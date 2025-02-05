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Гайд по квесту Незваные гости в Kingdom Come: Deliverance 2

Владислав Ильин Владислав Ильин
06.02.2025
4 Просмотра 0
Kingdom Come: Deliverance 2

В Kingdom Come: Deliverance 2 вас ждет множество квестов, и один из них, Незваные гости, является отличным введением в обширный и увлекательный сюжет игры. Вот наш гайд по прохождению этого квеста.

Как начать квест «Незваные гости»

Когда вы получите квест «Незваные гости», вам нужно будет добыть приглашение на церемонию. У вас есть три варианта:

  1. Отправиться прямиком в Семин и найти способ попасть на вечеринку.
  2. Попросить помощи у кузнеца Радована.
  3. Попросить помощи у мельника Крейзла.

В нашем прохождении мы обратились к кузнецу Радовану. Он предложил изготовить новый меч в кузнице, а затем отправил нас в город Семин.

Где найти Пебблза в Семине

Kingdom Come Deliverance 2

В какой-то момент вам нужно будет отправиться в Семин, что приведет к побочному квесту «Прогулка». Вы не обязаны его выполнять, но за успешное завершение можно получить бесплатную лошадь — Пебблза, старого коня Генри. Поговорите с конюхом и убедите его, что вы были в той группе, которую застали врасплох у пруда, и он вернет Пебблза вам.

Как выбрать правильную одежду для свадьбы

Kingdom Come Deliverance 2

Прежде чем отправиться на свадьбу, вам нужно надеть подходящую одежду. Отправляйтесь к портному в Тросковице и ищите гражданскую одежду, которая недорогая и не слишком поношенная. Обычная одежда торговца или горожанина подойдет. Не забудьте снять все доспехи и вымыться в корыте или бане в соседней деревне. Портной подскажет, достаточно ли вы нарядно одеты для церемонии.

Структура квеста «Незваные гости»

Квест «Незваные гости» состоит из нескольких этапов. Вот несколько важных моментов:

  • Вы не сможете покинуть Семин, пока не завершите этот квест и следующий. Убедитесь, что у вас есть все необходимое.
  • Ваша главная цель — дождаться прибытия лорда фон Бергова. Каждый этап имеет ключевую задачу, которую нужно выполнить для перехода к следующему этапу.
  • На каждом этапе есть несколько дополнительных задач, которые можно выполнить. Некоторые из них можно пропустить, если не успеть их выполнить в нужный момент.
  • Фазовые переходы, а также несколько дополнительных задач запускают автосохранения. У вас все еще должно быть немного дополнительного 
    спасительного шнапса на случай, если вы захотите сделать ручные сохранения.
  • После того как жених и невеста обменяются клятвами, не разговаривайте с невестой. Это завершит квест. Сначала постарайтесь выполнить все оставшиеся дополнительные задачи.

Дополнительные задачи: Дуэли в амбаре

дуэли

На каждом этапе квеста можно участвовать в дуэлях, которые проходят в амбаре. Это «первая кровь» — нужно бить противников, пока они не будут ранены. Даже если вы проиграете дуэль, можно будет вызвать следующего противника.

Дополнительные задачи: Танцы и романтика

танцы и романтика незванные гости

На вечеринке можно потанцевать с двумя дамами:

  • Дубравка — Ее мать говорит, что никто не хочет с ней танцевать, потому что она неуклюжая. Убедите ее мать, что вы потанцуете с Дубравкой.
  • Мышка — Ее ухаживает парень с наглым поведением. В роли Генри можно прямо сказать, что ей не нравятся стихи. Когда вы останетесь наедине, пригласите ее на танец.

У Дубравки есть связанная романтическая сцена, которая происходит во второй фазе празднования. К сожалению, мы не можем подтвердить, есть ли у Мышки своя романтическая сцена.

Дополнительные задачи: Помешать Востатеку напиться

Востатек, егерь, которого вы спасли в квесте «Прислужник» и, соответственно, в квесте «Дворняжка», также присутствует на вечеринке с женой Златой и сыном Витеком.

