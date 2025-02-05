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Как долго длится прохождение Kingdom Come: Deliverance 2 и все основные квесты

Владислав Ильин Владислав Ильин
05.02.2025
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kingdom come deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 — это долгий и увлекательный путь, полный опасностей, чудес и товарищества. Путешествуя по землям Богемии, игроки встретят множество героев, злодеев и разных персонажей. В связи с этим у многих возникает вопрос: сколько времени нужно, чтобы пройти эту игру? В этой статье мы расскажем, сколько часов займет основное прохождение Kingdom Come: Deliverance 2, а также какие квесты составляют её кампанию. Обратите внимание, что статья содержит небольшие спойлеры.

Как долго длится прохождение Kingdom Come: Deliverance 2?

Примерно на прохождение основной кампании Kingdom Come: Deliverance 2 уйдёт 50–60 часов, если вы будете сосредоточены исключительно на основных заданиях. Это гораздо дольше, чем в первой части игры, которая занимала около 40 часов. Причина заключается в двух огромных игровых регионах: Богемском рае и Куттенберге/Сучдоле.

Другим важным фактором является ограниченная система сохранений в игре. Если вы забудете сделать ручное сохранение, и встретите неприятности, вам, скорее всего, придётся откатиться на несколько часов назад. Это может повлиять на общий опыт прохождения и заставить вас потерять значительное время.

Если вы хотите не только пройти основные квесты, но и исследовать побочные задания, то можете ожидать, что игра займет более 100 часов. А если вы стремитесь к полному завершению, подготовьтесь к тому, что вам предстоит провести в мире Kingdom Come: Deliverance 2 ещё больше времени.

Акт 1: Основные квесты

quest 1

В первой части игры события разворачиваются в регионе Богемский рай (или Троски). Вот основные квесты, которые вы будете проходить в этом акте:

  1. Пролог: Последние обряды
  2. Лёгкие всадники
  3. Фортуна
  4. Лабораторы
  5. Разрушители свадеб
  6. Для кого звонит колокол
  7. Назад в седло
  8. Необходимое зло
  9. За победу — момент, который будет важен для завершения первого акта. После этого многие побочные квесты могут быть завершены досрочно.
  10. Божественный посланник
  11. Перст Божий
  12. Буря

Акт 2: Основные квесты

quest 2

Второй акт игры разворачивается в регионе Куттенберг. Однако, вы всё ещё сможете возвращаться в Троски через систему быстрых перемещений. Вот квесты второго акта:

  1. Меч и перо
  2. Говорят дьявол
  3. Пак дьявола
  4. В подземелье
  5. Через серебро
  6. Французский побег
  7. Королевский гамбит — здесь есть скрытый таймер. У вас будет несколько часов на выполнение квеста.
  8. Пир
  9. Исход
  10. Львиная яма
  11. Танцы с дьяволом
  12. Ораторы — момент, который влияет на завершение второго акта и вызывает ранний конец некоторых побочных квестов.
  13. Итальянская работа
  14. Гражданская преграда
  15. Всё начинается
  16. Осаждённые
  17. Голод и отчаяние
  18. Река отчаяния
  19. Последние обряды
  20. Финал: Судный день

Побочные квесты в Kingdom Come: Deliverance 2

addon quest

Помимо основных квестов, в игре существует множество побочных заданий, которые часто содержат различные дополнительные цели и варианты выполнения. Вот несколько примеров:

  1. Боевые тренировки I и II — Узнайте, как осваивать мастер-удары и другие мощные приёмы в бою.
  2. Служака — Спасите лесника из беды.
  3. Пёс — Воссоединитесь со своим верным собакой.
  4. Плохая кровь — Спасите дочь травника от неминуемой гибели.
  5. Отшельник — Разберитесь, действительно ли деревню преследует дух.
  6. Демоны Тросков — Узнайте, действительно ли в замке обитают демоны или кто-то обманывает.
  7. Пир для бедных — Украдите у богатых и отдайте нуждающимся.
  8. Пятая заповедь — Найдите убийцу, который терзает трактирных работников в городе.
  9. Книга Розы — Помогите даме закончить её литературное произведение.

Другие задания в Kingdom Come: Deliverance 2

В дополнение к основным и побочным заданиям в игре есть много дополнительных активностей:

  1. Фаркл — Игра в кости, в которой можно заработать много денег. Также есть уникальные кости и жетоны.
  2. Обучение навыкам — Некоторые NPC могут повысить ваш опыт в определённой области или обучить новым приёмам в бою.
  3. Лошади — Вы сможете получить лошадь, которая станет вашим верным спутником в путешествиях.
  4. Ремесло и варка — Вы сможете крафтить оружие и готовить алхимические зелья, следуя рецептам.
  5. Романс — В жизни Генри иногда бывают моменты для романтики. По пути вы встретите несколько любовных интересов.

Заключение

Kingdom Come: Deliverance 2 предлагает огромный мир с множеством активностей и квестов, которые могут занять много часов. Если вы сосредоточитесь только на основных заданиях, игра займет от 50 до 60 часов. Если же вы хотите полностью исследовать каждый уголок и пройти все побочные миссии, то вас ждет более 100 часов игрового времени. Приятного путешествия по Богемии!

Kingdom Come: Deliverance 2 — Все локации (полная карта)

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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