Прохождение Kingdom Come Deliverance 2 гайд по квесту За победу!

«За победу!» — это главный квест в игре Kingdom Come Deliverance 2, который происходит в регионе Троски. В этом квесте вам предстоит посетить пышный пир и подготовиться к маршу на крепость Небаков. Это руководство поможет вам пройти все этапы квеста и максимально использовать каждую возможность.
Начало квеста: разговор с Капоном
Чтобы начать квест, вам нужно поговорить с Хансом Капоном около 19:00 в замке Троски. Вы найдете его на дорожке с видом на кузницу. Квест можно отложить на несколько дней, чтобы выполнить другие задания.
Внимание: Если у вас есть незавершенные дела, завершите их перед продолжением квеста.
Наслаждайтесь праздником Kingdom Come Deliverance 2
После встречи с Капоном вы отправитесь на пир к Отто фон Бергову, где сможете пообщаться с богатыми дворянами региона. Чтобы получить максимальную репутацию, выберите следующие варианты диалога:
- Средний уровень речи: «У нас общие интересы» (Встаньте на защиту Капона).
После разговора с Отто и камергером Ульрихом, начните общаться с гостями:
- Бейлиф Козлоголовый предложит сыграть в кости.
- Отто фон Бергов выразит желание закончить войну.
- Рыцарь Германн Малоголовый отправит вас на вершину башни Кроны за кольцом, чтобы подшутить над Флорианом. Скажите Аделте, что кольцо от «застенчивого друга». В награду получите «Силу Рыцаря III».
- Рыцари Олбрам и Бор расскажут о таинственном артефакте «Перст Божий».
- Ханс Капон оценит вашу поддержку в разговоре с Отто.
- Черный Бартош поделится информацией о важных персонах на пиру.
Совет: Отложите разговор с Вдовой Йоханкой до выполнения всех задач.
Получение вина
Спуститесь на кухню и поговорите с поваром Манетой. Спросите, где Катерина, и она предложит открыть сундук со специями. После этого она даст вам вино.
Получение доспехов Kingdom Come Deliverance 2
Отправляйтесь в кузницу и поговорите с кузнецом Осиной. Он даст вам доспехи, если вы пройдете проверку на средний уровень речи, харизмы или устрашения. В противном случае, придется купить их. Вы получите:
- Обычный длинный меч
- Саксонский бацинет
- Гладкий кирас
- Перчатки дворянина
- Саксонские латные ноги
Отдых до утра
Пир закончится, когда вы ляжете спать или проведете вечер с Вдовой Йоханкой. Для романтического варианта пройдите две проверки навыков: средний уровень учености и еще одну на выбор. Скажите ей: «Бейлиф был прав, наказав нас», и она пригласит вас провести вечер вместе.
Передача снаряжения Капону Kingdom Come Deliverance 2
Передайте Капону доспехи от кузнеца.
- Обычный длинный меч
- Саксонский бацинет
- Гладкая кираса
- Рукавицы дворянина
- Саксонские пластинчатые ноги
Вино передастся автоматически. Скажите ему: «Ага, мы можем идти», и вы отправитесь с людьми Отто фон Бергова.
Следуйте за Капоном. Kingdom Come Deliverance 2
После прекрасного набора катсцен, где вы слоняетесь по лесу, на армию нападают бандиты. Капон помогает вам выбраться из-под лошади и говорит вам идти вместе с ним.
Есть много бандитов, которых можно атаковать, и все они отвлекаются на солдат, что делает это прекрасной возможностью получить опыт с вашим любимым оружием. Атакуйте каждого бандита в поле зрения и продвигайтесь вперед, пока не достигнете Чемберлена.
Когда вы доберетесь до него, вы заметите, что он также зажат под своей лошадью и прижат двумя бандитами, стреляющими в него со скал сверху. Убейте их из лука, пока Ганс помогает Камергеру. Ему удается освободить Ульриха всего за несколько мгновений до того, как его подстрелят, и он упадет замертво. Спасти его невозможно.
Продолжайте идти по дороге, пока Капон не присядет, высматривая путь вперед. Пробегите мимо него и под деревом, и он последует за вами. Вы столкнетесь с двумя бандитами, прежде чем сбежать с холма, чтобы добраться до дороги в Небаков.
Бегите по дороге, и вы доберетесь до баррикады с несколькими лучниками за ней. Они опытные лучники и могут быстро убить вас или Капона. Лучше атаковать их и убивать по одному в ближнем бою. Они легко бронированы.
В конце пути Капон получает сильный удар по голове и падает. Вы пытаетесь помочь ему подняться, но вас быстро окружают лучники. Входит: Жижка, капитан бандитов. Он вызывает вас на поединок за жизнь.
Дуэль с Жижкой. Kingdom Come Deliverance 2
Жижка — хороший мечник, но бой не будет длиться долго. Вам нужно нанести лишь небольшой урон, чтобы запустить кат-сцену, завершающую бой. Один твердый Master Strike или несколько хороших ударов сделают свое дело.
С этим квест «За победу!» завершен, и начинается следующий квест: «Божественный посланник».
Этот квест предлагает множество возможностей для получения опыта и улучшения репутации. Следуйте нашему руководству, чтобы не упустить ни одной детали и насладиться игрой по полной!
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