Гайд как подобрать экипировку коню в Kingdom Come: Deliverance 2

Кони играют ключевую роль в исследовании мира в Kingdom Come: Deliverance 2. Эти надежные создания не только служат верными скакунами, но и помогают переносить различные предметы, освобождая ваш инвентарь. В этом гайде мы расскажем, как подобрать экипировку коню и какие виды снаряжения существуют.

Как перемещать предметы в инвентарь коня

Чтобы переместить предметы в седельные сумки коня, откройте инвентарь Генри и наведите курсор на нужный предмет. Затем нажмите кнопку «X», чтобы мгновенно переместить его в вкладку коня в меню. Это удобный способ управления весом переносимого груза, так что вам не придется таскать с собой много добычи. Однако помните, что у вашего коня тоже есть лимит переносимого веса.

Где купить снаряжение для коня

Иногда вы можете получить снаряжение для коня, выполняя квесты или открывая сундуки с предметами. Но самый надежный способ — это поиск торговцев седлами. Эти NPC продают различные уздечки, подковы, попоны и седла, хотя такие предметы обычно стоят дорого. Другие типы торговцев, такие как конюхи, портные и торговцы, могут продавать предметы для коней, но ассортимент у седельников шире.

Виды снаряжения для коня

Вы можете экипировать коня четырьмя типами предметов, чтобы улучшить его характеристики. Просто откройте вкладку коня в инвентаре и наденьте нужные предметы:

Седло : Увеличивает грузоподъемность.

: Увеличивает грузоподъемность. Уздечка : Повышает выносливость.

: Повышает выносливость. Подковы : Улучшают скорость.

: Улучшают скорость. Попона: Увеличивает смелость (конь не сбросит вас, если испугается врагов), немного увеличивает грузоподъемность, но снижает скорость.

Заключение

Теперь вы знаете, как подобрать экипировку коню и какие виды снаряжения существуют в Kingdom Come: Deliverance 2. Не забывайте следить за весом переносимого груза и выбирайте снаряжение в зависимости от ваших нужд. Удачи в путешествиях по Богемии!

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