дверь в дом плотника. Пройдите в комнату слева и посмотрите в юго-западном углу, на стене, чтобы найти лютню и взять ее. Это немного сложно увидеть, потому что вы не можете использовать факел (так как вас заметят).

Возвращение в трактир Kingdom Come Deliverance 2

С лютней в руках вернитесь в трактир. Днем или ранним вечером Майкл и Джордж снова будут на скамейках. Как только они появятся, поговорите с ними, и вскоре после разговора Дрслав, пьяный, подойдет и схватит лютню и сломает ее.

Вы можете начать конфронтацию с Дрславом или проигнорировать это. После начальных вариантов диалога вы можете выбрать «Устроить ему взбучку» или «Разве мы не можем уладить это полюбовно».

Последний вариант, при условии, что у вас достаточно высокая характеристика (которой у вас, вероятно, нет на ранних этапах игры), завершит противостояние ненасильственно. Однако, если вы выберете первый вариант, вам придется дать Дрславу пощечину. К счастью, в том состоянии, в котором он находится, он не слишком крепок.

Однако бой будет длиться некоторое время, так как он часто будет уклоняться от ваших атак, заставляя вас искать редкую возможность, когда вы можете нанести несколько ударов один за другим. Вам следует сохраниться перед этим боем и перезагрузиться, если вы получите слишком много урона, так как это не стоит потери слишком большого количества здоровья или кровотечения в этой схватке.

После одной-двух атак он сдастся, и вы сможете с ним поговорить. Затем он убежит, но обещает вернуть вас в следующий раз.

Починка лютни

После ссоры с Дрславом, Майкл и Джордж будут в отчаянии из-за сломанных струн. Вы можете предложить помощь и отправиться за новыми струнами. Для этого нужно найти местного Егеря, Востатека, который живет к северо-западу от Зележова.

Поиски Востатека Kingdom Come Deliverance 2

Его сын предложит вам улучшения навыков и позволит вам поучаствовать в соревновании по стрельбе, но нам нужен сам егерь. К сожалению, если вы поговорите с его женой, вы узнаете, что Востатек пропал, так как не вернулся с охоты. В ходе разговора она скажет, что он может быть около пруда Видлак и что он, вероятно, пьян, так что ваша задача — найти его, если вы не скажете ей, что это не ваша проблема.

Это фактически запустит отдельный побочный квест, Лакей . Вернитесь к этой статье, как только он будет завершен, чтобы продолжить квест Трубадуры.

После того, как вы выполните побочный квест Лакей, переночуйте и поговорите с Востеком утром, когда он поправится. Вы можете взять здесь задание «Хищные птицы» , а также попросить его починить струны лютни. Он попросит вас добыть немного овечьих кишок.

На этом этапе игры у вас, скорее всего, не будет перков, позволяющих получить дополнительные материалы за разделку животного. Поэтому проще их просто купить у мясника Тросковица, который находится на востоке деревни.

С кишками возвращайтесь к Востатеку и отдайте их ему. Он сделает для вас струны, и вы, наконец, сможете вернуться в гостиницу с лютней для Джорджа и Михаэля. Но когда вы приедете туда, они скажут вам, что пока не могут уйти, потому что они должны хозяину гостиницы, не грошами, а работой, и, говоря проще, никто из них не хочет этого делать.

Что дальше?

Итак, вам поручено решить проблему. Поговорите с хозяином гостиницы, чтобы узнать, какую именно работу он хочет, чтобы выполнили Джордж и Майкл. На этом этапе вы можете отказаться от квеста и не выполнять работу или сделать ее за них.

Если вы хотите полностью выполнить квест, вам придется приложить усилия, выкопать отхожее место и отнести несколько мешков в амбар для трактирщика.

Оба эти задания являются грязными, скучными и повторяющимися, но не являются чем-то необычным для Kingdom Come 2. Вы можете попытаться бросить вызов трактирщику или заплатить ему, но это не будет успешным с ранними игровыми характеристиками. Если вы преуспеете или выполните это задание позже, вы можете заплатить ему кучу денег, чтобы он простил долг, или оскорбить его, чтобы он сдался и простил долг. Это просто пропускает задания и приводит к тому же заключению квеста.

Если вы все же решите выполнить задания, то мешки — во дворе снаружи гостиницы и в туалете за зданием. Закончив, вы можете вернуться к трактирщику и сказать ему, что работа сделана.

Завершение квеста в Kingdom Come Deliverance 2

Трактирщик простит долг, и вы сможете послушать, как Майкл и Джордж играют на лютне. К сожалению, обещанной награды вы не получите, так как они воспользовались вашей добротой.

Этот квест не только увлекателен, но и позволяет лучше узнать мир Kingdom Come Deliverance 2, взаимодействуя с различными персонажами и выполняя разнообразные задания.

Советы от опытных игроков Kingdom Come Deliverance 2

Не спешите с квестом — прокачайте сначала Взлом и Скрытность. Сохраняйтесь перед ключевыми этапами (особенно перед боем).

Квест «Трубадуры» — отличный способ погрузиться в атмосферу средневековой Богемии. Пусть ваша лютня звучит громче пьяных криков Дрслава!

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