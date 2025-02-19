Прохождение квеста «Перст Божий» в Kingdom Come Deliverance 2: защита Троски и секреты Небакова

Квест «Перст Божий» или «перст судьбы»— ключевая миссия в игре Kingdom Come Deliverance 2. В этом руководстве вы найдете пошаговые инструкции, секреты и советы для успешного завершения. Все советы проверены на личном опыте и соответствуют актуальной версии игры.

Помощь Годвину: похороны и неожиданный сюрприз

Ваша первая задача — помочь Годвину похоронить погибших. Следуйте за ним мимо конюшен, обсуждая последствия боя.

Что делать:

Возьмите лопату у подготовленных могил. Выкопайте три ямы и поместите в них тела. Засыпьте могилы и поговорите с Годвином.

После работы он предложит вам «кое-что, что взбодрит». Пройдите к рву, предварительно помывшись в корыте.

Здесь вас ждет обучение стрельбе из ручницы (Handgonne) и ценный подарок — собственная ручница.

Исследуем крепость: секретные предметы и союзники Kingdom Come Deliverance 2

Перед основными заданиями осмотрите крепость. Это повысит вашу подготовку и даст доступ к уникальным вещам.

Секретные локации:

Раскрашенная кость — в западной части цитадели, над обрывом.

— в западной части цитадели, над обрывом. Серебряный знак обороны — в сундуке с сложным замком (столовая башни, шкаф под лестницей).

— в сундуке с сложным замком (столовая башни, шкаф под лестницей). Миланские перчатки — на верхнем этаже крепости (сундук с очень сложным замком).

Совет: Не пропустите улучшенные стрелы (Ранящие, Дальнобойные) в комнате над кухней.

Необязательные задания: укрепляем позиции

Эти задания не влияют на сюжет, но дают полезные награды и улучшают отношения с персонажами.

Загрузка телеги

Найдите Бластера у конюшен. Помогите ему загрузить 5 мешков припасов. В благодарность он пообещает помочь в будущем.

Награда: Улучшение репутации + доступ к услугам Бластера позже.

Изготовление подков для Грума Пельтцеля

Поговорите с Грумом у конюшен. Для трех лошадей потребуется:

Купите металлолом у кузнеца. Выкуйте 3 комплекта подков. Верните Груму для получения награды:

Петух (украшение)

8 свинцовых ядер

55 грошей

Помощь кузнецу Булю

Буль — неопытный кузнец, потерявший брата. Помогите ему:

Возьмите оружие из бочки с оранжевой тряпкой. Заточите клинки на точильном круге. Верните Булю для получения боеприпасов.

Совет: Используйте это задание для прокачки навыка Ремесленника.

Лечение раненых: проверка навыков Kingdom Come Deliverance 2

Клара у входа в тюрьму нуждается в помощи. Убедите стражников пропустить её (средняя проверка Красноречия/Харизмы/Запугивания).

Что собрать:

2 шнапса (кухня и комната Годвина).

Бинты и зелья в сундуке на чердаке хижины Клары.

Лечение солдат:

Марк (рана на голове и ноге):

Обработайте раны шнапсом.

Наложите повязку.

Дайте Слабое обезболивающее.

Козьлик (лихорадка от инфекции):

Используйте Зелье от лихорадки или Отвар календулы.

Прижгите рану порохом.

Зверк (перелом рёбер):

Зашейте рану.

Втирайте Слабый ромашковый отвар в лодыжку.

Награда: После отчёта Кларе вы получите романтическую сцену вечером.

Игра в кости с Капоном

Найдите Капона на сторожевой площадке над воротами. Выберите фразу «Ты сделал всё, что мог» для улучшения репутации. Сыграйте с ним в кости — это отличный способ заработать деньги.

Совет: Используйте раскрашенную кость для увеличения шансов на победу.

Ночной кошмар и подготовка к штурму

После всех заданий отправляйтесь спать. Если помогли Кларе, она присоединится к вам. Ночью Генри увидит кошмар о родителях и сэре Маркварте.

Важно: Этот эпизод влияет на психологический портрет Генри в дальнейшем.

Защита крепости: тактика выживания

Утром крепость атакуют войска Отто фон Бергова. Вот как выстоять:

Этапы обороны Kingdom Come Deliverance 2:

На стенах:

Используйте voulge (алебарду) для сбрасывания лестниц.

Спрячьтесь от стрел за баррикадами.

У главных ворот:

Поднимитесь на платформу и сбрасывайте камни через отверстие в полу.

Последний рубеж:

Отступайте в башню с капитаном.

Держите оборону до появления «Перста Божьего» — бомбарды, разрушающей башню.

Совет: При распределении солдат выберите «Резервы у ворот», чтобы избежать давки на стенах.

Последствия и переход к следующему квесту Kingdom Come Deliverance 2

«Перст Бога»: бомбардная пушка, которая пробивает башню насквозь и оставляет вас всех придавленными и без сознания. Вас всех берут в плен, и всех, кроме Ганса, возвращают в Троски в качестве пленника Иштвана Тота. Отто фон Бергов направляется в Каттенбург и берет Ганса с собой в качестве заложника. Затем начинается следующий квест: Шторм .

Интересный факт: Название «Перст Божий» отсылает к средневековым пушкам, которые считались божественным оружием.

Чек-лист для идеального прохождения

[ ] Собрать все секретные предметы (кость, знак, перчатки).

[ ] Завершить все необязательные задания для максимума ресурсов.

[ ] Прокачать навыки Ремесла и Алхимии перед лечением.

[ ] Сохранить игру перед штурмом для разных тактических вариантов.

Для углубления в тактику рекомендую гайды «Броня» и «Советы для новичков» на нашем сайте.

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