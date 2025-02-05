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Как сбросить навыки и умения в Kingdom Come: Deliverance 2

Владислав Ильин Владислав Ильин
05.02.2025
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Kingdom Come Deliverance 2 навыки

Вы уже далеко продвинулись в кампании Kingdom Come: Deliverance 2, но вдруг поняли, что выбрали не те таланты? Не переживайте! В этой игре можно перераспределить навыки и умения, чтобы настроить способности Генри под ваш стиль игры. Вот наш гайд, как это сделать.

Как сбросить навыки и умения в Kingdom Come: Deliverance 2

Для сброса навыков и умений в Kingdom Come: Deliverance 2 вам понадобится особый предмет — Летейская вода. Название происходит от греческой мифологии, где Лета — это божество забвения и забытья. Река Лета также упоминается в различных произведениях, описывающих подземный мир Аида.

Где найти Летейскую воду?

Где найти Летейскую воду

Летейскую воду можно купить у торговцев-аптекарей. Она довольно дорогая, так что попробуйте поторговаться, чтобы снизить цену. Запасы ограничены, поэтому придется подождать несколько дней в игре, пока торговцы не пополнят свои товары.

Как приготовить Летейскую воду?

приготовить воду

Если хотите иметь больше Летейской воды, лучше всего купить рецепт и приготовить зелье самостоятельно:

  • Основа: Спирт
  • Измельчите 2 порции Полыни и добавьте в котел.
  • Добавьте 1 порцию Белладонны и варите три раза.
  • Добавьте 1 порцию Белены.
  • Перегоните смесь.

Какие эффекты у Летейской воды?

Питье Летейской воды позволяет сбросить очки умений. После этого откройте вкладку Игрока, и вы сможете перераспределить таланты по своему усмотрению. Однако у этого зелья есть и побочный эффект из-за высокого содержания алкоголя (40%). Велика вероятность, что Генрих опьянеет. Чтобы смягчить этот эффект, возьмите с собой зелье «Волос собаки».

Полезные советы

Пока мы говорим о способностях Генри, рекомендуем ознакомиться с нашими гайдами по взлому замков, скрытности и воровству, проверкам речи и диалогов, а также по управлению весом и перегрузкой.

На этом наш гайд по сбросу навыков и умений в Kingdom Come: Deliverance 2 заканчивается. Надеемся, он был полезен! Удачи в ваших приключениях!

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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