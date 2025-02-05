Значки и уникальные кости в Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 предлагает множество интересных механик, и одна из них — игра в кости, известная как Farkle. В этой статье мы расскажем, как найти уникальные кости и значки, которые добавят разнообразия в вашу игру.
Где искать уникальные кости и значки
Уникальные кости и значки можно найти у торговцев или получить за выполнение квестов. Вот несколько советов, которые помогут вам в поисках:
- Уникальные кости можно выбрать в любом матче.
- Значки доступны только против определённых противников.
- Значки имеют уровни: оловянные, серебряные и золотые. Чем выше уровень, тем лучше эффект.
- Активируйте эффект значка, нажав соответствующую кнопку во время игры.
Покупка у торговцев в Kingdom Come: Deliverance 2
Уникальные кости и значки можно купить у торговцев в тавернах. Однако они стоят дорого, так что позаботьтесь о достаточном количестве грошей.
Уникальные кости из Тросковица
В деревне Тросковиц, первом поселении в кампании, можно найти уникальные кости. Загляните в дом плотника напротив таверны. Ночью, когда все спят, проникните в дом и обыщите сундуки. В одном из них вы найдёте Кости Святой Троицы, которые чаще выпадают тройками.
Золотой свадебный значок
Золотой свадебный значок можно получить в квесте «Свадебные крэшеры». Вот что нужно сделать:
- Поговорите с бальи, который упомянет особый значок.
- Победите в матчах Радована Кузнеца, Эммериха Аптекаря и Ульриха Камергера.
- Найдите потерянный меч рядом с Радовичем и вызовите его на матч.
- Поговорите с бальи и выиграйте матч. Он признается, что проиграл значок трактирщице Бетти.
- Вызовите Бетти на игру, поставив 200 грошей. Победите её, чтобы получить значок.
Эффект значка: позволяет перебросить до трёх костей один раз за матч.
Золотой императорский значок
Золотой императорский значок находится в подземелье замка Троски. Доступ туда возможен в нескольких квестах:
- Необходимое зло — перед входом в камеру пленника.
- За победу — во время пира, но до сна.
- Шторм — во время побега из замка.
В подземелье найдите лестницу, ведущую в туннель. В конце туннеля, у колодца, лежит значок.
Эффект значка: утроит очки за комбинацию 1+1+1.
Заключение
Теперь вы знаете, где найти уникальные кости и значки в Kingdom Come: Deliverance 2. Эти предметы добавят разнообразия в вашу игру и помогут побеждать в матчах. Следите за нашими обновлениями, чтобы узнать больше полезных советов. Для подробностей о механике игры и системе подсчёта очков ознакомьтесь с нашим гайдом по Farkle.