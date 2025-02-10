Карьера вора в Kingdom Come: Deliverance 2 полный гайд

Kingdom Come: Deliverance 2 — это игра, где свобода действий на каждом шагу. Если вы решили стать вором, то взлом замков — важный навык. Давайте разберемся, как это делать.

Начало пути вора

После того как вас выпустят из колодок в прологе, поговорите с Барой-нищенкой, чтобы получить первую отмычку. Если хотите больше практики и подготовки, отправляйтесь на мельницу к Мельнику Крэзелу в рамках квеста «Незванные гости». Его задания научат вас таким навыкам, как карманные кражи и скрытные атаки.

Основы взлома замков

Взлом замков — это легко освоить, но трудно овладеть в совершенстве. Используйте мышь (на ПК) или правый стик (на контроллере), чтобы перемещать точку по экрану. Чем ближе вы подводите её к нужной зоне, тем больше она увеличивается. Когда точка начинает светиться жёлтым, вы нашли нужное место. Нажмите кнопку, чтобы повернуть замок, и удерживайте точку в том же положении, пока замок не откроется.

Где тренироваться и пополнять запас отмычек в Kingdom Come: Deliverance 2

На мельнице у Крэзела есть специальный ящик для тренировки. Это отличное место, чтобы отточить свои навыки. Кроме того, ящик периодически пополняется новыми отмычками. Если они закончились, можно немного подождать или поспать, чтобы он снова наполнился.

Также отмычки можно найти в чужих хранилищах или купить у некоторых торговцев, таких как лавочник в Троцке.

Уровень сложности и ограничения

Сложность взлома варьируется от очень простой до очень сложной. Если ваш уровень воровства недостаточно высок, некоторые замки будут недоступны для взлома — нужная зона просто не будет видна. Чтобы повысить уровень воровства, занимайтесь такими действиями, как карманные кражи и взлом замков.

Бонусы и перки

По мере повышения уровня воровства вы сможете разблокировать полезные бонусы, такие как:

Снижение шума при взломе.

Возврат хотя бы одной отмычки, даже если вы потерпели неудачу.

Советы и хитрости Kingdom Come: Deliverance 2

Не бойтесь использовать сохранения. Если вы боитесь потерять последние отмычки, используйте функцию сохранения и загрузки игры. Только не забудьте загружать игру через меню, чтобы не перезаписать сохранение. Используйте клавиатуру и мышь на ПК. Управление на контроллере менее удобно, особенно при взломе замков. Остерегайтесь шума. Если вы сломали отмычку, сделайте паузу, чтобы убедиться, что никто вас не заметил.

Заключение

Взлом замков — это искусство, которое требует практики и терпения. Тренируйтесь на мельнице, собирайте отмычки и повышайте свой уровень, чтобы получить доступ к более сложным замкам. В Kingdom Come: Deliverance 2 этот навык открывает множество новых возможностей для игроков, предпочитающих нестандартные подходы к исследованию мира.