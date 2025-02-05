Как долго длится прохождение Kingdom Come: Deliverance 2 и все основные квесты

Kingdom Come: Deliverance 2 — это долгий и увлекательный путь, полный опасностей, чудес и товарищества. Путешествуя по землям Богемии, игроки встретят множество героев, злодеев и разных персонажей. В связи с этим у многих возникает вопрос: сколько времени нужно, чтобы пройти эту игру? В этой статье мы расскажем, сколько часов займет основное прохождение Kingdom Come: Deliverance 2, а также какие квесты составляют её кампанию. Обратите внимание, что статья содержит небольшие спойлеры.
Как долго длится прохождение Kingdom Come: Deliverance 2?
Примерно на прохождение основной кампании Kingdom Come: Deliverance 2 уйдёт 50–60 часов, если вы будете сосредоточены исключительно на основных заданиях. Это гораздо дольше, чем в первой части игры, которая занимала около 40 часов. Причина заключается в двух огромных игровых регионах: Богемском рае и Куттенберге/Сучдоле.
Другим важным фактором является ограниченная система сохранений в игре. Если вы забудете сделать ручное сохранение, и встретите неприятности, вам, скорее всего, придётся откатиться на несколько часов назад. Это может повлиять на общий опыт прохождения и заставить вас потерять значительное время.
Если вы хотите не только пройти основные квесты, но и исследовать побочные задания, то можете ожидать, что игра займет более 100 часов. А если вы стремитесь к полному завершению, подготовьтесь к тому, что вам предстоит провести в мире Kingdom Come: Deliverance 2 ещё больше времени.
Акт 1: Основные квесты
В первой части игры события разворачиваются в регионе Богемский рай (или Троски). Вот основные квесты, которые вы будете проходить в этом акте:
- Пролог: Последние обряды
- Лёгкие всадники
- Фортуна
- Лабораторы
- Разрушители свадеб
- Для кого звонит колокол
- Назад в седло
- Необходимое зло
- За победу — момент, который будет важен для завершения первого акта. После этого многие побочные квесты могут быть завершены досрочно.
- Божественный посланник
- Перст Божий
- Буря
Акт 2: Основные квесты
Второй акт игры разворачивается в регионе Куттенберг. Однако, вы всё ещё сможете возвращаться в Троски через систему быстрых перемещений. Вот квесты второго акта:
- Меч и перо
- Говорят дьявол
- Пак дьявола
- В подземелье
- Через серебро
- Французский побег
- Королевский гамбит — здесь есть скрытый таймер. У вас будет несколько часов на выполнение квеста.
- Пир
- Исход
- Львиная яма
- Танцы с дьяволом
- Ораторы — момент, который влияет на завершение второго акта и вызывает ранний конец некоторых побочных квестов.
- Итальянская работа
- Гражданская преграда
- Всё начинается
- Осаждённые
- Голод и отчаяние
- Река отчаяния
- Последние обряды
- Финал: Судный день
Побочные квесты в Kingdom Come: Deliverance 2
Помимо основных квестов, в игре существует множество побочных заданий, которые часто содержат различные дополнительные цели и варианты выполнения. Вот несколько примеров:
- Боевые тренировки I и II — Узнайте, как осваивать мастер-удары и другие мощные приёмы в бою.
- Служака — Спасите лесника из беды.
- Пёс — Воссоединитесь со своим верным собакой.
- Плохая кровь — Спасите дочь травника от неминуемой гибели.
- Отшельник — Разберитесь, действительно ли деревню преследует дух.
- Демоны Тросков — Узнайте, действительно ли в замке обитают демоны или кто-то обманывает.
- Пир для бедных — Украдите у богатых и отдайте нуждающимся.
- Пятая заповедь — Найдите убийцу, который терзает трактирных работников в городе.
- Книга Розы — Помогите даме закончить её литературное произведение.
Другие задания в Kingdom Come: Deliverance 2
В дополнение к основным и побочным заданиям в игре есть много дополнительных активностей:
- Фаркл — Игра в кости, в которой можно заработать много денег. Также есть уникальные кости и жетоны.
- Обучение навыкам — Некоторые NPC могут повысить ваш опыт в определённой области или обучить новым приёмам в бою.
- Лошади — Вы сможете получить лошадь, которая станет вашим верным спутником в путешествиях.
- Ремесло и варка — Вы сможете крафтить оружие и готовить алхимические зелья, следуя рецептам.
- Романс — В жизни Генри иногда бывают моменты для романтики. По пути вы встретите несколько любовных интересов.
Заключение
Kingdom Come: Deliverance 2 предлагает огромный мир с множеством активностей и квестов, которые могут занять много часов. Если вы сосредоточитесь только на основных заданиях, игра займет от 50 до 60 часов. Если же вы хотите полностью исследовать каждый уголок и пройти все побочные миссии, то вас ждет более 100 часов игрового времени. Приятного путешествия по Богемии!