Как долго длится прохождение Kingdom Come: Deliverance 2 и все основные квесты

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Kingdom Come: Deliverance 2 — это долгий и увлекательный путь, полный опасностей, чудес и товарищества. Путешествуя по землям Богемии, игроки встретят множество героев, злодеев и разных персонажей. В связи с этим у многих возникает вопрос: сколько времени нужно, чтобы пройти эту игру? В этой статье мы расскажем, сколько часов займет основное прохождение Kingdom Come: Deliverance 2, а также какие квесты составляют её кампанию. Обратите внимание, что статья содержит небольшие спойлеры.

Как долго длится прохождение Kingdom Come: Deliverance 2?

Примерно на прохождение основной кампании Kingdom Come: Deliverance 2 уйдёт 50–60 часов, если вы будете сосредоточены исключительно на основных заданиях. Это гораздо дольше, чем в первой части игры, которая занимала около 40 часов. Причина заключается в двух огромных игровых регионах: Богемском рае и Куттенберге/Сучдоле.

Другим важным фактором является ограниченная система сохранений в игре. Если вы забудете сделать ручное сохранение, и встретите неприятности, вам, скорее всего, придётся откатиться на несколько часов назад. Это может повлиять на общий опыт прохождения и заставить вас потерять значительное время.

Если вы хотите не только пройти основные квесты, но и исследовать побочные задания, то можете ожидать, что игра займет более 100 часов. А если вы стремитесь к полному завершению, подготовьтесь к тому, что вам предстоит провести в мире Kingdom Come: Deliverance 2 ещё больше времени.

Акт 1: Основные квесты

В первой части игры события разворачиваются в регионе Богемский рай (или Троски). Вот основные квесты, которые вы будете проходить в этом акте:

Пролог: Последние обряды Лёгкие всадники Фортуна Лабораторы Разрушители свадеб Для кого звонит колокол Назад в седло Необходимое зло За победу — момент, который будет важен для завершения первого акта. После этого многие побочные квесты могут быть завершены досрочно. Божественный посланник Перст Божий Буря

Акт 2: Основные квесты

Второй акт игры разворачивается в регионе Куттенберг. Однако, вы всё ещё сможете возвращаться в Троски через систему быстрых перемещений. Вот квесты второго акта:

Меч и перо Говорят дьявол Пак дьявола В подземелье Через серебро Французский побег Королевский гамбит — здесь есть скрытый таймер. У вас будет несколько часов на выполнение квеста. Пир Исход Львиная яма Танцы с дьяволом Ораторы — момент, который влияет на завершение второго акта и вызывает ранний конец некоторых побочных квестов. Итальянская работа Гражданская преграда Всё начинается Осаждённые Голод и отчаяние Река отчаяния Последние обряды Финал: Судный день

Побочные квесты в Kingdom Come: Deliverance 2

Помимо основных квестов, в игре существует множество побочных заданий, которые часто содержат различные дополнительные цели и варианты выполнения. Вот несколько примеров:

Боевые тренировки I и II — Узнайте, как осваивать мастер-удары и другие мощные приёмы в бою. Служака — Спасите лесника из беды. Пёс — Воссоединитесь со своим верным собакой. Плохая кровь — Спасите дочь травника от неминуемой гибели. Отшельник — Разберитесь, действительно ли деревню преследует дух. Демоны Тросков — Узнайте, действительно ли в замке обитают демоны или кто-то обманывает. Пир для бедных — Украдите у богатых и отдайте нуждающимся. Пятая заповедь — Найдите убийцу, который терзает трактирных работников в городе. Книга Розы — Помогите даме закончить её литературное произведение.

Другие задания в Kingdom Come: Deliverance 2

В дополнение к основным и побочным заданиям в игре есть много дополнительных активностей:

Фаркл — Игра в кости, в которой можно заработать много денег. Также есть уникальные кости и жетоны. Обучение навыкам — Некоторые NPC могут повысить ваш опыт в определённой области или обучить новым приёмам в бою. Лошади — Вы сможете получить лошадь, которая станет вашим верным спутником в путешествиях. Ремесло и варка — Вы сможете крафтить оружие и готовить алхимические зелья, следуя рецептам. Романс — В жизни Генри иногда бывают моменты для романтики. По пути вы встретите несколько любовных интересов.

Заключение

Kingdom Come: Deliverance 2 предлагает огромный мир с множеством активностей и квестов, которые могут занять много часов. Если вы сосредоточитесь только на основных заданиях, игра займет от 50 до 60 часов. Если же вы хотите полностью исследовать каждый уголок и пройти все побочные миссии, то вас ждет более 100 часов игрового времени. Приятного путешествия по Богемии!

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