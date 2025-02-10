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Kingdom Come: Deliverance II

10 советов для старта в Kingdom Come: Deliverance II — как не облажаться в средневековье

Владислав Ильин Владислав Ильин
10.02.2025
537 Просмотров 0
kingdom come deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance II — это не просто продолжение культовой RPG. Это погружение в жесткий мир средневековой Богемии, где каждый шаг требует стратегии. Если вы новичок или пропустили первую часть — эти советы спасут вас от ранней могилы и разорения.

10. Система сохранений — как обойти ограничения

Не надейтесь на автосейвы.
В игре сохраняться можно только:

  • В кровати (вашей или арендованной).
  • С помощью Спасительной настойки (дорого!).
  • В ключевые моменты квестов.

Лайфхак для консольщиков:
Используйте опцию «Сохранить и выйти». Игра запишет прогресс на месте, а при загрузке вы окажетесь там же. На SSD это займет 10 секунд — дешевле, чем тратить зелья!

9. Где найти коня бесплатно

Пеший — лох.
Ваш конь Пебблз ждет в конюшне у стартовой деревни. Поговорите с конюхом — убедите его вернуть скакуна халявно. Не ждите квеста — берите лошадь сразу. Она увеличит инвентарь и спасет от усталости в пути.

8. Качайте навыки с первых часов

Вы слабы как младенец.

  • Бой: Ищите тренеров вроде Мастера Тома (кочующий лагерь) или Капитана Бернарда (ринг у конюшни).
  • Стрельба: Участвуйте в соревнованиях на лучника (например, в каменоломне к северу от замка). Бесплатные стрелы + прокачка.
  • Книги: Покупайте учебники у ученого в стартовом городе. Дорого, но окупится.

7. Не бросайтесь в открытый мир Kingdom Come: Deliverance II

Сюжет — ваш фундамент.
Первые 5-10 часов фокусируйтесь на основных квестах:

  • Арендуйте кровать у мельника или кузнеца — будет где спать.
  • Получите базовую экипировку и деньги.
  • Освойте кражи и торговлю (без этого вы нищий).

Боковые задания подождут — сначала станьте устойчивым к ударам судьбы.

6. Кузнечное дело и зелья — ваш банк

Как заработать:

  • Кузница: Покупайте дешевые ресурсы → клейте ножи → продавайте с наценкой. Даже простые мечи дают прибыль.
  • Алхимия: Варите Лечебные бальзамы и Яды (рецепты найдете у торговцев). Продавайте караванам — они платят щедро.

Совет: Не игнорируйте учебники ремесел — они ускоряют прокачку навыков.

5. Станьте вором-профи в Kingdom Come: Deliverance II

Взлом замков — must have.

  • Тренируйтесь на сундуках в стартовой деревне (например, у кузнеца).
  • На ПК легче: вращайте курсор, пока не поймаете «золотую точку».
  • На консолях: двигайте оба стика синхронно. Сложно, но с уровнем станет проще.

Важно: Без этого навыка вы пропустите 30% лута и секретных квестов.

4. Мойтесь как аристократ

Вонючек ненавидят.

  • Труба с водой в городе смывает грязь поверхностно.
  • Прачечная (ищите у водоемов, например, в кочующем лагере) требует мыла, но дает +20 к харизме.
  • Кровь на одежде? Мгновенный штраф к убеждению.

Проверка перед диалогом:
Чистая рубашка > дорогих доспехов.

3. Мастерский удар — ваша победа

Разблокируйте ASAP.
Где: Победите Мастера Тома в кочующем лагере (квест «На острие меча»).
Как работает: Парируйте атаку в нужный момент → автоматический контрудар. С мечом это смертоносно.

Против банд: Один мастерский удар → враг в нокдауне. Без этого навыка толпу не одолеть.

2. Собака — ваш лучший друг

Квест «Пропавший пес»:

  • Начнется автоматически после пролога.
  • Ищите следы возле мельницы → выследите волков → договоритесь с псарями.
  • Матт умеет:
  • Искать клады.
  • Отвлекать врагов в бою.
  • Предупреждать о засадах.

Лайфхак: Держите пса сытым (давайте мясо) — он станет атаковать без команды.

1. Доспех Льва — секрет премиум-игрока

  • Квест «Наследие Льва» стартует у часовни в стартовой локации.
  • Соберите 3 фрагмента карты → выкопайте сундук в лесу.
  • Награда: Ранний доспех с защитой 45 — лучшее на первые 20 часов.

Если не презаказывали: Не расстраивайтесь. Ищите Zoul armor у бандитов — почти не уступает.

Бонус: Чего НЕ делать новичкам

  • Не лезьте в драки толпой. Даже 2 vs 1 — смерть. Используйте лошадь для побега.
  • Не игнорируйте голод. Ешьте тушенку из котелков или жареное мясо — штраф за истощение снижает силу.
  • Не храните все у торговцев. Их могут убить в случайном событии — потеряете вещи.

Итог:
Kingdom Come: Deliverance II — игра, где подготовка решает все. Следуйте советам, и из нищего кузнеца вы превратитесь в героя, о котором слагают баллады. А если облажались — всегда можно

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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