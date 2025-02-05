Гайд по квесту Незваные гости в Kingdom Come: Deliverance 2

В Kingdom Come: Deliverance 2 вас ждет множество квестов, и один из них, Незваные гости, является отличным введением в обширный и увлекательный сюжет игры. Вот наш гайд по прохождению этого квеста.

Как начать квест «Незваные гости»

Когда вы получите квест «Незваные гости», вам нужно будет добыть приглашение на церемонию. У вас есть три варианта:

Отправиться прямиком в Семин и найти способ попасть на вечеринку. Попросить помощи у кузнеца Радована. Попросить помощи у мельника Крейзла.

В нашем прохождении мы обратились к кузнецу Радовану. Он предложил изготовить новый меч в кузнице, а затем отправил нас в город Семин.

Где найти Пебблза в Семине

В какой-то момент вам нужно будет отправиться в Семин, что приведет к побочному квесту «Прогулка». Вы не обязаны его выполнять, но за успешное завершение можно получить бесплатную лошадь — Пебблза, старого коня Генри. Поговорите с конюхом и убедите его, что вы были в той группе, которую застали врасплох у пруда, и он вернет Пебблза вам.

Как выбрать правильную одежду для свадьбы

Прежде чем отправиться на свадьбу, вам нужно надеть подходящую одежду. Отправляйтесь к портному в Тросковице и ищите гражданскую одежду, которая недорогая и не слишком поношенная. Обычная одежда торговца или горожанина подойдет. Не забудьте снять все доспехи и вымыться в корыте или бане в соседней деревне. Портной подскажет, достаточно ли вы нарядно одеты для церемонии.

Структура квеста «Незваные гости»

Квест «Незваные гости» состоит из нескольких этапов. Вот несколько важных моментов:

Вы не сможете покинуть Семин, пока не завершите этот квест и следующий. Убедитесь, что у вас есть все необходимое.

Ваша главная цель — дождаться прибытия лорда фон Бергова. Каждый этап имеет ключевую задачу, которую нужно выполнить для перехода к следующему этапу.

На каждом этапе есть несколько дополнительных задач, которые можно выполнить. Некоторые из них можно пропустить, если не успеть их выполнить в нужный момент.

Фазовые переходы, а также несколько дополнительных задач запускают автосохранения. У вас все еще должно быть немного дополнительного

спасительного шнапса на случай, если вы захотите сделать ручные сохранения.

спасительного шнапса на случай, если вы захотите сделать ручные сохранения. После того как жених и невеста обменяются клятвами, не разговаривайте с невестой. Это завершит квест. Сначала постарайтесь выполнить все оставшиеся дополнительные задачи.

Дополнительные задачи: Дуэли в амбаре

На каждом этапе квеста можно участвовать в дуэлях, которые проходят в амбаре. Это «первая кровь» — нужно бить противников, пока они не будут ранены. Даже если вы проиграете дуэль, можно будет вызвать следующего противника.

Дополнительные задачи: Танцы и романтика

На вечеринке можно потанцевать с двумя дамами:

Дубравка — Ее мать говорит, что никто не хочет с ней танцевать, потому что она неуклюжая. Убедите ее мать, что вы потанцуете с Дубравкой.

Мышка — Ее ухаживает парень с наглым поведением. В роли Генри можно прямо сказать, что ей не нравятся стихи. Когда вы останетесь наедине, пригласите ее на танец.

У Дубравки есть связанная романтическая сцена, которая происходит во второй фазе празднования. К сожалению, мы не можем подтвердить, есть ли у Мышки своя романтическая сцена.

Дополнительные задачи: Помешать Востатеку напиться

Востатек, егерь, которого вы спасли в квесте «Прислужник» и, соответственно, в квесте «Дворняжка», также присутствует на вечеринке с женой Златой и сыном Витеком.

В начале церемонии поговорите с Востатеком, чтобы получить дополнительную задачу — убедить его не пить. На следующих этапах вам нужно будет найти его в хорошо спрятанных местах и уговорить не пить алкоголь.

