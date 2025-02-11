Читы Kingdom Come Deliverance 2

Пробиваясь сквозь рутину средневековой Богемии, Warhorse хочет, чтобы вы испытали Kingdom Come Deliverance 2 во всей ее прекрасной детализированной доброте. Однако, для тех, кто уже прошел игру или кому не очень нравится прогресс от грязи к богатству, вы, возможно, предпочтете поиграться с консольными командами KCD2 .

Некоторые из этих читов были доступны в первой игре, и метод их использования довольно похож. Как обычно для консольных команд, вы можете получить все деньги, которые хотите, создавать предметы из воздуха или возиться со своей лошадью, чтобы она могла прыгнуть в открытый космос — я не шучу. Прежде чем мы продолжим, стоит отметить, что, как и любые консольные команды, они могут потенциально сломать вашу игру, а также механику или квесты , поэтому используйте их с осторожностью.

Итак, вот как включить консольные команды и открыть консоль, а также список лучших из протестированных мной команд и их функций.

Как открыть консольные команды и включить читы

Чтобы открыть консоль читов в KCD2, вам нужно всего лишь нажать клавишу тильда (`), но для того, чтобы большинство этих читов заработало, вам также придется включить -devmode, как и в первой игре. Это делается так:

Открываете Steam

Щелкните правой кнопкой мыши по Kingdom Come: Deliverance 2 и выберите «Свойства».

Введите -devmode в поле сразу под параметрами запуска.

Теперь при запуске игры команды из таблицы ниже должны работать.

Список консольных команд Kingdom Come: Deliverance 2

Хотя вы можете увидеть полный список консольных команд, введя «?_ » в консоль и нажав Enter, сложно понять, что делают многие из них. Я составил список некоторых из самых забавных в таблице ниже вместе с объяснением того, как они работают.

Команда Что он делает wh_sys_NoSavePotion = 1 Это позволяет вам сохраняться без Savior Schnapps. Значение обычно равно 0, но если вы измените его на 1, это включит этот чит. wh_cheat_money X Это добавит гроши в ваш инвентарь. Введите желаемую сумму там, где стоит X. wh_horse_УкрастьТекущуюЛошадь Это позволяет вам мгновенно украсть лошадь, т. е. превратить украденную лошадь в своего ездового животного без необходимости отвозить ее к конюху. Просто сядьте на лошадь и введите эту команду. Имейте в виду, что это владение может потенциально испортить сохранение/загрузку или переключение регионов. wh_rpg_OneShotKill = 1 Это позволяет убивать врагов одним выстрелом — или, точнее, это заставляет вас наносить гораздо больше урона. Забавно, что это также позволяет убивать врагов против вас одним выстрелом, поэтому убедитесь, что вы уклоняетесь, а не блокируете. wh_horse_JumpHeight = 200 Эта команда увеличивает высоту прыжка лошади, позволяя вам подбросить вашего скакуна в небо, а затем спуститься обратно. wh_horse_JumpGravityMult = -0.1 Вы можете понизить гравитацию вашего ездового животного, настроив это значение между -0,1 и -1. Если вы подпрыгнете вместе с лошадью, используя это, вы взлетите в небо и продолжите движение, поэтому не забудьте сначала сохраниться. Если вы хотите вернуть гравитацию к чему-то более нормальному, установите значение выше 0. wh_pl_LockPickingShakeOverride = 0 Изменение этого значения на 0 прекратит тряску при попытке взлома замка, что значительно облегчит задачу. wh_pl_LockPickingDOF = 50 Это значительно увеличивает время, которое у вас есть до того, как отмычка сломается, когда вы взламываете дверь или сундук. wh_ui_showHUD = 0 Это отключает HUD, чтобы вы могли делать скриншоты от первого лица. В KCD2 также есть фоторежим, который можно использовать из меню настроек. wh_cheat_addItem X Как и в первой игре, X здесь должен быть заполнен идентификатором предмета, чтобы вы могли его получить. Я включил несколько полезных идентификаторов предметов в раздел ниже. cheat_set_wanted_level=0 Эта команда останавливает преследование со стороны охраны, если вы совершили преступление и вас преследуют. перейти (координаты) Эта команда телепортирует вас в координаты, которые вы введете в скобках. Для этого вам нужно будет узнать свои координаты с помощью следующей команды. wh_rpg_getLocation Ввод этой команды выводит ваши координаты в формате трех чисел, разделенных запятыми. Если вы запишете это, вы сможете использовать предыдущую команду, чтобы вернуться в это место.

Идентификаторы оружия и доспехов

Ниже я включил идентификаторы для предзаказанных доспехов и оружия The Lion’s Crest на случай, если вы не сделали предзаказ игры, но все равно хотите получить стартовое снаряжение. Я также включил идентификатор лучшего длинного меча в игре на случай, если вам нужен более простой боевой опыт, а также несколько полезных предметов ниже:

ИДЕНТИФИКАТОР Элемент 8f0afc06-e359-4371-b1ce-a312f5d4aa64 Бригандина Brunswick 96981577-61e6-4e10-bb01-c3cb879aa920 Броня для ног Brunswick c052fb20-9f20-4ebd-8b7f-8ff937ee11b0 Рукавицы Brunswick 448e8c3b-a420-41ff-af0f-b98d48784ea8 Латные рукава Brunswick 25054826-ae61-4599-a070-c8ea6248e616 Кольчужный капюшон Brunswick d4fb7944-20da-47b1-bf93-03bc58176793 Brunswick каприз 157697b8-f618-4856-aea2-3b3cba06c1d6 Бацинет Брауншвейгский aa11269e-ee54-46e0-b7c7-1efc50d7bcb8 Brunswick секира 62096670-22ca-473c-adc3-bc63a9369550 Перекованный меч Генри

Идентификаторы предметов

ИДЕНТИФИКАТОР Элемент 928463d9-e21a-4f7c-b5d3-8378ed375cd1 Спасительный шнапс B38c34b7-6016-4f64-9ba2-65e1ce31d4a1 Отвар календулы 29a4f58e-6e00-4f9c-9273-1a76e0eccff0 Копченая колбаса 167eb312-0e9d-4c2f-8ce3-56c32f5a84cb Набор оружейника 9f7a0c0a-6458-4622-9cc5-2f4dd4898b50 Набор портного C707733a-c0a7-4f02-b684-9392b0b15b83 Набор кузнеца 8d76f58e-a521-4205-a7e8-9ac077eee5f0 Отмычка

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