  • В начале церемонии поговорите с Востатеком, чтобы получить дополнительную задачу — убедить его не пить. На следующих этапах вам нужно будет найти его в хорошо спрятанных местах и уговорить не пить алкоголь.
  • Во второй фазе Востатек прячется в темном углу сарая, рядом с дуэлями.
  • В третьей фазе он стоит у болота за боковой дверью во дворе. Это то же место, где можно пригласить Мышку на танец и найти меч.
  • В последней фазе Востатек стоит рядом с женой у кухни и радостно сообщает, что больше не пьет благодаря вашему совету.

Дополнительные задачи: Найти еду для бедняков

еда для бедняков

Во второй фазе церемонии вам скажут, что несколько бедняков ждут еды снаружи. У вас есть два варианта:

  • Попробуйте прокрасться мимо главного повара, чтобы попасть в кладовую с едой.
  • Или просто возьмите пирожные и другие угощения со столов на кухне и в саду.

В любом случае, вам нужно собрать 40 порций еды и отдать их охраннику у главных ворот. Он передаст еду беднякам.

Дополнительные задачи: Найти напитки для моравийцев

Моравцы — веселая компания, ищущая крепкий напиток. Единственный алкоголь в замке находится в подвале, который является запретной зоной. Там также стоит охранник.

Подслушайте охранника — он скажет, что ему нужно выпить. Найдите бутылку алкоголя, например, шнапса или вина, если у вас его нет. Дайте напиток охраннику, чтобы он ушел. Когда путь будет свободен, зайдите в подвал и возьмите моравский шнапс, чтобы отдать его мораванам.

Дополнительные задачи: Игра в кости

игра в кости farkle

Во время квеста «Незваные гости» можно сыграть в кости с несколькими NPC. Это своего рода турнир, где нужно бросать вызов разным персонажам:

  • Ульрих, канцлер — Можно вызвать во второй фазе.
  • Радован, кузнец — Можно вызвать в третьей фазе после нахождения меча.
  • Траш, бальи — Можно вызвать в финальной фазе.

После победы над Трашем он скажет, что у него нет награды, потому что проиграл пари Бетти, хозяйке таверны. Конечно, это значит, что можно вызвать на дуэль и ее. Если выиграете, получите Золотой Свадебный Значок, который позволяет перебросить до трех костей.

Примечание: более подробную информацию об этой игре вы можете найти в нашем 
руководстве по игре в кости и руководстве по уникальным значкам/костям.

Основная задача: Ханс, Сватя и меч

В третьей фазе Радован скажет, что меч пропал. Вам нужно будет поговорить с несколькими людьми, которые сообщат, что мужчина в желтой одежде украл его.

Поднимитесь на второй этаж сарая, чтобы найти Ханса Капона, который флиртует с дамой. Ханс скажет, что Сватя украл меч, и он видел его в углу двора. Сватя стоит рядом с каретой. Он признается, что украл меч и спрятал его в болоте. Выйдите через боковую дверь во двор и проверьте мелководье — то же место, где вы разговаривали с Мышкой и Востатеком на предыдущих этапах. Отдайте меч Радовану, чтобы завершить третий этап.

Завершение квеста «Незваные гости»

После того как вы отдадите меч Радовану, начнется катсцена, где жених и невеста обменяются клятвами. Это приведет к последнему этапу квеста «Незваные гости».

Завершите все оставшиеся дополнительные задачи, такие как разговор с Востатеком, чтобы узнать, что он больше не пьет. Также сыграйте в Фаркл с оставшимися противниками, особенно с Бетти, чтобы получить уникальный золотой значок. Спросите у NPC, где находятся жених и невеста.

Невеста плачет в подвале, где вы нашли моравский шнапс. Как только вы с ней заговорите, начнется драка. Вам нужно будет использовать кулаки, чтобы победить нескольких врагов. Когда суматоха уляжется, Генри и Ханс должны будут понести наказание.

На этом завершается наше руководство по квесту «Незваные гости» в Kingdom Come: Deliverance 2. Вы только что выбрались из огня да в полымя. Вас ждет следующий главный квест, который также является одним из самых захватывающих и тревожных испытаний в квесте: «По ком звонит колокол».

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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