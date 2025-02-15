Прохождение Kingdom Come Deliverance 2 гайд по квесту За победу!

«За победу!» — это главный квест в игре Kingdom Come Deliverance 2, который происходит в регионе Троски. В этом квесте вам предстоит посетить пышный пир и подготовиться к маршу на крепость Небаков. Это руководство поможет вам пройти все этапы квеста и максимально использовать каждую возможность.

Начало квеста: разговор с Капоном

Чтобы начать квест, вам нужно поговорить с Хансом Капоном около 19:00 в замке Троски. Вы найдете его на дорожке с видом на кузницу. Квест можно отложить на несколько дней, чтобы выполнить другие задания.

Внимание: Если у вас есть незавершенные дела, завершите их перед продолжением квеста.

Наслаждайтесь праздником Kingdom Come Deliverance 2

После встречи с Капоном вы отправитесь на пир к Отто фон Бергову, где сможете пообщаться с богатыми дворянами региона. Чтобы получить максимальную репутацию, выберите следующие варианты диалога:

Средний уровень речи: «У нас общие интересы» (Встаньте на защиту Капона).

После разговора с Отто и камергером Ульрихом, начните общаться с гостями:

Бейлиф Козлоголовый предложит сыграть в кости.

предложит сыграть в кости. Отто фон Бергов выразит желание закончить войну.

выразит желание закончить войну. Рыцарь Германн Малоголовый отправит вас на вершину башни Кроны за кольцом, чтобы подшутить над Флорианом. Скажите Аделте, что кольцо от «застенчивого друга». В награду получите «Силу Рыцаря III».

отправит вас на вершину башни Кроны за кольцом, чтобы подшутить над Флорианом. Скажите Аделте, что кольцо от «застенчивого друга». В награду получите «Силу Рыцаря III». Рыцари Олбрам и Бор расскажут о таинственном артефакте «Перст Божий».

расскажут о таинственном артефакте «Перст Божий». Ханс Капон оценит вашу поддержку в разговоре с Отто.

оценит вашу поддержку в разговоре с Отто. Черный Бартош поделится информацией о важных персонах на пиру.

Совет: Отложите разговор с Вдовой Йоханкой до выполнения всех задач.

Получение вина

Спуститесь на кухню и поговорите с поваром Манетой. Спросите, где Катерина, и она предложит открыть сундук со специями. После этого она даст вам вино.

Получение доспехов Kingdom Come Deliverance 2

Отправляйтесь в кузницу и поговорите с кузнецом Осиной. Он даст вам доспехи, если вы пройдете проверку на средний уровень речи, харизмы или устрашения. В противном случае, придется купить их. Вы получите:

Обычный длинный меч

Саксонский бацинет

Гладкий кирас

Перчатки дворянина

Саксонские латные ноги

Отдых до утра

Пир закончится, когда вы ляжете спать или проведете вечер с Вдовой Йоханкой. Для романтического варианта пройдите две проверки навыков: средний уровень учености и еще одну на выбор. Скажите ей: «Бейлиф был прав, наказав нас», и она пригласит вас провести вечер вместе.

Передача снаряжения Капону Kingdom Come Deliverance 2

Передайте Капону доспехи от кузнеца.

Обычный длинный меч

Саксонский бацинет

Гладкая кираса

Рукавицы дворянина

Саксонские пластинчатые ноги

Вино передастся автоматически. Скажите ему: «Ага, мы можем идти», и вы отправитесь с людьми Отто фон Бергова.

Следуйте за Капоном. Kingdom Come Deliverance 2

После прекрасного набора катсцен, где вы слоняетесь по лесу, на армию нападают бандиты. Капон помогает вам выбраться из-под лошади и говорит вам идти вместе с ним.

Есть много бандитов, которых можно атаковать, и все они отвлекаются на солдат, что делает это прекрасной возможностью получить опыт с вашим любимым оружием. Атакуйте каждого бандита в поле зрения и продвигайтесь вперед, пока не достигнете Чемберлена.

Когда вы доберетесь до него, вы заметите, что он также зажат под своей лошадью и прижат двумя бандитами, стреляющими в него со скал сверху. Убейте их из лука, пока Ганс помогает Камергеру. Ему удается освободить Ульриха всего за несколько мгновений до того, как его подстрелят, и он упадет замертво. Спасти его невозможно.

Продолжайте идти по дороге, пока Капон не присядет, высматривая путь вперед. Пробегите мимо него и под деревом, и он последует за вами. Вы столкнетесь с двумя бандитами, прежде чем сбежать с холма, чтобы добраться до дороги в Небаков.

Бегите по дороге, и вы доберетесь до баррикады с несколькими лучниками за ней. Они опытные лучники и могут быстро убить вас или Капона. Лучше атаковать их и убивать по одному в ближнем бою. Они легко бронированы.

В конце пути Капон получает сильный удар по голове и падает. Вы пытаетесь помочь ему подняться, но вас быстро окружают лучники. Входит: Жижка, капитан бандитов. Он вызывает вас на поединок за жизнь.

Дуэль с Жижкой. Kingdom Come Deliverance 2

Жижка — хороший мечник, но бой не будет длиться долго. Вам нужно нанести лишь небольшой урон, чтобы запустить кат-сцену, завершающую бой. Один твердый Master Strike или несколько хороших ударов сделают свое дело.

С этим квест «За победу!» завершен, и начинается следующий квест: «Божественный посланник».

Этот квест предлагает множество возможностей для получения опыта и улучшения репутации. Следуйте нашему руководству, чтобы не упустить ни одной детали и насладиться игрой по полной!

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