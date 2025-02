The Best For Last в Kingdom Come Deliverance 2: как победить чемпиона Барнаби и завершить квест

Секреты финального задания региона Троски в Kingdom Come Deliverance 2— от поиска противника до тактики боя

Как активировать квест The Best For Last

Перед финальным испытанием региона Троски выполните два обязательных задания: Melee At The Mill и Wine, Women and Blood. После их завершения NPC хозяин таверны Лоуренс автоматически предложит вам квест. Цель — найти и победить скрывающегося чемпиона, который теперь живет как травник.

Где искать Барнаби — чемпиона Троски

Барнаби прячется в лесу у Копанины, к северу от Тахова. Его хижина расположена среди деревьев — ориентируйтесь на мини-карту. Приблизившись, заговорите с ним. Он представится и сначала откажется от боя, но настойчивые уговоры заставят его согласиться.

Стратегия боя: как победить опытного противника

Барнаби сильнее обычных врагов, но есть лайфхаки:

Используйте контратаки после блокирования его ударов.

после блокирования его ударов. Наносите серии быстрых ударов в начале схватки.

Когда он устанет, атакуйте чаще — его защита ослабнет.

Не забывайте о парировании и перемещениях. Если проиграете, можно повторить попытку — противник не восстанавливает здоровье полностью.

Награды и секреты после победы в Kingdom Come Deliverance 2

После победы выберите: уйти или остаться с Барнаби. Во втором случае вы узнаете его историю, выпьете вместе и получите доступ к обучению навыкам. Это стоит времени — его умения пригодятся в дальнейшем.

Почему этот квест важен для игрока

The Best For Last не только завершает сюжетную линию Троски, но и дает:

Уникальный опыт боя против сильнейшего противника. Новые навыки для прокачки персонажа. Лор региона — диалоги с Барнаби раскрывают прошлое Троски.

Итог: как пройти квест без ошибок

Главное — не спешите атаковать Барнаби в лоб. Изучите его паттерны атак, используйте контратаки и не пропустите возможность обучения. Квест можно переигрывать для тренировки, а полученные навыки станут преимуществом в следующих битвах. Удачи в вашем путешествии по Kingdom Come Deliverance 2!

Совет: Перед схваткой улучшите оружие и экипировку. Барнаби уязвим к комбо-ударам, особенно после промахов. Не игнорируйте блок — это ключ к победе!

🔔 Полное руководство по игре Kingdom Come: Deliverance 2 постоянно обновляется — впереди еще больше гайдов и секретов!