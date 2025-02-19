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Kingdom Come: Deliverance II

Прохождение квеста «Перст Божий» в Kingdom Come Deliverance 2: защита Троски и секреты Небакова

Владислав Ильин Владислав Ильин
19.02.2025
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Квест «Перст Божий» или «перст судьбы»— ключевая миссия в игре Kingdom Come Deliverance 2. В этом руководстве вы найдете пошаговые инструкции, секреты и советы для успешного завершения. Все советы проверены на личном опыте и соответствуют актуальной версии игры.

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра перст судьбы finger of God

Помощь Годвину: похороны и неожиданный сюрприз

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Ваша первая задача — помочь Годвину похоронить погибших. Следуйте за ним мимо конюшен, обсуждая последствия боя.

Что делать:

  1. Возьмите лопату у подготовленных могил.
  2. Выкопайте три ямы и поместите в них тела.
  3. Засыпьте могилы и поговорите с Годвином.

После работы он предложит вам «кое-что, что взбодрит». Пройдите к рву, предварительно помывшись в корыте.

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра перст судьбы finger of God

Здесь вас ждет обучение стрельбе из ручницы (Handgonne) и ценный подарок — собственная ручница.

Исследуем крепость: секретные предметы и союзники Kingdom Come Deliverance 2

Перед основными заданиями осмотрите крепость. Это повысит вашу подготовку и даст доступ к уникальным вещам.

Секретные локации:

  • Раскрашенная кость — в западной части цитадели, над обрывом.
  • Серебряный знак обороны — в сундуке с сложным замком (столовая башни, шкаф под лестницей).
  • Миланские перчатки — на верхнем этаже крепости (сундук с очень сложным замком).

Совет: Не пропустите улучшенные стрелы (Ранящие, Дальнобойные) в комнате над кухней.

Необязательные задания: укрепляем позиции

Эти задания не влияют на сюжет, но дают полезные награды и улучшают отношения с персонажами.

Загрузка телеги

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра перст судьбы finger of God

Найдите Бластера у конюшен. Помогите ему загрузить 5 мешков припасов. В благодарность он пообещает помочь в будущем.

Награда: Улучшение репутации + доступ к услугам Бластера позже.

Изготовление подков для Грума Пельтцеля

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра перст судьбы finger of God

Поговорите с Грумом у конюшен. Для трех лошадей потребуется:

  1. Купите металлолом у кузнеца.
  2. Выкуйте 3 комплекта подков.
  3. Верните Груму для получения награды:
  • Петух (украшение)
  • 8 свинцовых ядер
  • 55 грошей

Помощь кузнецу Булю

Буль — неопытный кузнец, потерявший брата. Помогите ему:

  1. Возьмите оружие из бочки с оранжевой тряпкой.
  2. Заточите клинки на точильном круге.
  3. Верните Булю для получения боеприпасов.

Совет: Используйте это задание для прокачки навыка Ремесленника.

Лечение раненых: проверка навыков Kingdom Come Deliverance 2

Клара у входа в тюрьму нуждается в помощи. Убедите стражников пропустить её (средняя проверка Красноречия/Харизмы/Запугивания).

Что собрать:

  • 2 шнапса (кухня и комната Годвина).
  • Бинты и зелья в сундуке на чердаке хижины Клары.

Лечение солдат:

  1. Марк (рана на голове и ноге):
  • Обработайте раны шнапсом.
  • Наложите повязку.
  • Дайте Слабое обезболивающее.
  1. Козьлик (лихорадка от инфекции):
  • Используйте Зелье от лихорадки или Отвар календулы.
  • Прижгите рану порохом.
  1. Зверк (перелом рёбер):
  • Зашейте рану.
  • Втирайте Слабый ромашковый отвар в лодыжку.

Награда: После отчёта Кларе вы получите романтическую сцену вечером.

Игра в кости с Капоном

Найдите Капона на сторожевой площадке над воротами. Выберите фразу «Ты сделал всё, что мог» для улучшения репутации. Сыграйте с ним в кости — это отличный способ заработать деньги.

Совет: Используйте раскрашенную кость для увеличения шансов на победу.

Ночной кошмар и подготовка к штурму

После всех заданий отправляйтесь спать. Если помогли Кларе, она присоединится к вам. Ночью Генри увидит кошмар о родителях и сэре Маркварте.

Важно: Этот эпизод влияет на психологический портрет Генри в дальнейшем.

Защита крепости: тактика выживания

Утром крепость атакуют войска Отто фон Бергова. Вот как выстоять:

Этапы обороны Kingdom Come Deliverance 2:

  1. На стенах:
kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра перст судьбы finger of God
  • Используйте voulge (алебарду) для сбрасывания лестниц.
  • Спрячьтесь от стрел за баррикадами.
  1. У главных ворот:
kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра перст судьбы finger of God
  • Поднимитесь на платформу и сбрасывайте камни через отверстие в полу.

Последний рубеж:

    kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра перст судьбы finger of God
    • Отступайте в башню с капитаном.
    • Держите оборону до появления «Перста Божьего» — бомбарды, разрушающей башню.

    Совет: При распределении солдат выберите «Резервы у ворот», чтобы избежать давки на стенах.

    Последствия и переход к следующему квесту Kingdom Come Deliverance 2

    «Перст Бога»: бомбардная пушка, которая пробивает башню насквозь и оставляет вас всех придавленными и без сознания. Вас всех берут в плен, и всех, кроме Ганса, возвращают в Троски в качестве пленника Иштвана Тота. Отто фон Бергов направляется в Каттенбург и берет Ганса с собой в качестве заложника. Затем начинается следующий квест: Шторм .

    Интересный факт: Название «Перст Божий» отсылает к средневековым пушкам, которые считались божественным оружием.

    Чек-лист для идеального прохождения

    • [ ] Собрать все секретные предметы (кость, знак, перчатки).
    • [ ] Завершить все необязательные задания для максимума ресурсов.
    • [ ] Прокачать навыки Ремесла и Алхимии перед лечением.
    • [ ] Сохранить игру перед штурмом для разных тактических вариантов.

    Для углубления в тактику рекомендую гайды «Броня» и «Советы для новичков» на нашем сайте.

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    Владислав Ильин
    Перейти в профиль Владислав Ильин

    По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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