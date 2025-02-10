10 советов для старта в Kingdom Come: Deliverance II — как не облажаться в средневековье

Kingdom Come: Deliverance II — это не просто продолжение культовой RPG. Это погружение в жесткий мир средневековой Богемии, где каждый шаг требует стратегии. Если вы новичок или пропустили первую часть — эти советы спасут вас от ранней могилы и разорения.
10. Система сохранений — как обойти ограничения
Не надейтесь на автосейвы.
В игре сохраняться можно только:
- В кровати (вашей или арендованной).
- С помощью Спасительной настойки (дорого!).
- В ключевые моменты квестов.
Лайфхак для консольщиков:
Используйте опцию «Сохранить и выйти». Игра запишет прогресс на месте, а при загрузке вы окажетесь там же. На SSD это займет 10 секунд — дешевле, чем тратить зелья!
9. Где найти коня бесплатно
Пеший — лох.
Ваш конь Пебблз ждет в конюшне у стартовой деревни. Поговорите с конюхом — убедите его вернуть скакуна халявно. Не ждите квеста — берите лошадь сразу. Она увеличит инвентарь и спасет от усталости в пути.
8. Качайте навыки с первых часов
Вы слабы как младенец.
- Бой: Ищите тренеров вроде Мастера Тома (кочующий лагерь) или Капитана Бернарда (ринг у конюшни).
- Стрельба: Участвуйте в соревнованиях на лучника (например, в каменоломне к северу от замка). Бесплатные стрелы + прокачка.
- Книги: Покупайте учебники у ученого в стартовом городе. Дорого, но окупится.
7. Не бросайтесь в открытый мир Kingdom Come: Deliverance II
Сюжет — ваш фундамент.
Первые 5-10 часов фокусируйтесь на основных квестах:
- Арендуйте кровать у мельника или кузнеца — будет где спать.
- Получите базовую экипировку и деньги.
- Освойте кражи и торговлю (без этого вы нищий).
Боковые задания подождут — сначала станьте устойчивым к ударам судьбы.
6. Кузнечное дело и зелья — ваш банк
Как заработать:
- Кузница: Покупайте дешевые ресурсы → клейте ножи → продавайте с наценкой. Даже простые мечи дают прибыль.
- Алхимия: Варите Лечебные бальзамы и Яды (рецепты найдете у торговцев). Продавайте караванам — они платят щедро.
Совет: Не игнорируйте учебники ремесел — они ускоряют прокачку навыков.
5. Станьте вором-профи в Kingdom Come: Deliverance II
Взлом замков — must have.
- Тренируйтесь на сундуках в стартовой деревне (например, у кузнеца).
- На ПК легче: вращайте курсор, пока не поймаете «золотую точку».
- На консолях: двигайте оба стика синхронно. Сложно, но с уровнем станет проще.
Важно: Без этого навыка вы пропустите 30% лута и секретных квестов.
4. Мойтесь как аристократ
Вонючек ненавидят.
- Труба с водой в городе смывает грязь поверхностно.
- Прачечная (ищите у водоемов, например, в кочующем лагере) требует мыла, но дает +20 к харизме.
- Кровь на одежде? Мгновенный штраф к убеждению.
Проверка перед диалогом:
Чистая рубашка > дорогих доспехов.
3. Мастерский удар — ваша победа
Разблокируйте ASAP.
Где: Победите Мастера Тома в кочующем лагере (квест «На острие меча»).
Как работает: Парируйте атаку в нужный момент → автоматический контрудар. С мечом это смертоносно.
Против банд: Один мастерский удар → враг в нокдауне. Без этого навыка толпу не одолеть.
2. Собака — ваш лучший друг
Квест «Пропавший пес»:
- Начнется автоматически после пролога.
- Ищите следы возле мельницы → выследите волков → договоритесь с псарями.
- Матт умеет:
- Искать клады.
- Отвлекать врагов в бою.
- Предупреждать о засадах.
Лайфхак: Держите пса сытым (давайте мясо) — он станет атаковать без команды.
1. Доспех Льва — секрет премиум-игрока
- Квест «Наследие Льва» стартует у часовни в стартовой локации.
- Соберите 3 фрагмента карты → выкопайте сундук в лесу.
- Награда: Ранний доспех с защитой 45 — лучшее на первые 20 часов.
Если не презаказывали: Не расстраивайтесь. Ищите Zoul armor у бандитов — почти не уступает.
Бонус: Чего НЕ делать новичкам
- Не лезьте в драки толпой. Даже 2 vs 1 — смерть. Используйте лошадь для побега.
- Не игнорируйте голод. Ешьте тушенку из котелков или жареное мясо — штраф за истощение снижает силу.
- Не храните все у торговцев. Их могут убить в случайном событии — потеряете вещи.
Итог:
Kingdom Come: Deliverance II — игра, где подготовка решает все. Следуйте советам, и из нищего кузнеца вы превратитесь в героя, о котором слагают баллады. А если облажались — всегда можно