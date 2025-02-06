Полный гайд как найти собаку Матта в Kingdom Come: Deliverance 2

В Kingdom Come: Deliverance 2 у вас есть шанс найти своего верного спутника — собаку Матта. Но будьте готовы к длинному и запутанному квесту. Вот наш подробный гайд, как найти Матта в Kingdom Come: Deliverance 2.
Где искать Матта
В начале кампании Генри разлучается со своим псом Маттом. Не переживайте, вы встретите его позже. После событий в деревне Тросковиц, Генри начнет говорить о своем псе, и в вашем журнале появится побочный квест «Матт».
Совет 1: Рекомендуется сначала достать лошадь, так как квест проведет вас через всю Богемскую сельскую местность. Это сэкономит ваше время.
Совет 2: Возьмите с собой лук или арбалет и соответствующие стрелы или болты. Оружие можно украсть из сундуков в доме плотника, который находится напротив таверны в Тросковице.
Первые шаги квеста
Чтобы найти собаку Матта, отправляйтесь к отмеченному месту, которое находится к западу от хижины травницы Божены. Там вы увидите бандита, сдирающего шкуру с животного. Убейте его и идите к хижине Божены. Она не знает, где ваш пес, но посоветует спросить рыбака на севере или людей в таверне на востоке.
Пастух и волки
После разговора с местными жителями, вас направят к хижине пастуха Зигфрида. У него свои проблемы — волки. Зигфрид расскажет, что можно оставить приманку для волков к востоку от его хижины. Вот что нужно сделать:
- Не берите с собой овцу Игнатия, это займет много времени.
- Если у вас нет мяса, убейте одну из овец Игнатия, чтобы получить баранину. Сделайте это, пока Игнатий спит, и он ничего не заметит.
- Отнесите мясо к отмеченному месту и оставьте его там. Затем идите к следующему отмеченному месту и активируйте сцену.
- Когда волки вернутся, атакуйте их. Блокируйте и контратакуйте, не поворачиваясь к ним спиной.
- После победы над волками вернитесь к Зигфриду. Он тоже не знает, где ваш пес, но может знать кто-то другой — егерь Востатек.
Востатек и Витек
Квест становится сложнее, так как вы узнаете, что Востатек пропал. Вот что нужно сделать:
- Поговорите с женой Востатека, Златой. Это приведет к новому побочному квесту «Подручный».
- Не ищите Востатека самостоятельно, так как область поиска слишком велика.
- Отправляйтесь к Витеку, сыну Востатека. Он не хочет иметь дело с отцом-алкоголиком, но вы можете уговорить его рассказать, где находится егерь.
Спасение Востатека
Следующая задача — найти Востатека. Прибыв к отмеченному месту, вы увидите, что Востатек висит на ветке, а вокруг него волки. Убейте волков, и Востатек упадет, сломав ногу.
- Перенесите Востатека к старому, искореженному стволу дерева на востоке.
- Затем к муравейнику еще восточнее.
- Востатек попросит отнести его в таверну, но это шутка.
- Идите на северо-северо-восток до раздвоенного дерева.
- Следуйте по тропинке до каменной пирамиды.
- Лагерь Востатека находится за ней. Положите его на матрас и дайте воды из бочки. Он расскажет вам о своей пропавшей лошади Пипеке.
Пипек и лагерь бандитов
Следуйте по дороге, осматривая метки, оставленные бандитами. В конце концов, вы придете в лагерь бандитов, что активирует автосохранение.
- Идите вперед и вправо по склону, стараясь не попасться на глаза врагам.
- Залезьте на выступающий камень, куда враги не смогут забраться.
- Используйте лук или арбалет, чтобы убить бандитов. Двое из них тоже вооружены луками, так что убейте их первыми.
- После победы обыщите трупы и откройте сундуки в лагере и пещере.
- Сядьте на черную лошадь Пипека и вернитесь в лагерь Востатека. Он поблагодарит вас и расскажет, где найти Матта.
Волчье логово
После долгого путешествия настало время воссоединиться с Маттом. Отправляйтесь к отмеченному месту и посмотрите сцену. Убейте или разогнайте волков, и Матт присоединится к Генри навсегда.
Способности Матта и навыки Псаря
Теперь, когда вы нашли Матта, вы, наверное, хотите знать, что он умеет. Матт может:
- Атаковать врагов по команде «Фас».
- Искать интересные места и дичь.
- Лаять, чтобы отвлекать NPC.
- Увеличивать Харизму, а также шансы на успех в проверках Присутствия и Запугивания.
Навыки Матта находятся в умении Псаря в меню игрока. Вы получаете опыт для этого навыка, когда Матт рядом, так что даже его лай и блуждания приносят опыт.
Как повысить послушание Матта
Послушание Матта зависит от нескольких факторов. Вот что нужно помнить:
- Уровень послушания Матта можно найти в меню игрока, в разделе «Спутники».
- Послушание снижается, если Матт получает урон в бою или если вы давно его не кормили.
- Если послушание слишком низкое, Матт не будет слушаться команд и будет лаять на всех подряд, что мешает красться. В таком случае оставьте его в безопасном месте командой «Сидеть».
- Повышайте послушание, кормя и гладя Матта.
- Навык Псари: Верный спутник замедляет снижение послушания.
Теперь вы знаете, как найти собаку Матта в Kingdom Come: Deliverance 2. Это был сложный квест, но, возможно, оно того стоило, ведь теперь у вас есть лучший друг человека. Для других животных-спутников Генри, ознакомьтесь с нашим гайдом по лошадям.