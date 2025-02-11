Читы Kingdom Come Deliverance 2

Пробиваясь сквозь рутину средневековой Богемии, Warhorse хочет, чтобы вы испытали Kingdom Come Deliverance 2 во всей ее прекрасной детализированной доброте. Однако, для тех, кто уже прошел игру или кому не очень нравится прогресс от грязи к богатству, вы, возможно, предпочтете поиграться с консольными командами KCD2 .
Некоторые из этих читов были доступны в первой игре, и метод их использования довольно похож. Как обычно для консольных команд, вы можете получить все деньги, которые хотите, создавать предметы из воздуха или возиться со своей лошадью, чтобы она могла прыгнуть в открытый космос — я не шучу. Прежде чем мы продолжим, стоит отметить, что, как и любые консольные команды, они могут потенциально сломать вашу игру, а также механику или квесты , поэтому используйте их с осторожностью.
Итак, вот как включить консольные команды и открыть консоль, а также список лучших из протестированных мной команд и их функций.
Как открыть консольные команды и включить читы
Чтобы открыть консоль читов в KCD2, вам нужно всего лишь нажать клавишу тильда (`), но для того, чтобы большинство этих читов заработало, вам также придется включить -devmode, как и в первой игре. Это делается так:
- Открываете Steam
- Щелкните правой кнопкой мыши по Kingdom Come: Deliverance 2 и выберите «Свойства».
- Введите -devmode в поле сразу под параметрами запуска.
Теперь при запуске игры команды из таблицы ниже должны работать.
Список консольных команд Kingdom Come: Deliverance 2
Хотя вы можете увидеть полный список консольных команд, введя «?_ » в консоль и нажав Enter, сложно понять, что делают многие из них. Я составил список некоторых из самых забавных в таблице ниже вместе с объяснением того, как они работают.
|Команда
|Что он делает
|wh_sys_NoSavePotion = 1
|Это позволяет вам сохраняться без Savior Schnapps. Значение обычно равно 0, но если вы измените его на 1, это включит этот чит.
|wh_cheat_money X
|Это добавит гроши в ваш инвентарь. Введите желаемую сумму там, где стоит X.
|wh_horse_УкрастьТекущуюЛошадь
|Это позволяет вам мгновенно украсть лошадь, т. е. превратить украденную лошадь в своего ездового животного без необходимости отвозить ее к конюху. Просто сядьте на лошадь и введите эту команду. Имейте в виду, что это владение может потенциально испортить сохранение/загрузку или переключение регионов.
|wh_rpg_OneShotKill = 1
|Это позволяет убивать врагов одним выстрелом — или, точнее, это заставляет вас наносить гораздо больше урона. Забавно, что это также позволяет убивать врагов против вас одним выстрелом, поэтому убедитесь, что вы уклоняетесь, а не блокируете.
|wh_horse_JumpHeight = 200
|Эта команда увеличивает высоту прыжка лошади, позволяя вам подбросить вашего скакуна в небо, а затем спуститься обратно.
|wh_horse_JumpGravityMult = -0.1
|Вы можете понизить гравитацию вашего ездового животного, настроив это значение между -0,1 и -1. Если вы подпрыгнете вместе с лошадью, используя это, вы взлетите в небо и продолжите движение, поэтому не забудьте сначала сохраниться. Если вы хотите вернуть гравитацию к чему-то более нормальному, установите значение выше 0.
|wh_pl_LockPickingShakeOverride = 0
|Изменение этого значения на 0 прекратит тряску при попытке взлома замка, что значительно облегчит задачу.
|wh_pl_LockPickingDOF = 50
|Это значительно увеличивает время, которое у вас есть до того, как отмычка сломается, когда вы взламываете дверь или сундук.
|wh_ui_showHUD = 0
|Это отключает HUD, чтобы вы могли делать скриншоты от первого лица. В KCD2 также есть фоторежим, который можно использовать из меню настроек.
|wh_cheat_addItem X
|Как и в первой игре, X здесь должен быть заполнен идентификатором предмета, чтобы вы могли его получить. Я включил несколько полезных идентификаторов предметов в раздел ниже.
|cheat_set_wanted_level=0
|Эта команда останавливает преследование со стороны охраны, если вы совершили преступление и вас преследуют.
|перейти (координаты)
|Эта команда телепортирует вас в координаты, которые вы введете в скобках. Для этого вам нужно будет узнать свои координаты с помощью следующей команды.
|wh_rpg_getLocation
|Ввод этой команды выводит ваши координаты в формате трех чисел, разделенных запятыми. Если вы запишете это, вы сможете использовать предыдущую команду, чтобы вернуться в это место.
Идентификаторы оружия и доспехов
Ниже я включил идентификаторы для предзаказанных доспехов и оружия The Lion’s Crest на случай, если вы не сделали предзаказ игры, но все равно хотите получить стартовое снаряжение. Я также включил идентификатор лучшего длинного меча в игре на случай, если вам нужен более простой боевой опыт, а также несколько полезных предметов ниже:
|ИДЕНТИФИКАТОР
|Элемент
|8f0afc06-e359-4371-b1ce-a312f5d4aa64
|Бригандина Brunswick
|96981577-61e6-4e10-bb01-c3cb879aa920
|Броня для ног Brunswick
|c052fb20-9f20-4ebd-8b7f-8ff937ee11b0
|Рукавицы Brunswick
|448e8c3b-a420-41ff-af0f-b98d48784ea8
|Латные рукава Brunswick
|25054826-ae61-4599-a070-c8ea6248e616
|Кольчужный капюшон Brunswick
|d4fb7944-20da-47b1-bf93-03bc58176793
|Brunswick каприз
|157697b8-f618-4856-aea2-3b3cba06c1d6
|Бацинет Брауншвейгский
|aa11269e-ee54-46e0-b7c7-1efc50d7bcb8
|Brunswick секира
|62096670-22ca-473c-adc3-bc63a9369550
|Перекованный меч Генри
Идентификаторы предметов
|ИДЕНТИФИКАТОР
|Элемент
|928463d9-e21a-4f7c-b5d3-8378ed375cd1
|Спасительный шнапс
|B38c34b7-6016-4f64-9ba2-65e1ce31d4a1
|Отвар календулы
|29a4f58e-6e00-4f9c-9273-1a76e0eccff0
|Копченая колбаса
|167eb312-0e9d-4c2f-8ce3-56c32f5a84cb
|Набор оружейника
|9f7a0c0a-6458-4622-9cc5-2f4dd4898b50
|Набор портного
|C707733a-c0a7-4f02-b684-9392b0b15b83
|Набор кузнеца
|8d76f58e-a521-4205-a7e8-9ac077eee5f0
|Отмычка
Наиболее полный гайд по игре Kingdom Come Deliverance 2 — читайте на нашем сайте