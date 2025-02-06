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Полный гайд как найти собаку Матта в Kingdom Come: Deliverance 2

Владислав Ильин Владислав Ильин
06.02.2025
6 Просмотров 0
Гайд Матт Kingdom Come: Deliverance 2

В Kingdom Come: Deliverance 2 у вас есть шанс найти своего верного спутника — собаку Матта. Но будьте готовы к длинному и запутанному квесту. Вот наш подробный гайд, как найти Матта в Kingdom Come: Deliverance 2.

Где искать Матта

В начале кампании Генри разлучается со своим псом Маттом. Не переживайте, вы встретите его позже. После событий в деревне Тросковиц, Генри начнет говорить о своем псе, и в вашем журнале появится побочный квест «Матт».

Совет 1: Рекомендуется сначала достать лошадь, так как квест проведет вас через всю Богемскую сельскую местность. Это сэкономит ваше время.

Совет 2: Возьмите с собой лук или арбалет и соответствующие стрелы или болты. Оружие можно украсть из сундуков в доме плотника, который находится напротив таверны в Тросковице.

Первые шаги квеста

Гайд Матт Kingdom Come: Deliverance 2

Чтобы найти собаку Матта, отправляйтесь к отмеченному месту, которое находится к западу от хижины травницы Божены. Там вы увидите бандита, сдирающего шкуру с животного. Убейте его и идите к хижине Божены. Она не знает, где ваш пес, но посоветует спросить рыбака на севере или людей в таверне на востоке.

Пастух и волки

Гайд Матт Kingdom Come: Deliverance 2

После разговора с местными жителями, вас направят к хижине пастуха Зигфрида. У него свои проблемы — волки. Зигфрид расскажет, что можно оставить приманку для волков к востоку от его хижины. Вот что нужно сделать:

  • Не берите с собой овцу Игнатия, это займет много времени.
  • Если у вас нет мяса, убейте одну из овец Игнатия, чтобы получить баранину. Сделайте это, пока Игнатий спит, и он ничего не заметит.
  • Отнесите мясо к отмеченному месту и оставьте его там. Затем идите к следующему отмеченному месту и активируйте сцену.
  • Когда волки вернутся, атакуйте их. Блокируйте и контратакуйте, не поворачиваясь к ним спиной.
  • После победы над волками вернитесь к Зигфриду. Он тоже не знает, где ваш пес, но может знать кто-то другой — егерь Востатек.

Востатек и Витек

Квест становится сложнее, так как вы узнаете, что Востатек пропал. Вот что нужно сделать:

  • Поговорите с женой Востатека, Златой. Это приведет к новому побочному квесту «Подручный».
  • Не ищите Востатека самостоятельно, так как область поиска слишком велика.
  • Отправляйтесь к Витеку, сыну Востатека. Он не хочет иметь дело с отцом-алкоголиком, но вы можете уговорить его рассказать, где находится егерь.

Спасение Востатека

Следующая задача — найти Востатека. Прибыв к отмеченному месту, вы увидите, что Востатек висит на ветке, а вокруг него волки. Убейте волков, и Востатек упадет, сломав ногу.

  • Перенесите Востатека к старому, искореженному стволу дерева на востоке.
  • Затем к муравейнику еще восточнее.
  • Востатек попросит отнести его в таверну, но это шутка.
  • Идите на северо-северо-восток до раздвоенного дерева.
  • Следуйте по тропинке до каменной пирамиды.
  • Лагерь Востатека находится за ней. Положите его на матрас и дайте воды из бочки. Он расскажет вам о своей пропавшей лошади Пипеке.

Пипек и лагерь бандитов

Гайд Матт Kingdom Come: Deliverance 2

Следуйте по дороге, осматривая метки, оставленные бандитами. В конце концов, вы придете в лагерь бандитов, что активирует автосохранение.

  • Идите вперед и вправо по склону, стараясь не попасться на глаза врагам.
  • Залезьте на выступающий камень, куда враги не смогут забраться.
  • Используйте лук или арбалет, чтобы убить бандитов. Двое из них тоже вооружены луками, так что убейте их первыми.
  • После победы обыщите трупы и откройте сундуки в лагере и пещере.
  • Сядьте на черную лошадь Пипека и вернитесь в лагерь Востатека. Он поблагодарит вас и расскажет, где найти Матта.

Волчье логово

Гайд Матт Kingdom Come: Deliverance 2

После долгого путешествия настало время воссоединиться с Маттом. Отправляйтесь к отмеченному месту и посмотрите сцену. Убейте или разогнайте волков, и Матт присоединится к Генри навсегда.

Способности Матта и навыки Псаря

Теперь, когда вы нашли Матта, вы, наверное, хотите знать, что он умеет. Матт может:

  • Атаковать врагов по команде «Фас».
  • Искать интересные места и дичь.
  • Лаять, чтобы отвлекать NPC.
  • Увеличивать Харизму, а также шансы на успех в проверках Присутствия и Запугивания.

Навыки Матта находятся в умении Псаря в меню игрока. Вы получаете опыт для этого навыка, когда Матт рядом, так что даже его лай и блуждания приносят опыт.

Как повысить послушание Матта

Послушание Матта зависит от нескольких факторов. Вот что нужно помнить:

  • Уровень послушания Матта можно найти в меню игрока, в разделе «Спутники».
  • Послушание снижается, если Матт получает урон в бою или если вы давно его не кормили.
  • Если послушание слишком низкое, Матт не будет слушаться команд и будет лаять на всех подряд, что мешает красться. В таком случае оставьте его в безопасном месте командой «Сидеть».
  • Повышайте послушание, кормя и гладя Матта.
  • Навык Псари: Верный спутник замедляет снижение послушания.

Теперь вы знаете, как найти собаку Матта в Kingdom Come: Deliverance 2. Это был сложный квест, но, возможно, оно того стоило, ведь теперь у вас есть лучший друг человека. Для других животных-спутников Генри, ознакомьтесь с нашим гайдом по лошадям.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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