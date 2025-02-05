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Значки и уникальные кости в Kingdom Come: Deliverance 2

Владислав Ильин Владислав Ильин
05.02.2025
2 Просмотра 0
уникальные значки и кости

Kingdom Come: Deliverance 2 предлагает множество интересных механик, и одна из них — игра в кости, известная как Farkle. В этой статье мы расскажем, как найти уникальные кости и значки, которые добавят разнообразия в вашу игру.

Где искать уникальные кости и значки

Уникальные кости и значки можно найти у торговцев или получить за выполнение квестов. Вот несколько советов, которые помогут вам в поисках:

  • Уникальные кости можно выбрать в любом матче.
  • Значки доступны только против определённых противников.
  • Значки имеют уровни: оловянные, серебряные и золотые. Чем выше уровень, тем лучше эффект.
  • Активируйте эффект значка, нажав соответствующую кнопку во время игры.

Покупка у торговцев в Kingdom Come: Deliverance 2

Уникальные кости и значки можно купить у торговцев в тавернах. Однако они стоят дорого, так что позаботьтесь о достаточном количестве грошей.

Уникальные кости из Тросковица

В деревне Тросковиц, первом поселении в кампании, можно найти уникальные кости. Загляните в дом плотника напротив таверны. Ночью, когда все спят, проникните в дом и обыщите сундуки. В одном из них вы найдёте Кости Святой Троицы, которые чаще выпадают тройками.

Золотой свадебный значок

Золотой свадебный значок можно получить в квесте «Свадебные крэшеры». Вот что нужно сделать:

  1. Поговорите с бальи, который упомянет особый значок.
  2. Победите в матчах Радована Кузнеца, Эммериха Аптекаря и Ульриха Камергера.
  3. Найдите потерянный меч рядом с Радовичем и вызовите его на матч.
  4. Поговорите с бальи и выиграйте матч. Он признается, что проиграл значок трактирщице Бетти.
  5. Вызовите Бетти на игру, поставив 200 грошей. Победите её, чтобы получить значок.

Эффект значка: позволяет перебросить до трёх костей один раз за матч.

Золотой императорский значок

Золотой императорский значок находится в подземелье замка Троски. Доступ туда возможен в нескольких квестах:

  • Необходимое зло — перед входом в камеру пленника.
  • За победу — во время пира, но до сна.
  • Шторм — во время побега из замка.

В подземелье найдите лестницу, ведущую в туннель. В конце туннеля, у колодца, лежит значок.

Эффект значка: утроит очки за комбинацию 1+1+1.

Заключение

Теперь вы знаете, где найти уникальные кости и значки в Kingdom Come: Deliverance 2. Эти предметы добавят разнообразия в вашу игру и помогут побеждать в матчах. Следите за нашими обновлениями, чтобы узнать больше полезных советов. Для подробностей о механике игры и системе подсчёта очков ознакомьтесь с нашим гайдом по Farkle.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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