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Гайд как подобрать экипировку коню в Kingdom Come: Deliverance 2

Владислав Ильин Владислав Ильин
06.02.2025
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экипировка коня Kingdom Come

Кони играют ключевую роль в исследовании мира в Kingdom Come: Deliverance 2. Эти надежные создания не только служат верными скакунами, но и помогают переносить различные предметы, освобождая ваш инвентарь. В этом гайде мы расскажем, как подобрать экипировку коню и какие виды снаряжения существуют.

Как перемещать предметы в инвентарь коня

Kingdom Come экипировка коня

Чтобы переместить предметы в седельные сумки коня, откройте инвентарь Генри и наведите курсор на нужный предмет. Затем нажмите кнопку «X», чтобы мгновенно переместить его в вкладку коня в меню. Это удобный способ управления весом переносимого груза, так что вам не придется таскать с собой много добычи. Однако помните, что у вашего коня тоже есть лимит переносимого веса.

Где купить снаряжение для коня

Kingdom Come

Иногда вы можете получить снаряжение для коня, выполняя квесты или открывая сундуки с предметами. Но самый надежный способ — это поиск торговцев седлами. Эти NPC продают различные уздечки, подковы, попоны и седла, хотя такие предметы обычно стоят дорого. Другие типы торговцев, такие как конюхи, портные и торговцы, могут продавать предметы для коней, но ассортимент у седельников шире.

Виды снаряжения для коня

экипировать коня

Вы можете экипировать коня четырьмя типами предметов, чтобы улучшить его характеристики. Просто откройте вкладку коня в инвентаре и наденьте нужные предметы:

  • Седло: Увеличивает грузоподъемность.
  • Уздечка: Повышает выносливость.
  • Подковы: Улучшают скорость.
  • Попона: Увеличивает смелость (конь не сбросит вас, если испугается врагов), немного увеличивает грузоподъемность, но снижает скорость.

Заключение

Теперь вы знаете, как подобрать экипировку коню и какие виды снаряжения существуют в Kingdom Come: Deliverance 2. Не забывайте следить за весом переносимого груза и выбирайте снаряжение в зависимости от ваших нужд. Удачи в путешествиях по Богемии!

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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