Во второй фазе Востатек прячется в темном углу сарая, рядом с дуэлями.

В третьей фазе он стоит у болота за боковой дверью во дворе. Это то же место, где можно пригласить Мышку на танец и найти меч.

В последней фазе Востатек стоит рядом с женой у кухни и радостно сообщает, что больше не пьет благодаря вашему совету.

Дополнительные задачи: Найти еду для бедняков

Во второй фазе церемонии вам скажут, что несколько бедняков ждут еды снаружи. У вас есть два варианта:

Попробуйте прокрасться мимо главного повара, чтобы попасть в кладовую с едой.

Или просто возьмите пирожные и другие угощения со столов на кухне и в саду.

В любом случае, вам нужно собрать 40 порций еды и отдать их охраннику у главных ворот. Он передаст еду беднякам.

Дополнительные задачи: Найти напитки для моравийцев

Моравцы — веселая компания, ищущая крепкий напиток. Единственный алкоголь в замке находится в подвале, который является запретной зоной. Там также стоит охранник.

Подслушайте охранника — он скажет, что ему нужно выпить. Найдите бутылку алкоголя, например, шнапса или вина, если у вас его нет. Дайте напиток охраннику, чтобы он ушел. Когда путь будет свободен, зайдите в подвал и возьмите моравский шнапс, чтобы отдать его мораванам.

Дополнительные задачи: Игра в кости

Во время квеста «Незваные гости» можно сыграть в кости с несколькими NPC. Это своего рода турнир, где нужно бросать вызов разным персонажам:

Ульрих, канцлер — Можно вызвать во второй фазе.

Радован, кузнец — Можно вызвать в третьей фазе после нахождения меча.

Траш, бальи — Можно вызвать в финальной фазе.

После победы над Трашем он скажет, что у него нет награды, потому что проиграл пари Бетти, хозяйке таверны. Конечно, это значит, что можно вызвать на дуэль и ее. Если выиграете, получите Золотой Свадебный Значок, который позволяет перебросить до трех костей.

Примечание: более подробную информацию об этой игре вы можете найти в нашем

руководстве по игре в кости и руководстве по уникальным значкам/костям.

Основная задача: Ханс, Сватя и меч

В третьей фазе Радован скажет, что меч пропал. Вам нужно будет поговорить с несколькими людьми, которые сообщат, что мужчина в желтой одежде украл его.

Поднимитесь на второй этаж сарая, чтобы найти Ханса Капона, который флиртует с дамой. Ханс скажет, что Сватя украл меч, и он видел его в углу двора. Сватя стоит рядом с каретой. Он признается, что украл меч и спрятал его в болоте. Выйдите через боковую дверь во двор и проверьте мелководье — то же место, где вы разговаривали с Мышкой и Востатеком на предыдущих этапах. Отдайте меч Радовану, чтобы завершить третий этап.

Завершение квеста «Незваные гости»

После того как вы отдадите меч Радовану, начнется катсцена, где жених и невеста обменяются клятвами. Это приведет к последнему этапу квеста «Незваные гости».

Завершите все оставшиеся дополнительные задачи, такие как разговор с Востатеком, чтобы узнать, что он больше не пьет. Также сыграйте в Фаркл с оставшимися противниками, особенно с Бетти, чтобы получить уникальный золотой значок. Спросите у NPC, где находятся жених и невеста.

Невеста плачет в подвале, где вы нашли моравский шнапс. Как только вы с ней заговорите, начнется драка. Вам нужно будет использовать кулаки, чтобы победить нескольких врагов. Когда суматоха уляжется, Генри и Ханс должны будут понести наказание.

На этом завершается наше руководство по квесту «Незваные гости» в Kingdom Come: Deliverance 2. Вы только что выбрались из огня да в полымя. Вас ждет следующий главный квест, который также является одним из самых захватывающих и тревожных испытаний в квесте: «По ком звонит колокол».