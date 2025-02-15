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Kingdom Come: Deliverance II

Прохождение Kingdom Come Deliverance 2 гайд по квесту За победу!

Владислав Ильин Владислав Ильин
15.02.2025
7 Просмотров 0
Kingdom come deliverance 2 гайд прохождение квест

«За победу!» — это главный квест в игре Kingdom Come Deliverance 2, который происходит в регионе Троски. В этом квесте вам предстоит посетить пышный пир и подготовиться к маршу на крепость Небаков. Это руководство поможет вам пройти все этапы квеста и максимально использовать каждую возможность.

Начало квеста: разговор с Капоном

Kingdom come deliverance 2 гайд прохождение квест

Чтобы начать квест, вам нужно поговорить с Хансом Капоном около 19:00 в замке Троски. Вы найдете его на дорожке с видом на кузницу. Квест можно отложить на несколько дней, чтобы выполнить другие задания.

Внимание: Если у вас есть незавершенные дела, завершите их перед продолжением квеста.

Наслаждайтесь праздником Kingdom Come Deliverance 2

После встречи с Капоном вы отправитесь на пир к Отто фон Бергову, где сможете пообщаться с богатыми дворянами региона. Чтобы получить максимальную репутацию, выберите следующие варианты диалога:

  • Средний уровень речи: «У нас общие интересы» (Встаньте на защиту Капона).

После разговора с Отто и камергером Ульрихом, начните общаться с гостями:

  • Бейлиф Козлоголовый предложит сыграть в кости.
  • Отто фон Бергов выразит желание закончить войну.
  • Рыцарь Германн Малоголовый отправит вас на вершину башни Кроны за кольцом, чтобы подшутить над Флорианом. Скажите Аделте, что кольцо от «застенчивого друга». В награду получите «Силу Рыцаря III».
  • Рыцари Олбрам и Бор расскажут о таинственном артефакте «Перст Божий».
  • Ханс Капон оценит вашу поддержку в разговоре с Отто.
  • Черный Бартош поделится информацией о важных персонах на пиру.

Совет: Отложите разговор с Вдовой Йоханкой до выполнения всех задач.

Получение вина

Спуститесь на кухню и поговорите с поваром Манетой. Спросите, где Катерина, и она предложит открыть сундук со специями. После этого она даст вам вино.

Получение доспехов Kingdom Come Deliverance 2

Отправляйтесь в кузницу и поговорите с кузнецом Осиной. Он даст вам доспехи, если вы пройдете проверку на средний уровень речи, харизмы или устрашения. В противном случае, придется купить их. Вы получите:

  • Обычный длинный меч
  • Саксонский бацинет
  • Гладкий кирас
  • Перчатки дворянина
  • Саксонские латные ноги

Отдых до утра

Пир закончится, когда вы ляжете спать или проведете вечер с Вдовой Йоханкой. Для романтического варианта пройдите две проверки навыков: средний уровень учености и еще одну на выбор. Скажите ей: «Бейлиф был прав, наказав нас», и она пригласит вас провести вечер вместе.

Передача снаряжения Капону Kingdom Come Deliverance 2

Передайте Капону доспехи от кузнеца.

  • Обычный длинный меч
  • Саксонский бацинет
  • Гладкая кираса
  • Рукавицы дворянина
  • Саксонские пластинчатые ноги

Вино передастся автоматически. Скажите ему: «Ага, мы можем идти», и вы отправитесь с людьми Отто фон Бергова.

Следуйте за Капоном. Kingdom Come Deliverance 2

Kingdom come deliverance 2 гайд прохождение квест

После прекрасного набора катсцен, где вы слоняетесь по лесу, на армию нападают бандиты. Капон помогает вам выбраться из-под лошади и говорит вам идти вместе с ним.

Есть много бандитов, которых можно атаковать, и все они отвлекаются на солдат, что делает это прекрасной возможностью получить опыт с вашим любимым оружием. Атакуйте каждого бандита в поле зрения и продвигайтесь вперед, пока не достигнете Чемберлена.

Kingdom come deliverance 2 гайд прохождение квест

Когда вы доберетесь до него, вы заметите, что он также зажат под своей лошадью и прижат двумя бандитами, стреляющими в него со скал сверху. Убейте их из лука, пока Ганс помогает Камергеру. Ему удается освободить Ульриха всего за несколько мгновений до того, как его подстрелят, и он упадет замертво. Спасти его невозможно.

Kingdom come deliverance 2 гайд прохождение квест

Продолжайте идти по дороге, пока Капон не присядет, высматривая путь вперед. Пробегите мимо него и под деревом, и он последует за вами. Вы столкнетесь с двумя бандитами, прежде чем сбежать с холма, чтобы добраться до дороги в Небаков.

Kingdom come deliverance 2 гайд прохождение квест

Бегите по дороге, и вы доберетесь до баррикады с несколькими лучниками за ней. Они опытные лучники и могут быстро убить вас или Капона. Лучше атаковать их и убивать по одному в ближнем бою. Они легко бронированы. 

В конце пути Капон получает сильный удар по голове и падает. Вы пытаетесь помочь ему подняться, но вас быстро окружают лучники. Входит: Жижка, капитан бандитов. Он вызывает вас на поединок за жизнь.

Дуэль с Жижкой. Kingdom Come Deliverance 2

Kingdom come deliverance 2 гайд прохождение квест

Жижка — хороший мечник, но бой не будет длиться долго. Вам нужно нанести лишь небольшой урон, чтобы запустить кат-сцену, завершающую бой. Один твердый Master Strike или несколько хороших ударов сделают свое дело.

Kingdom come deliverance 2 гайд прохождение квест

С этим квест «За победу!» завершен, и начинается следующий квест: «Божественный посланник».

Этот квест предлагает множество возможностей для получения опыта и улучшения репутации. Следуйте нашему руководству, чтобы не упустить ни одной детали и насладиться игрой по полной!

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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