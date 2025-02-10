10 советов для старта в Kingdom Come: Deliverance II — как не облажаться в средневековье

Kingdom Come: Deliverance II — это не просто продолжение культовой RPG. Это погружение в жесткий мир средневековой Богемии, где каждый шаг требует стратегии. Если вы новичок или пропустили первую часть — эти советы спасут вас от ранней могилы и разорения.

10. Система сохранений — как обойти ограничения

Не надейтесь на автосейвы.

В игре сохраняться можно только:

В кровати (вашей или арендованной).

С помощью Спасительной настойки (дорого!).

(дорого!). В ключевые моменты квестов.

Лайфхак для консольщиков:

Используйте опцию «Сохранить и выйти». Игра запишет прогресс на месте, а при загрузке вы окажетесь там же. На SSD это займет 10 секунд — дешевле, чем тратить зелья!

9. Где найти коня бесплатно

Пеший — лох.

Ваш конь Пебблз ждет в конюшне у стартовой деревни. Поговорите с конюхом — убедите его вернуть скакуна халявно. Не ждите квеста — берите лошадь сразу. Она увеличит инвентарь и спасет от усталости в пути.

8. Качайте навыки с первых часов

Вы слабы как младенец.

Бой: Ищите тренеров вроде Мастера Тома (кочующий лагерь) или Капитана Бернарда (ринг у конюшни).

Ищите тренеров вроде (кочующий лагерь) или (ринг у конюшни). Стрельба: Участвуйте в соревнованиях на лучника (например, в каменоломне к северу от замка). Бесплатные стрелы + прокачка.

Участвуйте в соревнованиях на лучника (например, в каменоломне к северу от замка). Бесплатные стрелы + прокачка. Книги: Покупайте учебники у ученого в стартовом городе. Дорого, но окупится.

7. Не бросайтесь в открытый мир Kingdom Come: Deliverance II

Сюжет — ваш фундамент.

Первые 5-10 часов фокусируйтесь на основных квестах:

Арендуйте кровать у мельника или кузнеца — будет где спать.

Получите базовую экипировку и деньги.

Освойте кражи и торговлю (без этого вы нищий).

Боковые задания подождут — сначала станьте устойчивым к ударам судьбы.

6. Кузнечное дело и зелья — ваш банк

Как заработать:

Кузница: Покупайте дешевые ресурсы → клейте ножи → продавайте с наценкой. Даже простые мечи дают прибыль.

Покупайте дешевые ресурсы → клейте ножи → продавайте с наценкой. Даже простые мечи дают прибыль. Алхимия: Варите Лечебные бальзамы и Яды (рецепты найдете у торговцев). Продавайте караванам — они платят щедро.

Совет: Не игнорируйте учебники ремесел — они ускоряют прокачку навыков.

5. Станьте вором-профи в Kingdom Come: Deliverance II

Взлом замков — must have.

Тренируйтесь на сундуках в стартовой деревне (например, у кузнеца).

На ПК легче: вращайте курсор, пока не поймаете «золотую точку».

На консолях: двигайте оба стика синхронно. Сложно, но с уровнем станет проще.

Важно: Без этого навыка вы пропустите 30% лута и секретных квестов.

4. Мойтесь как аристократ

Вонючек ненавидят.

Труба с водой в городе смывает грязь поверхностно.

в городе смывает грязь поверхностно. Прачечная (ищите у водоемов, например, в кочующем лагере) требует мыла, но дает +20 к харизме.

(ищите у водоемов, например, в кочующем лагере) требует мыла, но дает +20 к харизме. Кровь на одежде? Мгновенный штраф к убеждению.

Проверка перед диалогом:

Чистая рубашка > дорогих доспехов.

3. Мастерский удар — ваша победа

Разблокируйте ASAP.

Где: Победите Мастера Тома в кочующем лагере (квест «На острие меча»).

Как работает: Парируйте атаку в нужный момент → автоматический контрудар. С мечом это смертоносно.

Против банд: Один мастерский удар → враг в нокдауне. Без этого навыка толпу не одолеть.

2. Собака — ваш лучший друг

Квест «Пропавший пес»:

Начнется автоматически после пролога.

Ищите следы возле мельницы → выследите волков → договоритесь с псарями.

Матт умеет:

умеет: Искать клады.

Отвлекать врагов в бою.

Предупреждать о засадах.

Лайфхак: Держите пса сытым (давайте мясо) — он станет атаковать без команды.

1. Доспех Льва — секрет премиум-игрока

Квест «Наследие Льва» стартует у часовни в стартовой локации.

Соберите 3 фрагмента карты → выкопайте сундук в лесу.

Награда: Ранний доспех с защитой 45 — лучшее на первые 20 часов.

Если не презаказывали: Не расстраивайтесь. Ищите Zoul armor у бандитов — почти не уступает.

Бонус: Чего НЕ делать новичкам

Не лезьте в драки толпой. Даже 2 vs 1 — смерть. Используйте лошадь для побега.

Даже 2 vs 1 — смерть. Используйте лошадь для побега. Не игнорируйте голод. Ешьте тушенку из котелков или жареное мясо — штраф за истощение снижает силу.

Ешьте тушенку из котелков или жареное мясо — штраф за истощение снижает силу. Не храните все у торговцев. Их могут убить в случайном событии — потеряете вещи.

Итог:

Kingdom Come: Deliverance II — игра, где подготовка решает все. Следуйте советам, и из нищего кузнеца вы превратитесь в героя, о котором слагают баллады. А если облажались — всегда можно