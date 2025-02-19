Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Игры для ПК, консолей и смартфонов » Kingdom Come: Deliverance II » The Best For Last в Kingdom Come Deliverance 2: как победить чемпиона Барнаби и завершить квест
Kingdom Come: Deliverance II

The Best For Last в Kingdom Come Deliverance 2: как победить чемпиона Барнаби и завершить квест

Владислав Ильин Владислав Ильин
19.02.2025
0 Просмотров 0
kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра The Best For Last

Секреты финального задания региона Троски в Kingdom Come Deliverance 2— от поиска противника до тактики боя

Как активировать квест The Best For Last

Перед финальным испытанием региона Троски выполните два обязательных задания: Melee At The Mill и Wine, Women and Blood. После их завершения NPC хозяин таверны Лоуренс автоматически предложит вам квест. Цель — найти и победить скрывающегося чемпиона, который теперь живет как травник.

Где искать Барнаби — чемпиона Троски

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра The Best For Last

Барнаби прячется в лесу у Копанины, к северу от Тахова. Его хижина расположена среди деревьев — ориентируйтесь на мини-карту. Приблизившись, заговорите с ним. Он представится и сначала откажется от боя, но настойчивые уговоры заставят его согласиться.

Стратегия боя: как победить опытного противника

Барнаби сильнее обычных врагов, но есть лайфхаки:

  • Используйте контратаки после блокирования его ударов.
  • Наносите серии быстрых ударов в начале схватки.
  • Когда он устанет, атакуйте чаще — его защита ослабнет.
    Не забывайте о парировании и перемещениях. Если проиграете, можно повторить попытку — противник не восстанавливает здоровье полностью.
kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра The Best For Last

Награды и секреты после победы в Kingdom Come Deliverance 2

После победы выберите: уйти или остаться с Барнаби. Во втором случае вы узнаете его историю, выпьете вместе и получите доступ к обучению навыкам. Это стоит времени — его умения пригодятся в дальнейшем.

Почему этот квест важен для игрока

The Best For Last не только завершает сюжетную линию Троски, но и дает:

  1. Уникальный опыт боя против сильнейшего противника.
  2. Новые навыки для прокачки персонажа.
  3. Лор региона — диалоги с Барнаби раскрывают прошлое Троски.

Итог: как пройти квест без ошибок

Главное — не спешите атаковать Барнаби в лоб. Изучите его паттерны атак, используйте контратаки и не пропустите возможность обучения. Квест можно переигрывать для тренировки, а полученные навыки станут преимуществом в следующих битвах. Удачи в вашем путешествии по Kingdom Come Deliverance 2!

Совет: Перед схваткой улучшите оружие и экипировку. Барнаби уязвим к комбо-ударам, особенно после промахов. Не игнорируйте блок — это ключ к победе!

🔔 Полное руководство по игре Kingdom Come: Deliverance 2 постоянно обновляется — впереди еще больше гайдов и секретов!

Тэги:

Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта


      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.