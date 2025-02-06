Полный гайд как найти собаку Матта в Kingdom Come: Deliverance 2

В Kingdom Come: Deliverance 2 у вас есть шанс найти своего верного спутника — собаку Матта. Но будьте готовы к длинному и запутанному квесту. Вот наш подробный гайд, как найти Матта в Kingdom Come: Deliverance 2.

Где искать Матта

В начале кампании Генри разлучается со своим псом Маттом. Не переживайте, вы встретите его позже. После событий в деревне Тросковиц, Генри начнет говорить о своем псе, и в вашем журнале появится побочный квест «Матт».

Совет 1: Рекомендуется сначала достать лошадь, так как квест проведет вас через всю Богемскую сельскую местность. Это сэкономит ваше время.

Совет 2: Возьмите с собой лук или арбалет и соответствующие стрелы или болты. Оружие можно украсть из сундуков в доме плотника, который находится напротив таверны в Тросковице.

Первые шаги квеста

Чтобы найти собаку Матта, отправляйтесь к отмеченному месту, которое находится к западу от хижины травницы Божены. Там вы увидите бандита, сдирающего шкуру с животного. Убейте его и идите к хижине Божены. Она не знает, где ваш пес, но посоветует спросить рыбака на севере или людей в таверне на востоке.

Пастух и волки

После разговора с местными жителями, вас направят к хижине пастуха Зигфрида. У него свои проблемы — волки. Зигфрид расскажет, что можно оставить приманку для волков к востоку от его хижины. Вот что нужно сделать:

Не берите с собой овцу Игнатия, это займет много времени.

Если у вас нет мяса, убейте одну из овец Игнатия, чтобы получить баранину. Сделайте это, пока Игнатий спит, и он ничего не заметит.

Отнесите мясо к отмеченному месту и оставьте его там. Затем идите к следующему отмеченному месту и активируйте сцену.

Когда волки вернутся, атакуйте их. Блокируйте и контратакуйте, не поворачиваясь к ним спиной.

После победы над волками вернитесь к Зигфриду. Он тоже не знает, где ваш пес, но может знать кто-то другой — егерь Востатек.

Востатек и Витек

Квест становится сложнее, так как вы узнаете, что Востатек пропал. Вот что нужно сделать:

Поговорите с женой Востатека, Златой. Это приведет к новому побочному квесту «Подручный».

Не ищите Востатека самостоятельно, так как область поиска слишком велика.

Отправляйтесь к Витеку, сыну Востатека. Он не хочет иметь дело с отцом-алкоголиком, но вы можете уговорить его рассказать, где находится егерь.

Спасение Востатека

Следующая задача — найти Востатека. Прибыв к отмеченному месту, вы увидите, что Востатек висит на ветке, а вокруг него волки. Убейте волков, и Востатек упадет, сломав ногу.

Перенесите Востатека к старому, искореженному стволу дерева на востоке.

Затем к муравейнику еще восточнее.

Востатек попросит отнести его в таверну, но это шутка.

Идите на северо-северо-восток до раздвоенного дерева.

Следуйте по тропинке до каменной пирамиды.

Лагерь Востатека находится за ней. Положите его на матрас и дайте воды из бочки. Он расскажет вам о своей пропавшей лошади Пипеке.

Пипек и лагерь бандитов

Следуйте по дороге, осматривая метки, оставленные бандитами. В конце концов, вы придете в лагерь бандитов, что активирует автосохранение.

Идите вперед и вправо по склону, стараясь не попасться на глаза врагам.

Залезьте на выступающий камень, куда враги не смогут забраться.

Используйте лук или арбалет, чтобы убить бандитов. Двое из них тоже вооружены луками, так что убейте их первыми.

После победы обыщите трупы и откройте сундуки в лагере и пещере.

Сядьте на черную лошадь Пипека и вернитесь в лагерь Востатека. Он поблагодарит вас и расскажет, где найти Матта.

Волчье логово

После долгого путешествия настало время воссоединиться с Маттом. Отправляйтесь к отмеченному месту и посмотрите сцену. Убейте или разогнайте волков, и Матт присоединится к Генри навсегда.

Способности Матта и навыки Псаря

Теперь, когда вы нашли Матта, вы, наверное, хотите знать, что он умеет. Матт может:

Атаковать врагов по команде «Фас».

Искать интересные места и дичь.

Лаять, чтобы отвлекать NPC.

Увеличивать Харизму, а также шансы на успех в проверках Присутствия и Запугивания.

Навыки Матта находятся в умении Псаря в меню игрока. Вы получаете опыт для этого навыка, когда Матт рядом, так что даже его лай и блуждания приносят опыт.

Как повысить послушание Матта

Послушание Матта зависит от нескольких факторов. Вот что нужно помнить:

Уровень послушания Матта можно найти в меню игрока, в разделе «Спутники».

Послушание снижается, если Матт получает урон в бою или если вы давно его не кормили.

Если послушание слишком низкое, Матт не будет слушаться команд и будет лаять на всех подряд, что мешает красться. В таком случае оставьте его в безопасном месте командой «Сидеть».

Повышайте послушание, кормя и гладя Матта.

Навык Псари: Верный спутник замедляет снижение послушания.

Теперь вы знаете, как найти собаку Матта в Kingdom Come: Deliverance 2. Это был сложный квест, но, возможно, оно того стоило, ведь теперь у вас есть лучший друг человека. Для других животных-спутников Генри, ознакомьтесь с нашим гайдом по лошадям.