Полное прохождение Kingdom Come Deliverance 2: гайд по квесту Back in the Saddle секреты, выборы и советы

Back in the saddle (Снова в седле) — это основной квест в Kingdom Come Deliverance 2, который начинается после аудиенции с фон Берговым. В этом квесте вы отправитесь в Небаков, чтобы попросить подкрепления для контратаки на местных бандитов. Наш гайд поможет Вам четко и понятно разобраться в хитростях этой миссии.

Следуйте за камергером

После встречи с фон Берговым, камергер проведет вас по замку и вернет ваши вещи.

Прежде чем продолжить, загляните на тренировочную площадку и поговорите с Черным Бартошем, чтобы выучить новые комбо для оружия.

Поговорите с конюхом

В центре замка Троски найдите Кабата, конюха. Он предложит вам нового коня по имени Херинг, с лучшими характеристиками, чем у Пебблза. Вы можете принять предложение или продать Херинга кочевым торговцам, получив за это 300 или 600 грошей, в зависимости от вашего красноречия.

Кабат также даст несколько советов по верховой езде, которые повысят ваш навык. Выберите снаряжение для вашего коня и отправляйтесь к северным воротам, где вас ждет Ганс.

Сопроводите сэра Капона в Небаков. Kingdom Come Deliverance 2

Ганс все еще потрясен недавними событиями, поэтому поддержите его в разговоре. Это не приведет к романтической сцене, но укрепит вашу дружбу. По дороге в Небаков, Капон предложит устроить гонку. Не пропускайте разговор с ним, чтобы заработать репутацию.

Исследуйте крепость Небаков

Пока Ганс и Яромир обсуждают дела, у вас будет около шести часов, чтобы исследовать крепость.

Вот что можно сделать:

Поговорите с кузнецом Штеером:

Он подозрительно отказывается от помощи с укреплениями.

Встретьтесь с Кларой:

Она пригласит вас на прогулку за травами. Ответьте на ее загадку, и у вас появится шанс на романтические отношения (ответ: Я думаю, ее зовут Клара).

Пообщайтесь с конюхом Пельцелем:

Он пригласит вас на скачки, где можно выиграть ценное седло.

Примите вызов от Марка:

Он предложит соревнование по стрельбе из лука. Победа принесет вам украшенный охотничий арбалет.

Осмотрите укрепления и арсенал:

В арсенале хранится много снаряжения.

но будьте осторожны — кража может привести к изгнанию из крепости.

Найдите пленника. Kingdom Come Deliverance 2

Самое важное открытие ждет вас в тюремной камере у основания башни. Там находится Небак, настоящий хозяин крепости. Чтобы попасть к нему, вам нужно либо убедить стражника Гертеля, либо пробраться тайком.

Если вам нужен скрытный подход, пройдите через кухонную дверь около стола для игры в кости и выйдите через дверь сзади. Затем прокрадитесь под дорожкой, пока не доберетесь до Хертеля и не вырубите его. Спрячьте его под дорожкой и заберите его ключи. У него также есть кость неудачи и довольно неплохая броня.

Как бы вы ни попали в тюрьму, быстро поговорите с заключенным. Вы узнаете, что на самом деле он Небак, а остальные, кого вы встретили, на самом деле бандиты. Но не рассказывайте всю эту историю, потому что вас могут найти в любой момент.

Скажите ему, что немедленно расскажете фон Бергову, а затем отправляйтесь на встречу с Гансом у пастбищ.

Предупредите фон Бергова. Kingdom Come Deliverance 2

Фон Бергов будет шокирован новостями. Он попросит вашу помощь в допросе пленного бандита. Согласитесь и предложите «жесткие методы», чтобы заработать репутацию.

Стоит ли выдать Олду Семине?

Когда фон Бергов спросит о подозрительных событиях в регионе, у вас появится возможность решить судьбу семьи Семине. Если упомянуть свадьбу Семине, следующий квест будет связан с этим расследованием, но это приведет к неизбежным проблемам. (Если вы упомянете свадьбу, фон Бергов отправит Хашека с вами в поместье Семин в следующем квесте. Затем вы принимаете сторону и либо убиваете Хашека, либо позволяете его людям вырезать всех в поместье. В любом случае, место сгорает дотла.) Лучше промолчать и избежать лишних неприятностей. Завершив этот разговор, Вы переходите к следующему заданию: Necessary Evil (Необходимое зло).

«Снова в седле» — это увлекательный квест, полный интриг и открытий. Следуйте нашим советам, чтобы максимально использовать все возможности и насладиться игровым процессом.

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