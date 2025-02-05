Значки и уникальные кости в Kingdom Come: Deliverance 2

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Kingdom Come: Deliverance 2 предлагает множество интересных механик, и одна из них — игра в кости, известная как Farkle. В этой статье мы расскажем, как найти уникальные кости и значки, которые добавят разнообразия в вашу игру.

Где искать уникальные кости и значки

Уникальные кости и значки можно найти у торговцев или получить за выполнение квестов. Вот несколько советов, которые помогут вам в поисках:

Уникальные кости можно выбрать в любом матче.

можно выбрать в любом матче. Значки доступны только против определённых противников.

доступны только против определённых противников. Значки имеют уровни: оловянные, серебряные и золотые. Чем выше уровень, тем лучше эффект.

Активируйте эффект значка, нажав соответствующую кнопку во время игры.

Покупка у торговцев в Kingdom Come: Deliverance 2

Уникальные кости и значки можно купить у торговцев в тавернах. Однако они стоят дорого, так что позаботьтесь о достаточном количестве грошей.

Уникальные кости из Тросковица

В деревне Тросковиц, первом поселении в кампании, можно найти уникальные кости. Загляните в дом плотника напротив таверны. Ночью, когда все спят, проникните в дом и обыщите сундуки. В одном из них вы найдёте Кости Святой Троицы, которые чаще выпадают тройками.

Золотой свадебный значок

Золотой свадебный значок можно получить в квесте «Свадебные крэшеры». Вот что нужно сделать:

Поговорите с бальи, который упомянет особый значок. Победите в матчах Радована Кузнеца, Эммериха Аптекаря и Ульриха Камергера. Найдите потерянный меч рядом с Радовичем и вызовите его на матч. Поговорите с бальи и выиграйте матч. Он признается, что проиграл значок трактирщице Бетти. Вызовите Бетти на игру, поставив 200 грошей. Победите её, чтобы получить значок.

Эффект значка: позволяет перебросить до трёх костей один раз за матч.

Золотой императорский значок

Золотой императорский значок находится в подземелье замка Троски. Доступ туда возможен в нескольких квестах:

Необходимое зло — перед входом в камеру пленника.

— перед входом в камеру пленника. За победу — во время пира, но до сна.

— во время пира, но до сна. Шторм — во время побега из замка.

В подземелье найдите лестницу, ведущую в туннель. В конце туннеля, у колодца, лежит значок.

Эффект значка: утроит очки за комбинацию 1+1+1.

Заключение

Теперь вы знаете, где найти уникальные кости и значки в Kingdom Come: Deliverance 2. Эти предметы добавят разнообразия в вашу игру и помогут побеждать в матчах. Следите за нашими обновлениями, чтобы узнать больше полезных советов. Для подробностей о механике игры и системе подсчёта очков ознакомьтесь с нашим гайдом по Farkle.