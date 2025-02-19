Прохождение квеста «Перст Божий» в Kingdom Come Deliverance 2: защита Троски и секреты Небакова

Квест «Перст Божий» или «перст судьбы»— ключевая миссия в игре Kingdom Come Deliverance 2. В этом руководстве вы найдете пошаговые инструкции, секреты и советы для успешного завершения. Все советы проверены на личном опыте и соответствуют актуальной версии игры.
Помощь Годвину: похороны и неожиданный сюрприз
Ваша первая задача — помочь Годвину похоронить погибших. Следуйте за ним мимо конюшен, обсуждая последствия боя.
Что делать:
- Возьмите лопату у подготовленных могил.
- Выкопайте три ямы и поместите в них тела.
- Засыпьте могилы и поговорите с Годвином.
После работы он предложит вам «кое-что, что взбодрит». Пройдите к рву, предварительно помывшись в корыте.
Здесь вас ждет обучение стрельбе из ручницы (Handgonne) и ценный подарок — собственная ручница.
Исследуем крепость: секретные предметы и союзники Kingdom Come Deliverance 2
Перед основными заданиями осмотрите крепость. Это повысит вашу подготовку и даст доступ к уникальным вещам.
Секретные локации:
- Раскрашенная кость — в западной части цитадели, над обрывом.
- Серебряный знак обороны — в сундуке с сложным замком (столовая башни, шкаф под лестницей).
- Миланские перчатки — на верхнем этаже крепости (сундук с очень сложным замком).
Совет: Не пропустите улучшенные стрелы (Ранящие, Дальнобойные) в комнате над кухней.
Необязательные задания: укрепляем позиции
Эти задания не влияют на сюжет, но дают полезные награды и улучшают отношения с персонажами.
Загрузка телеги
Найдите Бластера у конюшен. Помогите ему загрузить 5 мешков припасов. В благодарность он пообещает помочь в будущем.
Награда: Улучшение репутации + доступ к услугам Бластера позже.
Изготовление подков для Грума Пельтцеля
Поговорите с Грумом у конюшен. Для трех лошадей потребуется:
- Купите металлолом у кузнеца.
- Выкуйте 3 комплекта подков.
- Верните Груму для получения награды:
- Петух (украшение)
- 8 свинцовых ядер
- 55 грошей
Помощь кузнецу Булю
Буль — неопытный кузнец, потерявший брата. Помогите ему:
- Возьмите оружие из бочки с оранжевой тряпкой.
- Заточите клинки на точильном круге.
- Верните Булю для получения боеприпасов.
Совет: Используйте это задание для прокачки навыка Ремесленника.
Лечение раненых: проверка навыков Kingdom Come Deliverance 2
Клара у входа в тюрьму нуждается в помощи. Убедите стражников пропустить её (средняя проверка Красноречия/Харизмы/Запугивания).
Что собрать:
- 2 шнапса (кухня и комната Годвина).
- Бинты и зелья в сундуке на чердаке хижины Клары.
Лечение солдат:
- Марк (рана на голове и ноге):
- Обработайте раны шнапсом.
- Наложите повязку.
- Дайте Слабое обезболивающее.
- Козьлик (лихорадка от инфекции):
- Используйте Зелье от лихорадки или Отвар календулы.
- Прижгите рану порохом.
- Зверк (перелом рёбер):
- Зашейте рану.
- Втирайте Слабый ромашковый отвар в лодыжку.
Награда: После отчёта Кларе вы получите романтическую сцену вечером.
Игра в кости с Капоном
Найдите Капона на сторожевой площадке над воротами. Выберите фразу «Ты сделал всё, что мог» для улучшения репутации. Сыграйте с ним в кости — это отличный способ заработать деньги.
Совет: Используйте раскрашенную кость для увеличения шансов на победу.
Ночной кошмар и подготовка к штурму
После всех заданий отправляйтесь спать. Если помогли Кларе, она присоединится к вам. Ночью Генри увидит кошмар о родителях и сэре Маркварте.
Важно: Этот эпизод влияет на психологический портрет Генри в дальнейшем.
Защита крепости: тактика выживания
Утром крепость атакуют войска Отто фон Бергова. Вот как выстоять:
Этапы обороны Kingdom Come Deliverance 2:
- На стенах:
- Используйте voulge (алебарду) для сбрасывания лестниц.
- Спрячьтесь от стрел за баррикадами.
- У главных ворот:
- Поднимитесь на платформу и сбрасывайте камни через отверстие в полу.
Последний рубеж:
- Отступайте в башню с капитаном.
- Держите оборону до появления «Перста Божьего» — бомбарды, разрушающей башню.
Совет: При распределении солдат выберите «Резервы у ворот», чтобы избежать давки на стенах.
Последствия и переход к следующему квесту Kingdom Come Deliverance 2
«Перст Бога»: бомбардная пушка, которая пробивает башню насквозь и оставляет вас всех придавленными и без сознания. Вас всех берут в плен, и всех, кроме Ганса, возвращают в Троски в качестве пленника Иштвана Тота. Отто фон Бергов направляется в Каттенбург и берет Ганса с собой в качестве заложника. Затем начинается следующий квест: Шторм .
Интересный факт: Название «Перст Божий» отсылает к средневековым пушкам, которые считались божественным оружием.
Чек-лист для идеального прохождения
- [ ] Собрать все секретные предметы (кость, знак, перчатки).
- [ ] Завершить все необязательные задания для максимума ресурсов.
- [ ] Прокачать навыки Ремесла и Алхимии перед лечением.
- [ ] Сохранить игру перед штурмом для разных тактических вариантов.
Для углубления в тактику рекомендую гайды «Броня» и «Советы для новичков» на нашем сайте.
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