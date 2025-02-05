Главная » Как лечить персонажа в Kingdom Come: Deliverance 2 Владислав Ильин 4 Просмотра

Выживание — ключевой аспект в Kingdom Come: Deliverance 2. В роли Henry из Skalitz вам предстоит столкнуться с различными опасностями, от тяжеловооруженных рыцарей до бандитов и недружелюбных стражников. Подготовка к этим испытаниям — залог успеха. В этом гайде мы расскажем, как лечить вашего персонажа.

Способы лечения в игре

Существует несколько способов восстановить здоровье в Kingdom Come: Deliverance 2. Это может быть сон, использование зелий или даже приготовление собственных снадобий. Рассмотрим каждый из этих методов подробнее, а также обсудим, как справляться с негативными эффектами, такими как кровотечение и отравление.

Сон как лучший способ восстановления

Сон в кровати — самый эффективный способ восстановить здоровье. Если вы получили урон, ваше максимальное здоровье временно уменьшится. Зелья помогут восстановить его частично, но полноценный отдых вернет вас в форму.

Важно:

Сон в собственной или арендованной кровати сохраняет игру.

Сон в чужой кровати может привести к неприятностям с NPC.

Питание для восстановления здоровья

В инвентаре, в разделе «Еда», можно найти информацию о пище. Важные параметры:

Питательность — утоляет голод.

— утоляет голод. Энергия — борется с усталостью.

— борется с усталостью. Свежесть — показывает, сколько времени осталось до порчи продукта.

Обратите внимание на параметр «Здоровье», который показывает, сколько HP восстановит продукт. Не вся еда лечит, поэтому выбирайте блюда внимательно.

Покупка лечебных зелий

Зелья можно найти в сундуках или купить у торговцев. Вот основные из них:

Настойка из календулы — восстанавливает HP со временем.

— восстанавливает HP со временем. Чай из ромашки — усиливает лечение во сне.

— усиливает лечение во сне. Болеутоляющий отвар — временно снижает потерю выносливости из-за ран.

Приготовление своих зелий

Можно создавать зелья самостоятельно, собирая травы в деревнях или покупая их у торговцев. Вот несколько рецептов:

Настойка из календулы:

Основа: вода.

Добавьте крапиву в котел и кипятите два раза.

Измельчите две календулы и добавьте в котел.

Перелейте в пузырек.

Чай из ромашки:

Основа: вино.

Добавьте две ромашки в котел и кипятите один раз.

Измельчите одну шалфею и добавьте в котел.

Перелейте в пузырек.

Болеутоляющий отвар:

Основа: спирт.

Измельчите три мака и добавьте в котел.

Добавьте одну календулу и кипятите один раз.

Добавьте одну окопник и кипятите два раза.

Перегоните смесь.

Лечение кровотечения и отравления

Некоторые эффекты могут нанести вред со временем:

Кровотечение — лечится бинтами.

— лечится бинтами. Отравление — вызывается испорченной едой. Лечится пищеварительным зельем.

Рецепт пищеварительного зелья:

Основа: вода.

Добавьте два чертополоха в котел и кипятите два раза.

Измельчите одну крапиву и добавьте в котел, кипятите один раз.

Измельчите один уголь и добавьте в котел.

Перелейте в пузырек.

Полезные плюшки для выживания

Некоторые бонусы улучшают ваши способности к выживанию:

Живучесть: Воскресший I и II — постепенно восстанавливает до 50/75 HP вне боя.

— постепенно восстанавливает до 50/75 HP вне боя. Живучесть: Упорный — восстанавливает 25% HP при смертельном ранении.

— восстанавливает 25% HP при смертельном ранении. Живучесть: Густая кровь — замедляет кровотечение.

— замедляет кровотечение. Живучесть: Никогда не сдаваться — дает +25 брони при HP ниже 25.

— дает +25 брони при HP ниже 25. Алхимия: Зелья лечат на 25% быстрее.

Ученый: Основы медицины I — улучшает эффект бинтов и удваивает лечение едой.

— улучшает эффект бинтов и удваивает лечение едой. Ученый: Основы медицины II — усиливает зелья на 20%.

— усиливает зелья на 20%. Ученый: Основы теологии I — молитва у святынь дает защиту от смертельных ран на 12 часов.

Этот гайд поможет вам выжить в средневековой Богемии. Если вам нужна дополнительная информация о питании и приготовлении еды, ознакомьтесь с нашим гайдом по еде и кулинарии.

Источник — gamespot.com